Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал новую "Жемчужину разума"

13:07 28.11.2024

Во время отпуска Гурбангулы Бердымухамедов написал свою очередную книгу



С 1 ноября председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов находился в отпуске. 25 ноября он вышел на работу и презентовал свою новую книгу, сообщает госинформагентство ТДХ.



Экс-президент сообщил о том, что завершил работу над новым произведением на рабочем совещании с участием управделами Аппарата Халк Маслахаты Реджепом Базаровым и президентом Академии наук Туркменистана Аллаберды Ашировым.



