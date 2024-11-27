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|Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал новую "Жемчужину разума"
13:07 28.11.2024
Во время отпуска Гурбангулы Бердымухамедов написал свою очередную книгу
С 1 ноября председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов находился в отпуске. 25 ноября он вышел на работу и презентовал свою новую книгу, сообщает госинформагентство ТДХ.
Экс-президент сообщил о том, что завершил работу над новым произведением на рабочем совещании с участием управделами Аппарата Халк Маслахаты Реджепом Базаровым и президентом Академии наук Туркменистана Аллаберды Ашировым.
Бердымухамедов рассказал, что "по традиции трудовой отпуск посвятил творческой работе: много размышлял, излагал на бумаге собранные данные о нашей славной истории". Итогом стала новая книга под названием "Hakyda göwheri" ("Жемчужина разума").
"Что касается ее содержания, то здесь представлены материалы, посвященные влиянию произведений Махтумкули Фраги на общечеловеческие ценности, нашей славной истории, вкладу национальной культуры в мировую цивилизацию", - сообщил он.
В заключение он напомнил, что Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) объявила 2024 год годом поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги, а город Анау – культурной столицей тюркского мира.
В этот же день ТДХ разместило письмо Гурбангулы Бердымухамедова своему сыну, президенту Сердару Бердымухамедову, в котором он просит его принять в подарок первый экземпляр книги "Hakyda göwheri".
"Hakyda göwheri" - 61-я книга экс-президента Туркменистана. В мае 2023 года вышло его 60-е произведение – книга "Смысл моей жизни. Продолжение".