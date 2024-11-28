"С возвращением в родную гавань!": Кипр отобрал паспорта у большой группы российских и украинских олигархов

14:33 28.11.2024

"С возвращением в родную гавань, блядины!": Кипр отобрал паспорта у большой группы российских и украинских олигархов



Сергей Рыжов. 28.11.2024



Кипрское издание Politis сообщает, что это островное оффшорное государство лишило своих "золотых паспортов" семерых российских и четырех украинских крупных бизнесменов. Речь идет о миллиардерах из списков российского и украинского Forbes. Все они попали в общий список "лишенцев", в котором 77 фамилий.



От России в списке лишенных гражданства иностранцев присутствуют "алюминиевый король" Олег Дерипаска, акционер "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, владелец группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, экс-председатель совета директоров аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко, владелец сельхозгиганта "Русагро" Вадим Мошкович, совладелец сети магазинов-дискаунтеров Fix Price Сергей Ломакин. Все они - фигуранты российского списка миллиардеров Forbes за 2024 год.



Также в списке упомянуты скандальный банкстер Александр Железняк (недавно уличенный в финансировании экстремистского ФБК бывший владелец "Пробизнесбанка") и экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич.



Отмечается, что данный список не включает еще девятерых инвесторов, лишенных паспортов на последних заседаниях Совета министров.



От Украины в списке "лишенцев" – находящийся в киевском СИЗО по делу о мошенничестве и заказном убийстве миллиардер Игорь Коломойский, бизнесмен из его окружения Вадим Шульман, крупный латифундист и владелец UkrLandFarming Олег Бахматюк и владелец группы компаний "Энергетический стандарт" Константин Григоришин.



Вместе с ними гражданства Кипра лишены и члены их семей, получившие кипрские паспорта одновременно с ними.



Основания, по которым было принято решение по конкретным фамилиям, не указываются. Однако, по данным Politis, гражданства Кипра могут лишить по нескольким основным причинам - ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления, криминальное прошлое заявителя, несоблюдение условий натурализации (например, если объект недвижимости, являющийся инвестицией, не был завершен).



"С возвращением в родную гавань, блядины!" – злорадно комментирует известия о злоключениях российских олигархов пресс-служба лимоновцев.