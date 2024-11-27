Первый тур президентских выборов в Румынии: "шок, трепет и землетрясение" на юго-восточном фланге НАТО, - Д.Нефедов

14:43 28.11.2024

Первый тур президентских выборов в Румынии: "шок, трепет и землетрясение" на юго-восточном фланге НАТО

Победит ли в Бухаресте здравый смысл?



27.11.2024 | Дмитрий НЕФЕДОВ



По итогам прошедшего 24 ноября первого тура президентских выборов в Румынии, вопреки практически всем прогнозам, пальму первенства обрел независимый кандидат Кэлин Джорджеску, заручившийся поддержкой почти 23 % голосов избирателей. На втором месте оказалась известная своей проевропейской и антироссийской риторикой "либералка" Елена Ласкони (19,18%), а на третьем, с очень небольшим отрывом – действующий премьер-министр Ион-Марчел Чолаку от Социал-демократической партии с 19,15% (именно его наряду с Ласкони причисляли к фаворитам незадачливые политтехнологи). На четвертом месте оказался лидер крайне правого Альянса за союз румын (AUR) Джордже Симион (почти 14 % голосов). Напомним, именно эту организацию (по причине внутренних распрей и обвинений в недостаточной "прозападности") покинул в 2022 г. нынешний фаворит выборной гонки – уроженец Бухареста, доктор наук по почвоведению, в 1990-х годах занимавший различные должности в Министерстве окружающей среды Румынии. С 1999 по 2012 год (включительно) Джорджеску представлял Румынию в национальном комитете Программы ООН по окружающей среде, запомнившись весьма резкой критикой глобалистов и их криминальных склонностей.



Предпочтения румынских граждан по районам страны



"Шок, трепет, землетрясение, кардинально меняющее политический ландшафт страны", – беснуются глобальные медиа, комментирующие успех политика, сумевшего "поразить Румынию и встревожить [западных] союзников". Куда более взвешенного и объективного подхода придерживаются адекватные европейские политики, такие как лидер партии французской "Патриоты" Флориан Филиппо, назвавший итоги голосования "впечатляющей пощечиной" для Брюсселя и Вашингтона, ибо Джорджеску выступает за сближение с Россией и критикует поставки американского оружия Украине. Безусловно, его уверенное лидерство в первом туре стало сигналом для европейских политиков о возможных переменах в румынской внешней политике.



Важным фактором успеха Джорджеску стало умелое пользование социальными сетями, особенно TikTok с более чем десятикратно подскочившим за две недели количеством подписчиков и несколькими миллионами лайков. Программа 62-летнего политика, подкрепляемая личной приверженностью здоровому образу жизни, имеет сходство с взглядами Роберта Ф. Кеннеди-младшего в Америке, номинированного избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и пообещавшим "сделать Америку снова здоровой".



