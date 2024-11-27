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Первый тур президентских выборов в Румынии: "шок, трепет и землетрясение" на юго-восточном фланге НАТО, - Д.Нефедов
14:43 28.11.2024

Первый тур президентских выборов в Румынии: "шок, трепет и землетрясение" на юго-восточном фланге НАТО
Победит ли в Бухаресте здравый смысл?

27.11.2024 | Дмитрий НЕФЕДОВ

По итогам прошедшего 24 ноября первого тура президентских выборов в Румынии, вопреки практически всем прогнозам, пальму первенства обрел независимый кандидат Кэлин Джорджеску, заручившийся поддержкой почти 23 % голосов избирателей. На втором месте оказалась известная своей проевропейской и антироссийской риторикой "либералка" Елена Ласкони (19,18%), а на третьем, с очень небольшим отрывом – действующий премьер-министр Ион-Марчел Чолаку от Социал-демократической партии с 19,15% (именно его наряду с Ласкони причисляли к фаворитам незадачливые политтехнологи). На четвертом месте оказался лидер крайне правого Альянса за союз румын (AUR) Джордже Симион (почти 14 % голосов). Напомним, именно эту организацию (по причине внутренних распрей и обвинений в недостаточной "прозападности") покинул в 2022 г. нынешний фаворит выборной гонки – уроженец Бухареста, доктор наук по почвоведению, в 1990-х годах занимавший различные должности в Министерстве окружающей среды Румынии. С 1999 по 2012 год (включительно) Джорджеску представлял Румынию в национальном комитете Программы ООН по окружающей среде, запомнившись весьма резкой критикой глобалистов и их криминальных склонностей.

Предпочтения румынских граждан по районам страны

"Шок, трепет, землетрясение, кардинально меняющее политический ландшафт страны", – беснуются глобальные медиа, комментирующие успех политика, сумевшего "поразить Румынию и встревожить [западных] союзников". Куда более взвешенного и объективного подхода придерживаются адекватные европейские политики, такие как лидер партии французской "Патриоты" Флориан Филиппо, назвавший итоги голосования "впечатляющей пощечиной" для Брюсселя и Вашингтона, ибо Джорджеску выступает за сближение с Россией и критикует поставки американского оружия Украине. Безусловно, его уверенное лидерство в первом туре стало сигналом для европейских политиков о возможных переменах в румынской внешней политике.

Важным фактором успеха Джорджеску стало умелое пользование социальными сетями, особенно TikTok с более чем десятикратно подскочившим за две недели количеством подписчиков и несколькими миллионами лайков. Программа 62-летнего политика, подкрепляемая личной приверженностью здоровому образу жизни, имеет сходство с взглядами Роберта Ф. Кеннеди-младшего в Америке, номинированного избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и пообещавшим "сделать Америку снова здоровой".



Будучи убежденным национал-консерватором, Джорджеску поддерживает Румынскую православную церковь, выступая за ее большую активность в общественной жизни. В то же время, мягко говоря, неоднозначными (хотя и вполне логичными в контексте внутренней повестки) выглядят его оценки фашистских и националистических лидеров 1930-х и 1940-х годов, включая "Железную гвардию" и расстрелянного в 1946 г. маршала Иона Антонеску, как "национальных героев, символов величия Румынии". Как известно, в тот период границы "Великой Румынии", наряду с Северной Добруджей и большей части Трансильвании, по большей части населенные тогда румынами, включали также Бессарабию (ныне Республика Молдова) и Северную Буковину (Черновицкая область бывшей УССР, в которой румыны ныне составляют около 1/5 населения). В этой связи, эксперты не исключают того, что окончательная победа Джорджеску способна привести к обострению отношений Румынии с Украиной, Венгрией и Болгарией, хотя не исключено, что его апелляции к межвоенной (1919-1939 гг.) Румынии – не более чем тактический ход, обусловленный сиюминутными тактическими задачами.

В то же время Джорджеску вполне комплементарно высказывался о лидерах социалистической Румынии Г. Георгиу-Деж и Н. Чаушеску. Напомним, первый из них добился вывода советских войск из Румынии в 1958 г., оппонировал антисталинской истерии в СССР и других соцстранах "хрущевской" поры. Что же до Чаушеску с его "особой позицией" в рамках Организации Варшавского Договора, то, ускоряя начатое при его предшественнике "отдаление" от СССР, периодически напоминал Москве о Бессарабии и Северной Буковине...

Отрицая какие-либо связи с Россией, Джорджеску говорит, что "тянется к русской культуре". По его мнению, Румынии "пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку нужно ладить со всеми великими державами мира – Китаем, США и Россией".

Характеризуя Президента России Владимира Путина как "человека, который любит свою страну, возвышает Россию", Джорджеску называл Украину "выдуманным, лоскутным государством", в то время как "...Россия умеет защищать своих граждан. Россия чрезвычайно хорошо подготовлена, не думаю, что она попадет в ловушку разжигания конфликта, но в то же время она не подведет себя в случае эскалации ситуации. Русские – лучшие шахматисты в мире и останутся таковыми: они знают, когда расставлена ловушка". Соответственно, "шанс Румынии – это российская мудрость". Сложно спорить…

По мере ухудшения ситуации для киевского режима Бухарест, в случае окончательной победы Джорджеску (которого уже поддержал Дж. Симеон), может активизировать "велико-румынские" притязания на Молдову, Буджаские степи (дунайско-причерноморский регион, ныне в составе Молдовы и Одесской области) и на Северную Буковину. Впрочем, едва ли такой курс, подобно имперским поползновениям наследников "Речи Посполитой", будет в явной форме поддержан из Вашингтона и Брюсселя, целенаправленно превращающих Румынию в причерноморский антироссийский плацдарм.

Подобно соседней Болгарии и некоторым другим восточноевропейским странам следование в западном фарватере, разрыв выгодных экономических связей ведет к дальнейшему падению уровня жизни граждан. "Румыны устали, что в одной из беднейших стран ЕС только и говорят, что о помощи Украине. Той самой Украине, где притесняют румын. Отношение к России в Румынии – не лучшее. Но это не значит, что Украину там обожают, – пишет доцент РГГУ Вадим Трухачев. – Румын больше интересуют цены в магазинах. Цыганский криминал, от которого страна стонет. Увеличивается и число выходцев с Ближнего Востока, которые становятся проблемой. А им войну с Россией впаривают..." По словам Джорджеску, "у нас есть более серьезные проблемы, чем война на Украине: 20 процентов румын живут в бедности! У нас тысячи наркоманов! Это реальные проблемы, и я буду ими заниматься". Вот только позволят ли небанальному политику, которого все чаще сравнивают с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, реализовать свои замыслы, – большой вопрос…

Экс-премьер Молдовы (2009-2013 гг.), глава ее либерально-демократической партии Владимир Филат призывает не связывать однозначно успех Джорджеску "с пророссийской ориентацией, несмотря на такие утверждения в медиапространстве. Это типичная реакция, когда на антисистемных кандидатов или тех, кто продвигает суверенитет, пытаются навесить ярлык "пророссийских". Джорджеску говорит о внутренних проблемах страны и предлагает конкретные решения", и "поэтому его акцент на мир и социальные вопросы, возможно, и стал причиной успеха".

Думается, вышеупомянутые оценки правым румынским политиком России, ее лидера и конфликта на Украине, навряд ли преследуют исключительно популистские цели. Да и местные СМИ все чаще отмечают, что Бухарест устал от конфронтации с РФ и от неблагодарной роли форпоста натовской поддержки Украины, что хорошо уловил опытный политик Джорджеску, в своей предвыборной программе пообещавший "положить конец раболепству перед ЕС и НАТО", в том числе по части военной поддержке военной", тем более что членство в Североатлантическом блоке не может гарантировать безопасность Румынии. Не забывают в Бухаресте и Софии и о функционировании до 2019 г. включительно Трансбалканского газопровода РФ – Украина – Молдова-Румыния – Болгария – Турция...

Несмотря на популярные среди националистических кругов фантомы "Великой Румынии", В. Филат не прогнозирует кардинальных перемен в диалоге Румынии и Молдовы в случае вероятной перемены власти в Бухаресте. При этом руководству Молдавии следует обратить внимание на меняющиеся реалии: "Для Кишинева это сигнал, что и в Молдавии растет запрос на подлинную политику, отвечающую чаяниям граждан, а не только на декларации о внешнеполитических приоритетах… Чтобы продвигаться вперед нам необходимо сосредоточиться на реальных потребностях граждан, а не на декларациях и политических лозунгах". Впрочем, ожидать каких-либо рациональных шагов от марионеточного режима Санду явно не приходится… Правящая в Кишиневе Партия действия и солидарности (ПДС) поддержит в намеченном на 8 декабря втором туре президентских выборов в Румынии "проевропейского" кандидата Елену Ласкони, заявил ее лидер, спикер парламента Игорь Гросу. Кто бы сомневался…

Протесты против Джорджеску организованы в Брашове и в других городах

В Москве пока сдержанно характеризуют возможные перемены в Румынии: "…я пока не стал бы давать никаких прогнозов, да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей стороной, пока хорошо нам понятно действующее руководство Румынии, не является дружественной нам страной", – заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. И действительно, как свидетельствует опыт некоторых других восточно-европейских государств и их стремящихся к независимости лидеров, ничто не исключено и все возможно. Впрочем, результаты голосования 24 ноября свидетельствуют о серьезном сдвиге в умонастроениях значительной части граждан. Победа не имеющего собственной партии Джорджеску 8 декабря, шансы на которую увеличиваются благодаря поддержке со стороны не только П. Симиона, но также и Демократического альянса венгров Румынии (4,5 %), будет способствовать дальнейшему переформатированию политического ландшафта Восточной Европы.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732794180


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