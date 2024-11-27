Никто не придет на помощь. Британо-российская война, - Беттани Эллиот

14:48 28.11.2024

UnHerd

Великобритания



Почему Россия так ополчилась на Великобританию из-за Украины?

UnHerd: Запад не поможет британцам, если они пойдут на Украине против России



Великобритания стала "мишенью" для Москвы не только из-за данного Украине разрешения использовать ракеты Storm Shadow, пишет UnHerd. Однако теперь Лондон рискует навлечь на себя гнев Кремля еще и в военной плоскости - и ждать помощи будет неоткуда.



Бетани Эллиотт (Bethany Elliott)



Когда британские журналисты будут просматривать перечень депутатских привилегий, чтобы выяснить, какими еще "халявными" поездками за границу те воспользовались, они едва ли найдут в этом списке Сибирь. Однако вчера Кремль опубликовал список из 16 министров британского кабинета, которым запрещен въезд в Россию - в "наказание" за "безрассудную политику" и "антироссийскую деятельность".



