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Никто не придет на помощь. Британо-российская война, - Беттани Эллиот
14:48 28.11.2024

UnHerd
Великобритания

Почему Россия так ополчилась на Великобританию из-за Украины?
UnHerd: Запад не поможет британцам, если они пойдут на Украине против России

Великобритания стала "мишенью" для Москвы не только из-за данного Украине разрешения использовать ракеты Storm Shadow, пишет UnHerd. Однако теперь Лондон рискует навлечь на себя гнев Кремля еще и в военной плоскости - и ждать помощи будет неоткуда.

Бетани Эллиотт (Bethany Elliott)

Когда британские журналисты будут просматривать перечень депутатских привилегий, чтобы выяснить, какими еще "халявными" поездками за границу те воспользовались, они едва ли найдут в этом списке Сибирь. Однако вчера Кремль опубликовал список из 16 министров британского кабинета, которым запрещен въезд в Россию - в "наказание" за "безрассудную политику" и "антироссийскую деятельность".



Поскольку вице-премьер Анджела Рейнер вряд ли отправиться в Москву, чтобы развеяться, эта мера - лишь очередная попытка России прилюдно воздействовать на Великобританию. Вспомните сумбурные кадры прошлого месяца, когда толпа - по-видимому, дело рук российских спецслужб - преследовала высокопоставленных британских дипломатов в московском аэропорту. Или вчерашний вызов британского посла якобы в связи со шпионажем одного из его подчиненных - причем Кремль даже назвал имя подозреваемого.

Не подумайте, что это штучная дипломатическая размолвка между британским посольством в Москве и принимающей страной. Пэт Макфадден из секретариата Кабинета министров на этой же неделе предупредил об исходящей от Кремля угрозе - в том числе в виде кибератак, выводящих из строя электросети, - в попытке подорвать британскую поддержку Украины.

Так почему же Великобритания превратилась в мишень для Москвы? Одна из мотивировок последних шагов - явная потребность дать решительный и резкий ответ на украинские удары франко-британским ракетами Storm Shadow по военным целям в России. Однако у недовольства Москвы есть и исторические причины. Великобритания уже давно служит приемной родиной тем, кто впал в немилость Кремля - в том числе бывшему шпиону Олегу Гордиевскому, бизнесмену Борису Березовскому и ставшему оппозиционером олигарху Михаилу Ходорковскому*.

Далее следует упомянуть ведущую роли Великобритании в помощи Украине. Лондон начал поставлять Киеву противотанковые ракеты NLAW еще до начала российской спецоперации и ввода войск. Как заметил в прошлом году президент Владимир Зеленский, Великобритания "уже протянула руку помощи, когда весь мир еще не понял, как реагировать". Британские поставки оружия, обучение военнослужащих и передачу разведданных Кремль наверняка считает возмутительным вмешательством в его дела и препятствием на пути к победе, косвенно виня Лондон за гибель десятков тысяч молодых россиян.

Что же до того, почему Москва применяет столь демонстративно жесткие методы, то ответ, возможно, кроется в невосприимчивости Великобритании к более мягким средствам. В других европейских столицах Россия еще может попытаться ослабить поддержку Украины, финансируя и всячески продвигая промосковские партии, однако в Великобритании нет крупных сил, которые поддержали бы Москву или ратовали за сокращение помощи Украине. Ближайший аналог этому в британской политике - это периодические заявления лидера Партии реформ Найджела Фараджа, и даже они считаются скандальными. Учитывая общественный и политический консенсус в пользу Киева, единственная надежда Москвы на сокращение этой поддержки - методы общие и грубые, призванные посеять среди британского электората сомнения: а стоит ли игра свеч, а помощь Украине таких затрат?



Кроме того, Москва ничем не рискует, запугивая Великобританию, у которой нет ни военной мощи Америки, ни солидарности членов ЕС. Наконец, это вписывается и в геополитические цели России: укрепляя связи с Глобальным Югом, дабы преодолеть санкции и вырваться из дипломатической изоляции, Москва, не замечая иронии, подает себя этакой антиимпериалистической державой. В этом контексте регулярные шпильки Кремля насчет "Британской империи" и публичное унижение британских дипломатов помогают ему достучаться как до националистических элементов внутри страны, так до постколониальной аудитории за рубежом.

Поэтому неудивительно, что Великобритания сделалась мишенью для России. И в свете этого британское правительство должно задуматься: хочет ли оно становиться изгоем на континенте и навлечь на себя гнев Кремля, не имея при этом военных ресурсов, чтобы отвадить его от дальнейших нападок. Поэтому ждите еще большего унижения.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Источник - ИноСМИ
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