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Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать, - Виктория Никифорова
14:58 28.11.2024

Виктория Никифорова

К концу третьего года войны с Россией украинцы начали что-то подозревать. Впервые в их бедовые головы закралась мысль о неизбежном поражении, о поиске путей отхода и даже о том, что на самом деле будет дальше. Налицо медленное, со скрипом возвращение в реальность.

Изменения в массовом украинском сознании засвидетельствовал опрос Института Гэллапа - американской организации, нимало не расположенной к Москве и не настроенной ей подыгрывать. По данным исследователей, больше половины украинцев (52%) сегодня хотят, чтобы боевые действия прекратились как можно скорее, и настроены на переговоры. В 2022 году таких пацифистов было почти в три раза меньше.

Только 38 процентов населения б. УССР требуют воевать до победы. В начале СВО этого хотело почти три четверти населения.

Наконец, главное - примерно четверть украинцев оказалась согласна на мир ценой территориальных уступок. Это, на самом деле, удивительная цифра. Ведь в начале СВО на той стороне ЛБС царил оптимизм невиданной силы.

Большинство граждан Незалежной было уверено в том, что в считанные месяцы отвоюют обратно освобожденные нами территории и будут пить кофе в Крыму. Да что там Крым! На Украине мечтали захватить юг России, дойти до Москвы. Безумный националист Корчинский* (экстремист и террорист) обещал поднять восстание в России и отнять у нее все ресурсы и ядерное оружие. Победа Украины многим виделась "на руинах Москвы".

Это были городские сумасшедшие? Да, конечно, но они электризовали толпу. Их безумные бредни разгоняли западные СМИ и бесконечные телемарафоны. Сладострастные мечты о победе над "москалями" работали как анестезия - они позволяли обществу не замечать огромные потери на фронте, бегство миллионов людей, общую нищету и бесправие.

Сегодня на наших глазах этот дурман рассеивается. Все оказалось не так, как мечталось. "А что случилось? Что с лицом?" - полагается спрашивать в таких случаях, но мы не будем этого делать, и так все понятно.

Упорное и неостановимое продвижение российской армии вынуждает ВСУ один за другим терять населенные пункты. Почти четверть украинских военнослужащих дезертировала. Те, кто не успел, пополняют списки потерь - по самым скромным официальным данным, Украина с начала СВО потеряла убитыми и ранеными почти миллион человек.

Вылазка в Курскую область, на которую возлагалось столько надежд в плане поднятия боевого духа, не дала ничего. Байден ушел в джунгли, а на смену ему идет Трамп, откровенно недолюбливающий Зеленского.

А Россия тем временем - вот сюрприз! - не развалилась, не деградировала и вообще никуда не делась с карты мира. Мало этого, она стала четвертой экономикой мира и продолжает успешно развиваться, невзирая на все сложности.

Так и вышло, что осенью 2024 года анестезия ложью перестала работать. Впервые за многие годы граждане Украины взглянули в лицо реальности, и она им ой как не понравилась. Страх и отчаяние охватили страну - и военных, и штатских.

И вот уже растут антирейтинги Зеленского & Co: деятельность укрофюрера не одобряет 30% населения, правительства - аж 66%.

Почти половина населения признается, что им не хватает денег на еду и жилье. Больше 50% заявляют, что живут в состоянии постоянного стресса.

В это время западные патроны Киева пожимают плечами и умывают руки. "Украинцы начали более трезво смотреть на ситуацию, - сухо констатирует британская BBC. - Они сняли розовые очки и поняли, что "кофе в Крыму" будет нескоро, а границы 1991 года - это перспектива не сегодняшнего и далеко не завтрашнего дня."

Какое же отвратительное лицемерие! Годами та же самая BBC и прочие западные СМИ дурили головы украинцам, обещая им то и это, и мамой клялись, убеждая их в неизбежной победе над "отсталой", "авторитарной" Россией. Целой стране надели на голову шлем виртуальной реальности и охмуряли ее со всей силой западной пропаганды. А теперь такие - мы здесь ни при чем, украинцам надо "более трезво смотреть на ситуацию."

Возвращение в реальность будет для украинцев очень тяжелым, тут впору всем лечение у психиатра прописывать. Немудрено, что больше половины населения жалуется на постоянный стресс.

Однако самые умные граждане Незалежной уже нашли отличный рецепт от стресса - они попросту едут домой, возвращаясь на территории, освобожденные Россией. Больше ста пятидесяти тысяч уже вернулись, только в Мариуполь приехало около шестидесяти тысяч человек - это признали даже в Киеве.

Потому что трепотня Зеленского - это одно, а реальность выглядит совершенно иначе. Люди своими глазами видят, как города Новороссии превращаются в гламурные пространства с урбанизацией в московском стиле, набережными, парками и кафе, где хипстеры будут тянуть свой лавандовый раф и ругать правительство. Все это просто космос по сравнению с тем, как живет сегодняшняя Руина.

Москва пришла сюда навсегда и предлагает велосипедные дорожки, кофе тридцати сортов и ипотеку под льготные два процента. Уж всяко лучше, чем бессмысленно гнить в окопах или скитаться по миру, каждую минуту ожидая, что тебя пинком выпнут вон.

Спасение от страха и отчаяния у граждан Украины сегодня одно - оно там, где Россия.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Источник - РИА Новости
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