Трамп назначил спецпредставителем по Украине отставного генерала Келлога, уже имеющего план

15:00 28.11.2024

Трамп назначил спецпредставителем по Украине отставного генерала, уже имеющего план



Сергей Рыжов. 28.11.2024



Дональд Трамп подтвердил в собственной социальной сети Truth Social, что назначит генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога спецпосланником США по украинскому конфликту.



"Он был со мной вместе с самого начала, а сейчас мы вместе добьемся безопасности и мира через силу, и сделаем Америку и мир снова безопасными", – написал избранный президент США.



"ПолитНавигатор" ранее уже писал об этом авторе одного из "планов Трампа", предусматривающего метод "кнута и пряника" для Украины и России. В той публикации Келлог назывался ключевым советником Трампа по нацбезопасности.



Как отмечает Reuters, 80-летний ветеран войны во Вьетнаме Келлог долгое время работал в Пентагоне, занимал высокие должности в первой администрации Трампа с 2017 по 2021 год, включая пост главы аппарата Совета национальной безопасности.



Поначалу Келлог активно поддерживал Украину, утверждая, что "помощь Киеву позволит перезагрузить мировую арену", однако, довольно скоро скоро пришел к выводу, что конфликт не завершить военной победой.



Летом нынешнего года Келлог совместно с советником Трампа Фредом Фляйцем выступили со своим планом по урегулированию конфликта, согласно которому прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта.



Согласно их предложениям, поставки американского оружия продолжатся только при условии, что Украина согласится на мирные переговоры с Россией, а Москву одновременно с этим предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США.



Этот же план предусматривает снятие вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня на ближайшие годы.



К НАТО новый кадр Трампа также относится с прохладцей. Так, в в феврале в интервью Reuters он заявлял, что 5 статья Устава Альянса – это не догма, поэтому он лично будет выступать за то, чтобы страны, которые тратят на оборону менее 2% ВВП, были лишены защиты по статье 5 Вашингтонского договора, хотя она и так не автоматическая.



Также Келлог предложил провести встречу членов НАТО в июне 2025 года и согласовать "многоуровневый альянс", в котором члены будут пользоваться большей или меньшей американской защитой в зависимости от соблюдения ими обязательств по НАТО.



Келлог также ранее высказался о том, проблемы с Россией нужно решать в первую очередь не такими средствами, как санкции или грубая сила, а личными договоренностями лидеров, но только в интересах Америки.



Исходя их перечисленного бэкграунда можно понять, что "смотрящим" по Украине от новой администрации от США в этот раз будет человек с максимально похожими на самого Трампа взглядами на курируемый вопрос.



О том, что Трамп может назначить спецпредставителем по Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Келлогга, который представил ему план прекращения войны, Reuters написал еще вчера днем по Вашингтону, однако тогда пресс-секретарь переходной администрации Кэролайн Ливитт отказалась прокомментировать кандидатуру Келлогга, подчеркнув, что обо всех назначениях будет объявлено тогда, когда решение будет принято.