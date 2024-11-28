 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийские боевики вновь атакуют Алеппо
00:00 29.11.2024

Мария Кудрявцева

28.11.24

Это крупнейшая эскалация с марта 2022 года
Вооруженные группировки в Сирии начали наступление на правительственные войска и, захватив несколько деревень, приблизились к провинции Алеппо. Об этом сообщает телеканал CNN и ряд других зарубежных СМИ.

По данным СМИ, бои ведет, в том числе, террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Отмечается, что боевики взяли под контроль деревню Кафер-Бесме, а также высоты Акыль, Эль-Рагиб, Куптан и Даббабат.

Согласно информации повстанческих группировок, на которую ссылается телеканал CNN, им удалось захватить 13 населенных пунктов. Подчеркивается, что в это число входят стратегически-важные города Урм-ас-Сугра и Анджара. Помимо этого, ими была захвачена крупнейшая база сирийской армии в данной местности "База 46". Командование сирийских повстанцев, в свою очередь, заявило представителям телеканала, что их солдатам после "ожесточенных боев с войсками Асада и иранскими ополченцами" удалось занять город Урм-эль-Кубра, который находится приблизительно в 20 км от Алеппо.

Как пишет CNN, в наступлении участвуют оппозиционные силы, включая исламские группировки и умеренную "Свободную сирийскую армию", которой оказывали поддержку США и Турция. Авторы публикации отметили, что сложившаяся ситуация стала крупнейшей эскалацией конфликта с марта 2022 года, когда при участии России и Турции сторонам удалось договориться о прекращении огня.

Ранее в ООН предупредили
о возможном возобновлении конфликта в Сирии. Спецпосланник Педерсон допустил это из-за израильского удара по иранской дипмиссии 1 апреля.

Источник - readovka.news
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