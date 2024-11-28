Как Украина стала страной уголовников и крепостных, - Ростислав Ищенко

00:01 29.11.2024

Как Украина стала страной уголовников и крепостных



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру

28.11.24



Когда-то в СССР шутили по поводу эпохи ГУЛАГа: "Половина страны сидела, половина охраняла". Это была гиперболизация: сидело много, но не полстраны, а охраняющих было много, но гораздо меньше, чем охраняемых.

Однако, как известно, история возвращается в виде фарса.

Украина была самой советской, из советских республик. Ее называли "заповедником застоя". В 1991 году, в дни ГКЧП, Кравчук легко убедил генерала Варенникова не вводить войска в Киев, мотивируя это полной законопослушностью республики.



Действительно, на том самом майдане (тогда еще "Площади Октябрьской революции"), на котором незадолго до ГКЧП под контролем КПУ и КГБ УССР пара десятков студенческих активистов и примкнувшие к ним маргиналы имитировали голодовку, создавая легенду о "революции на граните", а реальности расчищая Кравчуку дорогу к власти в тогда еще союзной республике, на том самом майдане на котором через 13 лет оранжевые путчисты орали "нас миллионы" и имитировали "мирный переход власти" от "преступного режима" к "восставшему народу", а еще через девять лет, они же расстреливали "беркут" и своих собственных соратников, чтобы обосновать вооруженный захват власти "мирными протестующими", на этом майдане 19-20 августа 1991 года "протестовали" против ГКЧП человек десять никому не известных городских сумасшедших.



Все "активисты", "националисты", "прорабы перестройки" и "передовая прозападная молодежь" срочно доставали, предусмотрительно припрятанные партийные и комсомольские билеты и репетировали хвалебные речи в честь восстановителей порядка.

Да и после распада СССР, после всех майданов, после всех заявок на прием в ЕС и НАТО, Украина осталась самой советской из постсоветских стран. Вместо Ленина, стены и площади "украшают" портреты и статуи Бандеры и Шевченко, флаги на башнях поменяли расцветку с красной на желто-голубую, герб и гимн изменились, но "отцы отечества" так же пытаются продать народу "светлое будущее", только вместо коммунистического европейское и так же требуют самопожертвования в настоящем. С тех же трибун звучат такие же пустые трескучие речи. Так же произносят их люди, даже не трудящиеся скрыть, что не верят в то, что говорят. Так же требуют от всех "верности идеалам", только теперь "идеалам майдана".



Есть, конечно, и существенные изменения. На смену брежневскому травоядному позднему социализму, пришел людоедский радикальный национализм – нацизм. "Отщепенцев" не прорабатывают на партсобраниях, не снимают с работы, не исключают из партии – их сразу отправляют в тюрьму или на тот свет.

Украинские нацисты клянутся, что в принципе-то они "белые и пушистые", даже где-то вегетарианцы, а некоторые и вовсе веганы, что толерантны донельзя и геи у них чувствуют себя лучше, чем в Европе, а если какие эксцессы и происходят, то исключительно потому, что "идущий в Европу" народ "стихийно расправляется" с "пророссийскими изменниками". Ну, о том, что они "не нацисты, потому, что президент – еврей", вы много раз слышали.

Кто-то им верит, но таких теперь не так много. Огромная пропагандистская машина работает практически вхолостую. Свидетельством тому является украинское законодательство, согласно которому сидеть должно уже гораздо больше, чем полстраны.



По собственным украинским данным, от мобилизации уклоняется около трех с половиной – четырех миллионов мужчин (большинство из них выехали за рубеж). Это только те, о ком известно ТЦК. Какое количество женщин (врачей, бухгалтеров и прочих) проигнорировали требовали властей встать на воинский учет неизвестно, но их тоже не меньше сотни тысяч, а может быть и значительно больше. Неизвестно также количество молодых людей, вывезенных за рубеж в детском возрасте и не вернувшихся после того, как исполнилось восемнадцать. С точки зрения украинского законодательства, все они уголовники.



Также уголовниками, по украинским законам, являются те, кто в шести вошедших в состав России регионах работает на госслужбе и в бюджетных учреждениях, участвует в выборах и даже распределяет гуманитарную помощь. Это у них называется "коллаборационизм". На освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, в ДНР/ЛНР, а также в Крыму и Севастополе проживает свыше 8 миллионов человек (может уже и все десять, идет процесс возвращения временно уехавших от войны). Большинство из них подпадают под статьи обновленного украинского УК, так как даже добровольное принятие российского гражданства, трактуется украинскими карательными органами как преступление, причем может быть вменена статья о государственной измене.



Любому, как гражданину, так и не гражданину Украины, который не согласен с украинской официальной трактовкой событий, украинское СБУ с легкостью вменяет "оправдание российской агрессии" - тоже статья УК Украины. Так как, помимо 8 миллионов на освобожденных территориях, еще примерно столько же бывших граждан Украины проживает в России (некоторые из них даже являются действующими гражданами Украины, так как не успели или не захотели принять российское гражданство), количество потенциальных уголовников уже превышает двадцать миллионов.



Я не шучу и не преувеличиваю, на Украине даже периодически вспыхивает дискуссия о том, что с ними делать, когда Киев "отвоюет территории" - мол, слишком много "врагов народа", то ли убить их, то ли изгнать, то ли "гуманно" в правах поразить.

Но это не предел, так как Украина считает своими гражданами всех, кто переехал в Россию и получил гражданство, начиная с 1992 года и по кому не был выпущен указ президента о лишении украинского гражданства. В год выходит один указ, которым от кабалы украинского гражданства освобождается несколько счастливчиков. Даже, если человеку каким-то чудом удалось собрать все требуемые справки, оформить все бумаги и представление о лишении гражданства ушло президенту Украины – это не значит, что он подпишет соответствующий указ. Его обязанности в этом вопросе никак не определены: хочет – может подписать, а не хочет, не подпишет.



Такое положение вещей вызвано тем, что с каждым очередным годом независимости поток граждан Украины, навсегда уезжавших в Россию, Белоруссию, Грузию, Израиль, страны ЕС постоянно возрастал, Киев же не хотел признаваться, что граждане массово бегут из украинского "рая" поэтому максимально процедурно затруднил выход из гражданства, поставив в конце блок президентской подписи, которую можно ждать десятилетиями и не дождаться.



Таким образом, еще от трех до пяти миллионов людей, уже лет двадцать-тридцать, как осевшие в России, ЕС, других странах получившие местное гражданство и думать забывшие о том, что их когда-то что-то связывало с Украиной, с точки зрения Киева являются его гражданами, а соответственно подпадают под уголовные статьи. Причем, если живущие в ЕС в основном только под уклонение от мобилизации, то живущие в России также под статьи об "оправдании агрессии" и "государственной измене".



Теоретически Украина, запретившая двойное гражданство, должна автоматически лишать своего гражданства обладателей второго паспорта, но об этом в Киеве "вспоминают" только когда возникает политическая необходимость. Тогда издается внеочередной указ президента и кто-то, как например, Коломойский, Саакашвили или Корбан узнает (иногда прямо на границе), что он уже не гражданин Украины.



К остальным гражданство Украины намертво прибито гвоздями. Более того, поскольку гражданами Украины автоматически становятся дети украинских граждан, многим полякам, русским, итальянцам, португальцам, евреям и прочим, родившихся в соответствующих странах от бывших жителей Украины в период после 1991 года, невдомек что их от реального зачисления в украинцы пока избавляет только то, что Украина не может сейчас отследить факт их рождения от людей, которых она насильственно зачислила в свои граждане.

Так что круг потенциальных уголовников расширяется и, как это ни смешно, в перспективе их численность может превысить число даже номинальных граждан Украины, не говоря уже о реальном количестве людей, оставшихся на подконтрольных Украине территориях. Даже сейчас только самые оптимистичные подсчеты дают примерно равенство между "предателями- уголовниками", живущими за рубежом и "честными гражданами", находящимися в пределах досягаемости украинского режима (где-то по 22-23 миллиона).



Но поскольку реалистичная оценка оставшегося населения Украины уже больше года, как опустилась ниже планки в 20 миллионов, то более реальная оценка – 25 миллионов "уголовников" против миллионов 18 "честных граждан". Причем из этих 18 миллионов около миллиона (а может быть и больше) тоже должны сидеть, так как или прячутся от ТЦК, или не любят Бандеру, или не считают Россию "агрессором", или отказываются признавать ПЦУ, а чаще всего все это вместе.



Я не буду распространяться о занесении на "Миротворец" лидеров иностранных государств, зарубежных деятелей культуры и искусства, замеченных в "недостаточной любви" к Украине или в отсутствии ненависти к России, но может ли существовать страна, принуждающая к гражданству и зачисляющая в уголовники 60% своего населения или даже больше?



О том, кто в Украине организовал геноцид гражданского населения - в статье Ростислава Ищенко "Организаторы украинского геноцида"