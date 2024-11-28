Патриарх Кирилл: проблема мигрантов представляет угрозу русскому миру

00:03 29.11.2024

Мария Кудрявцева



28.11.24



Он отметил, что замалчивание ситуации ведет к социальному недовольству

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что проблема увеличения количества мигрантов в РФ представляет угрозу российской государственности и русскому миру в целом. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.



Кроме того, он отметил, что мигрантов не оставляют без внимания последователи радикального исламизма и экстремизма. Патриарх подчеркнул, что в некоторых регионах замалчивание проблемы большого количества переселенцев ведет к социальному недовольству.



"Церковь никогда не выступала и не будет выступать за дискриминацию людей по национальному или религиозному признаку", – заявил он.



Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что речь в данном случае идет не об ограничении присутствия на территории РФ мусульман, а о судьбе русского народа. Поэтому, по его словам, его удивила отрицательная реакция лидеров мусульманской общины РФ на позицию церкви в этом вопросе.



Ранее патриарх Кирилл осудил

увлечение развлекательными телешоу в условиях СВО. По его словам, это свидетельствует о "неких духовных язвах".