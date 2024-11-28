Гаагой по Израилю. Оранжерея МУС и ордер на арест Нетаньяху, - Илья Титов

00:05 29.11.2024

Миропорядок, основанный на правилах, в действительности основан большей частью на рекламных слоганах, ярких образах и прилипчивых мифах. Одним из мифов, утверждающих примат могучего и способного разрулить любой конфликт международного права, стала вера в авторитет больших организаций с громкими названиями. Но как быть, когда не все подобные организации согласны, словно МОК или какая-нибудь МАГАТЭ, смотреть в рот владыкам миропорядка и исполнять все их указания? Очень просто: надо создать структуру, претендующую на звание альтернативы, дать ей громкое название и от имени добра и позитива выносить решения, направленные на всех, кто не мил. Так вышло с "судом в Гааге": иногда по чистой глупости, а иногда по глупости, смешанной с сознательным желанием обмануть, очень многие восприняли всерьез историю про то, что Владимира Путина постановил арестовать суд в Гааге, - подразумевался не тот, но именно на нежелание вдаваться в детали был весь расчет. На деле же этот голландский город, являющийся домом для судебных инстанций ООН (пусть ни разу не более справедливых, но хотя бы имеющих над собой эгиду какого-никакого консенсуса), является торговой маркой, брендом почти что частного суда, чей офис находится через парковку от департамента массовых коммуникаций НАТО. Но называть их филиалом Госдепартамента неправильно, ведь эти ребята - очень специфических взглядов: время от времени они угрожали навести порчу на американских солдат, зверствовавших в Афганистане, что намекало на непричастность МУС к вашингтонскому надпартийному консенсусу. МУС является оранжереей, где многоликий мутант всемирной Клинтон (одним из лиц этого мутанта является фракция внутри Демократической партии США) выращивает себе ручных юристов.



В "Завтра" уже рассказывалось о природе выписывания ордеров "Международным" "уголовным" "судом", который, подобно морской свинке, не является ни международным, ни уголовным, да и полномочий вершить суд этой конторе никто не давал. Если вкратце: решения этого "суда" ни одна серьезная страна не признает (кроме Бразилии), а прошлогодняя выдача ордера на арест Владимира Путина стала театральным жестом осуждения от "цивилизованного мира", не более. Тогда этот жест восприняли всерьез либо наивные люди, не читающие дальше заголовка, либо готовые поверить во что угодно йододефицитные дегенераты, либо же те, кому за это платят. "Вот и все, - раздавались в прессе голоса, - дни режима сочтены, сама Гаага снизошла с небес для наказания отступника". Легитимность суда и необходимость исполнения его решений не ставились под сомнение ни одним из этих людей. Все изменилось еще в конце весны, когда пошли разговоры об особом мнении МУС по поводу палестинского конфликта. В соответствии со взглядом из Норвегии, Ирландии и Испании, а также ряда американских структур, иногда причисляемых к левым, пальцы по локоть в крови не только у общепринятых злодеев из ХАМАС, но и у противоположной стороны. Как только пошли разговоры о том, что МУС ведет предварительную работу по вынесению ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Израиля Йоава Галанта, все очень удивились. 21 ноября ордер был выдан официально, что вызвало целую волну интересных реакций.



Конечно, оказалось, что тот самый "суд", что еще в том году был цитаделью справедливости и маяком легитимности, на самом деле является жалкой пародией на правосудие, ничтожным вертепом с тупыми пособниками террористов на месте тех, кто не так давно был уважаемыми обвинителями. Злобная тряска ближневосточных блогеров, публицистов и прочих русскоязычных журналистов была бы очень забавна, если бы дело ограничилось только писклявыми призывами в "Твиттерах" и всяких эмигрантских медиа разрушить неправый суд, наказать святотатцев и показать всем миролюбие Израиля, разбомбив Гаагу словно Газу. И ладно бы фриковатый сенатор Линдси Грэм (признан у нас террористом-экстремистом) пригрозил санкциями союзникам, поднявшим руку на Нетаньяху, и даже привел в пример разрушение экономики Канады, незадолго до того согласившейся арестовать израильского премьера, - с безумца, которого выталкивают на свет божий только ради извергания безумств, спросу ноль.



Но нет: вроде бы серьезные люди принялись что-то обсуждать и осуждать, взывать к совести или, напротив, одобрять решение МУС, словно эта контора имеет какой-то вес. Представители уже упомянутых Канады, Швейцарии, Италии, Ирландии, Бельгии, Испании, Франции и приютивших МУС Нидерландов объявили, что арестуют Нетаньяху, если он вдруг окажется в одной из этих стран. Учитывая напряженную ситуацию с пропалестинскими протестами в некоторых из этих стран, арест был бы для израильского премьера предпочтительным вариантом. Кстати, заметьте, насколько расширился список европейских критиков Израиля: еще полгода назад это были лишь Норвегия, Испания, Швеция и Ирландия. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Домовенок Кузя (не запоминайте ее имя, скоро ее заменит симпатичная зумерша Кэролайн Ливитт) от имени президента Джо Байдена выразила осуждение всем тем, кто решит последовать решению "гаагского суда категории Б".



И пока весь цивилизованный мир (за исключением стремительно расширяющейся нецивилизованной его части) защищает честь Биби Нетаньяху и уже отставного министра Йоава Галанта, в Палестине разворачивается другой любопытный сюжет, связанный с восприятием конфликта на Святой земле.



Сеймур Херш, иногда ошибочно называемый в прессе журналистом, 20 ноября опубликовал на сервисе "Сабстэк" материал, согласно которому Израиль намеревается в ближайшие две недели (то есть до 34 ноября) аннексировать Западный берег реки Иордан. Упоминание того, что Херш не является журналистом, здесь неслучайно: мистер Херш, заслуженный автор, лауреат престижных премий и враг Генри Киссинджера, ставший за несколько лет до смерти того его союзником, является говорящей головой определенной группы лиц в Вашингтоне. Эта группа лиц с помощью того же Херша в том году обвинила Белый дом, ЦРУ, Пентагон и Госдепартамент - то есть вообще всех вокруг - в подрыве "Северных потоков". Иными словами, за сливным бачком, который по случайному совпадению выглядит как респектабельный пожилой журналист, стоит группа американских элит, являющаяся если и не "партией мира", то как бы "партией минимизации войны", противоположностью яростных поборников Pax Americana, кого в околополитическом фольклоре принято называть ястребами.



Херш противостоял администрации Джо Байдена и, судя по его последним откровениям, намерен противостоять еще и администрации Дональда Трампа. Та лишь формируется, но уже сейчас видно, что министр обороны и советник по нацбезопасности - два ключевых поста - являются такими же ярыми патриотами Израиля, что и сам мистер президент, поэтому давление Херша и групп, стоящих за ним, понятно.



Не очень понятна фактическая наполненность предсказания Сеймура. Израиль сейчас не в той форме, чтобы открывать третий фронт и давить Западный берег, но даже если и так, то этот шаг будет грандиозным подарком всем сомневающимся насчет вменяемости Нетаньяху. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас потратил много сил на дистанцирование себя от ХАМАС и структур Газы, чем заслужил презрение обывателей в мусульманских странах, но обрел уважение в элитах стран Запада. Напомним, группа влияния Блэра - Арно, включающая в себя различных Макронов и Хамадов бин Джассимов аль-Тани, вовсю работает над перспективами создания подконтрольного Западу палестинского государства, и строить его оно намерено на базисе знакомых структур Западного берега.



На протяжении десятилетий для Израиля отжимать землю у палестинцев из автономии для своего лебенсраума было легко и приятно - а что они сделают, пожалуются в ООН? Но полная аннексия без возможности сослаться на странные трактовки соглашений в Осло - совсем другое дело. Опять же, непонятно, сколько в этом правды, сколько политического посыла нанимателей Херша, а сколько - его самодеятельности и желания привлечь к себе внимание. Но шаг в подобном направлении, если бы он был совершен, поставил бы Израиль в ряд государств-ренегатов, превратил бы евреев из более-менее легитимных борцов со всякой милитаристской жутью типа ХАМАС или "Хезболлы" в беспредельщиков, наезжающих на мирных и на готовых договариваться соседей. Тут уж дело не обойдется одним только осуждением со стороны отдельно взятых европейских стран или ордером от шарашкиной конторы по соседству с авторитетным судом.