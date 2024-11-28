Конец иллюзиям. Запад после испытания "Орешника", - Николай Сорокин

00:06 29.11.2024 28.11.24

Несколько дней назад всемирно известное стратегическое предприятие "Южмаш", созданное, естественно, в глубокие советские времена, подверглось беспрецедентной атаке доселе неизвестными боевыми частями ракет: раскаленными добела плазменными каплями с неба обрушилась огненная смерть.



В разнообразных телеграм-каналах появилась информация, что днепропетровский завод "Южмаш", 21 ноября атакованный новейшей российской ракетой, полностью уничтожен. Надо сразу сказать, что симпатизирующие нам товарищи в Днепропетровске, да и военкоры категорически опровергают слова о "яме в 30 метров глубиной на месте завода" и тому подобные измышления. "Сверху - все ровно, снизу - прах", - таков общий рефрен людей, погружëнных в тему. Надо понимать, что "Южмаш" - это не один большой завод, а целый комплекс из нескольких десятков разных предприятий, по сути, это полный цикл советского ракетостроения, огромный город в гигантском городе, и уничтожить его можно только термоядерным зарядом.



В Днепропетровске очевидцы говорят: "взрывов мы почти не видели, но было сильное землетрясение, толчки несколько минут ощущались и в километре от завода". Этому обстоятельству поразились все, включая натовских экспертов: как может быть землетрясение (судя по описаниям жителей, не менее 5 баллов), и без взрывной волны?



В пять утра весь периметр "Южмаша" был уже оцеплен местным охранным ЧОПом совместно с полицией и СБУ, вся сколько-нибудь значимая информация о последствиях ударов закрыта, о происходящем на заводе не знал никто, кроме небывалого числа граждан явно не русского и не украинского происхождения, которые в количестве нескольких десятков человек вышли из автобусов и зашли на предприятие через центральный КПП. Видимо, это и были так называемые эксперты НАТО, спешащие ознакомиться с новым русским оружием воочию и, разумеется, оценить разрушения. Заметим, удар был исключительно кинетическим, нанесен так называемыми болванками, даже без применения осколочно-фугасных зарядов.



Думаю, это было сделано специально, именно с той мыслью, чтобы западные специалисты получили возможность ознакомиться с реальным действием нового оружия, ведь, если бы в подземных бункерах сдетонировало несколько тонн или десятков тонн современного взрывчатого вещества, такой возможности, конечно бы, не было. Зато теперь у них появилась редкая свободная минутка оценить, что будет, когда все это, естественно, в ядерном оснащении, рухнет с ночного неба, например, на лоснящийся от позолоты и элитарных особняков Брюссель, столицу ЕС и НАТО.



Итак, какая информация есть у меня по "Южмашу". Пишут, что удары были сконцентрированы на площади между цехами № 7 и № 8, в районе токарного и кузнечного производств, и что все наземные строения и цеха на этой территории - сейчас руины лунного образца, в лучшем случае - мелкий бетонный щебень.



Воронок, которые обычно оставляют бомбы и ракеты, нет, только пара десятков геометрически почти правильных лунок в земле, каждая диаметром около двух метров. Видимо, наши расплавленные боеголовки и прожгли в бетоне эти штреки.



Рабочие, толпящиеся за оцеплением, многие из которых были свидетелями ударов, так как живут в соседних домах, описывают картину Армагеддона последних времен. Говорят, люди думали, что к ним прилетела кара с неба за их грехи. Было очень страшно, когда в ночной иссиня-черной пустоте, словно ярчайшие метеоры, зажглись гроздья "Орешника". Рабочих можно понять: удара таким комплексом, как "Орешник", с разделяющимися гиперзвуковыми боевыми частями, никто и никогда из гражданских лиц на планете не видел, эти люди были первыми.



Служба безопасности завода с прикомандированными офицерами СБУ в директивном порядке изымает все средства фото, видео- и визуальной фиксации, вплоть до ручек и блокнотов. Рабочие, которых не пустили и многие из которых уже по этому случаю позволили себе слегка расслабиться, рассказали моим друзьям, как на территорию предприятия непрерывно заезжают явно нерусские и несоветские хлопцы, общающиеся между собой на английском, итальянском, французском, польском.



Таинственные боеголовки разрушили именно те подземные производства, которыми прилюдно хвастался Владимир Зеленский, поражая воображение западных элит рассказами о скором появлении в арсеналах украинской армии "грозного ракетного вооружения" собственных образцов.



Рабочие говорят, что из отдельных разговоров "спасателей" (хотя спасать некого, людей не было, и ни один человек не погиб) вырисовывается картина, что вплоть до минус четвертого этажа простирается зона сплошного разрушения, ниже "спасателям" пробраться не дают развалины и страшная запыленность, идет расчистка.



Так какова была реальная мощь ударивших по "Южмашу" боевых частей "Орешника"? Учитывая тот факт, что это были "болванки", не имевшие взрывчатки, это очень легко прикинуть, если человек хотя бы на уровне восьмого класса средней школы знаком с физикой и математикой.



Ракету относят к тому же типу, что и советская РСД-10 "Пионер", к нему же должна была относиться и перспективная РС-26 "Рубеж", исключенная в 2018 году из государственной программы вооружений до 2027 года из-за недостатка финансирования.



Поэтому, за неимением характеристик "Орешника", кои засекречены, будем исходить из аналогичных показателей у РСД-10 "Пионер", по натовской классификации - СС-20.



РСД "Пионер" несла разделяющуюся головную часть (РГЧ) с тремя боевыми блоками (ББ) мощностью по 150 килотонн в каждом, с индивидуальным наведением на собственные цели.



"Орешник" несет по шесть ББ, в термоядерном исполнении, каждый из которых в конце траектории разделяется еще на несколько поражающих элементов, на манер грозди орехов - отсюда, видимо, и название. Забрасываемый вес у "Пионера", то есть совокупная масса трех боеголовок - 1,7 тонны. Допустим, "Орешник", имея шесть боевых частей, забрасывает в два раза больше, то есть 3,5 тонны.



Сила последствий от удара болванки, падающей на землю, напрямую зависит от ее кинетической энергии в момент соприкосновения с землей. Кинетическая энергия (Ek) рассчитывается по формуле:



Ek = (mV²)/2, где m - масса болванки, v - скорость болванки.



Скорость 10 Махов (10 Мах) соответствует 10-кратной скорости звука в воздухе. Скорость звука в воздушной среде составляет примерно 343 м/с. Соответственно, скорость болванки будет: v = 10 × 343 м/с = 3430 м/с.



И нам будет теперь легко рассчитать кинетическую энергию:



Ek = ½ × 500 кг × (3430 м/с)² ≈ 2,94 × 10⁹ Дж.



Мы получили, что кинетическая энергия болванки массой 500 кг, падающей со скоростью 10 Махов, составляет примерно 2,94 гигаджоуля (ГДж). Сравним это с аналогичным показателем у тротила. Тротиловый эквивалент - это мера энергии, выделяемой при взрыве, выраженная в килограммах и тоннах тротила, детонация которых выделяет равную энергию.



Удельная энергия взрыва тротила составляет примерно 4,184 МДж/кг.



Для того чтобы найти массу тротила, эквивалентную энергии 2,94 ГДж, нужно разделить энергию на удельную энергию тротила:



Масса тротила = 2,94 × 10⁹ Дж / 4,184 × 10⁶ Дж/кг.



Масса тротила ≈ 702,6 кг.



Таким образом, энергия взрыва болванки массой 500 кг, падающей со скоростью 10 Махов, эквивалентна примерно 702,6 кг тротила. А энергия, выделившаяся при прилете 3,5 тонн, соответственно, в 7 раз больше, в тротиловом эквиваленте она составляет почти 5 тонн. Это, знаете ли, как 13 "Искандеров М" одновременно. Именно этим и объясняется землетрясение в соседних кварталах и колоссальные разрушения в подземных бункерах.



Итак, Верховный при первом за всю историю человечества ударе в боевой обстановке оперативно-тактической ракетой со всеми признаками стратегической отказался от любой взрывчатки, не только ядерной, но и самой обычной, ежедневно применяемой на поле боя.



Почему было принято такое решение? Мне видятся здесь три основные причины.



Во-первых, он хотел, чтобы западные эксперты смогли обследовать разрушенные бункеры и убедиться, что все это не шутки. Если бы боеголовки были начинены ОФ-ВВ (осколочно-фугасный, взрывчатое вещество. - Ред.), как мы уже писали выше, никто бы ничего не увидел, не осмотрел, и можно было бы спекулировать на тему старых ракет, древних систем, короче, делать то, чем сейчас пытается заниматься подонок Подоляк. Только сегодня этому никто не верит, считая его дрессированным идиотиком, ведь информация из подвалов "Южмаша" утекает быстро, а если бы мы все разворотили - могли бы и усомниться.



Во-вторых, никто не заинтересован в фатальных разрушениях и тем более жертвах среди гражданских в Днепропетровске. Город, как, может быть, кто-то еще не догадывается, будет в течение ближайшего года освобожден от оккупации и воссоединëн с исторической Россией. Войска устремились к Днепру.



В-третьих, нельзя исключить и чего-то большего, например некоторых сугубо закрытых договоренностей с властями города, местными влиятельными общинами, рядом крупных промышленников (напомню, что это один из крупнейших промышленных центров бывшего Советского Союза и всего мира: особенно развиты черная металлургия, металлообработка, машиностроение и другие отрасли тяжелой промышленности).



Почему бы и нет, в конце концов? Договоренности о мирной сдаче города могут существовать, руины с лунным ландшафтом никому не нужны. А Днепропетровск - Екатеринослав - это изначально русский город, таким и останется вовеки.



Шефы резидентур западных разведок, военные атташе, многочисленные западные спецы по ракетным технологиям - все нынче тусят там, на "Южмаше". Так и вижу сотни ноутбуков и айпадов, на которых прямо сейчас западным правительствам и в соответствующие резидентуры строчатся тысячи страниц докладов про невообразимый потенциал "Орешника". А их еще и обнадежил Верховный, сделав, безусловно, "чисто гуманитарное" заявление: "Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты".



"Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов - это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено".



Ну что, гуманитарненько? По-моему, вполне. Недаром западные эксперты пишут такую дичь, которую раньше в жизни себе не позволили бы. Американские и евроатлантические "политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты "Орешник" по военному объекту ВСУ", - заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер. От них пахнет страхом.



Эксперт подчеркнул, что "этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий".



"Этот запах. Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар "Орешника" разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости", - написал Шрайвер в соцсети X (бывший "Твиттер", заблокирован в России за публикацию экстремистских материалов).



Вот так - "без опасения противодействия со стороны противника", ибо нет в мире таких систем, которые могли бы сбить ракету, летящую со скоростью 10 махов. Путин сказал и о том, что система "Орешник" может настигнуть враждебные нам цели на территории любого государства в пределах своей досягаемости. Изменения, утвержденные президентом в нашей ядерной доктрине сдерживания, говорят о том же. Западные журналисты уже посчитали, что ракеты средней дальности "Орешник" легко смогут уничтожить любые цели во всех странах Западной и Восточной Европы: чтобы долететь до Киева (имеется в виду полет с прежней локации, то есть с полигона Капустин Яр в Астраханской области), ракете понадобится 5 минут, до Берлина - 11, до Лондона - 19. А если русские будут отправлять эти изделия, например, из Калининграда, прикинули сметливые "солдаты Сороса", то они долетят почти в два раза быстрее.



В цитируемом мною выше обращении к войскам и гражданам России по итогам удара нового изделия Верховный не назвал ни одной вражеской страны, которая гипотетически смогла бы стать целью для этих ракет. Путин, мы все это знаем, крайне корректный и вежливый человек. Но разнообразные комментаторы, в том числе лица, входящие в так называемый президентский пул, ни в чем себя не сдерживали и всем все обстоятельно донесли.



Владимир Соловьев обратился к лидерам западных стран с просьбой "изучить речь российского президента "с карандашиком", потому как в выверенном тексте содержится много смыслов". Телеведущий также согласился с тем, что у ударившей по украинскому городу Днепру ракеты "доброе название", и кивнул в ответ на реплику эксперта, который сказал, что такой "Орешник" "и до Лондона долетит, кстати".



Маргарита Симоньян, директор RT, высказалась четко и без сантиментов - это "ракетный ультиматум".



Тут нужно остановиться поподробнее. Если исключить политес, гуманитарные моменты и прочие обрамляющие суть выступления фразеологизмы, то да, это ракетный ультиматум, а именно неизбежность использования Россией своих стратегических сил в случае дальнейшей эскалации Западом. Если кто-то этого не понял - это его проблемы, мы все поняли.



Заметьте, что ни один руководитель натовского государства, кроме Орбана и Фицо, ни одно правительство западного блока официально не отреагировали на наш удар по "Южмашу", как будто ничего и не было, но мы же видим их закритический интерес к произошедшему по докладам посольств, шушуканьям на официальных мероприятиях, сотням прилетевших в Днепропетровск экспертов и разведчиков, редким публикациям независимых журналистов.



Запад в шоке, их специалисты впервые в истории увидели не тупой голливудский боевик, где "силы добра всех побеждают", а реальные, невыдуманные последствия боевого применения российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности на земле. Без боезаряда, только лишь с болванкой, но этого экспертам хватило.



Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что применение "Орешника" вызывает беспокойство у Пентагона, американские военные пока не могут оценить масштаб воздействия этой ракеты.



Все они уже могут, просто не хотят вылезать из своего уютненького, полностью защищенного мирка.



Удар новой системы по "Южмашу" привел к "новым шоковым волнам" на Украине. Я не знаю, что это, но раз Ронцхаймер (обозреватель "Бильд") пишет, возьмем на вооружение. Он уверен, что в панике пребывают не только простые киевляне, но и представители элит. "Чувства, которые овладевают людьми, стали другими. Неопределенность. Истощение. Отчаяние", - пишет немецкий обозреватель. Он считает, что в Киеве царят "тяжелые настроения", назвал текущую атмосферу в столице Украины "токсичной смесью" и отметил, что впереди Украину и Европу ожидают "неопределенные, возможно, экзистенциально важные недели и месяцы".



Украинский политолог, неоднократно выступавший до войны на российских центральных каналах, даже, скажу по секрету, в "баттлах" со мной, Вадим Карасев заявил, что действующий президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине "в глобальную войну с намеком на возможность ядерного применения межконтинентальных баллистических ракет".



Что я хочу сказать маститому политологу, упорно желающему усидеть на двух стульях: Вадим, да, Байден желает втянуть Трампа в глобальное столкновение с Россией, так втянуть, чтобы Трамп только этим и занимался все четыре года, чтобы ему невозможно было сосредоточиться на внутренних вопросах, чтобы курс Америки остался неизменным. Но проблема не только и не столько в Байдене. Проблема в продажной украинской элите, которая ради своих сверхдоходов сначала переформатировала украинский народ, а потом втянула его в истребительную войну. И обслуживали всю эту спецоперацию политологи вроде тебя, Вадим. А сейчас у тебя истерика, ты понимаешь, что у Украины нет ни единого шанса. Источник - zavtra.ru

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