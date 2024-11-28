Корона слетела: в преддверии энергокризиса режим Санду вступил в диалог с Россией, - Владимир Букарский

00:08 29.11.2024

Корона слетела: в преддверии энергокризиса режим Санду вступил в диалог с Россией

Владимир Букарский. 28.11.2024



Визит в Москву министра энергетики Молдовы Виктора Парликова можно считать сенсационным: один из наиболее русофобских режимов решил направить в "страну-агрессор" чиновника, чтобы решить вопрос о газе. Причем этот же чиновник, как и другие представители команды "президента диаспоры" Майи Санду, неистово колотил себя кулаками и другими частями тел в грудь, заявляя, что Молдова добилась энергетической независимости от путинской России.



Все объясняется просто: режим Санду, в значительной степени утративший свою легитимность по итогам президентских выборов и еврореферендума, загнал себя в энергетическую ловушку. Согласно действующей схеме, изобретенной ныне уже отставным министром инфраструктуры Андреем Спыну, Молдова закупает газ только на зарубежных рынках по рыночной цене. В то же время, "Газпром" поставляет газ для Приднестровья, откуда Молдова в свою очередь получает электроэнергию по самому дешевому и выгодному тарифу.



Однако руководство Украины заявило о расторжении всех контрактов с "Газпромом", в том числе о транзите газа через свою территорию. Действующий контракт о поставке газа в Молдову по приведенной выше схеме заканчивается 31 декабря этого года. Для того, чтобы продолжить функционирование действующей схемы, необходимо воспользоваться другими маршрутами поставки. А он всего лишь один – через Турцию и Балканские страны. Это, однако, будет зависеть от доброй воли дяди Сэма: министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкаре необходимо соглашение Вашингтона для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", в противном случае энергетическая сеть Турции попадет под американские санкции.



Но даже если такое снисхождение от США будет получено, для организации подобного маршрута необходим новый контракт между "Газпромом" и правительством Молдовы. Однако российский газовый концерн в качестве условия подписания договора ставит признание Кишиневом исторического долга перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов США. Руководство Молдовы признавать этот долг не намерено и заявляет о готовности заплатить только 8,6 миллионов, ссылаясь на аудит, проведенный некоей независимой компанией, выводы которого, в свою очередь, не признает российская сторона.



Но даже если соглашение об альтернативном маршруте будет подписано, его организация, со всей сопутствующей инфраструктурой и логистикой, по словам Парликова, потребует суммы в 400 миллионов евро в год. По словам чиновника, расходы на выплату указанной суммы должен взять на себя Тирасполь.



Как бы то ни было, на данный момент объема газа в газохранилищах Молдовы хватит только до декабря и первой половины января. Молдавское руководство имело возможность закупить газ еще летом по дешевому тарифу, но не сделало этого, понадеявшись на дальнейшее падение цены на газ. Но газ не упал в цене, а наоборот, вырос, причем тенденция на повышение стоимости голубого топлива была очевидна еще в сентябре.



Логично было бы засуетиться и отправиться в Москву еще два месяца назад. Однако в Молдове шла президентская кампания, которую Майя Санду намеревалась завершить триумфально, и главным лозунгом в которой было противостояние "гибридным угрозам" со стороны зловещего Кремля. В той ситуации корона на голове точно не позволила бы отправлять подчиненного в Москву на переговоры.



Тем более что даже сейчас поездка Парликова в Россию вызвала недовольство в рядах правящей партии Молдовы. Известный всем нам депутат-русофоб от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой заявил, что для него "Газпром" – это "Кремль и Путин, а значит, шантаж". Другой провластный аналитик Алексей Тулбуре заявил, что руководство Молдовы организацией этого визита дискредитирует себя "намного эффективнее, чем все агенты Москвы вместе взятые".



"После всех клятв не иметь дело с государством-агрессором, власть добровольно посылает члена правительство в (Берлин 1943 года – перечеркнуто) Москву, разрушающую города и села, убивающую людей в Украине уже три года. И никто не может объяснить зачем нужен этот унижающий Молдову и молдаван визит?" – негодует Тулбуре на своей странице в соцсети.



Впрочем, околовластных радикалов решил остудить никто иной как спикер парламента и номинальный лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Он вспомнил о "300 тысячах граждан на левом берегу Днестра – взрослых, стариках, детях", и о том, что и жители правобережной Молдовы тоже потребляют электроэнергию от Кучурганской ГРЭС.



"Правильно, что Виктор Парликов поехал и поднял важные темы – долги, транзит. Есть ряд тем, которые необходимо обсудить, нельзя сидеть сложа руки. Извините, но это популизм, а популизм зимой не согреет", – заявил Игорь Гросу, который ранее называл многовековую дружбу с Россией "иллюзией" и блокировал в 2020 году доступ приднестровцев, обладающих молдавским гражданством, на избирательные участки.



Изменил риторику и премьер-министр Дорин Речан, заявивший о желании решить проблему с денежными переводами из России.



Подобное переобувание в воздухе объясняется просто: прозападный режим в Молдове получил три ощутимых удара – итог выборов и референдума в Молдове, когда победные цифры удалось натянуть только за счет европейской диаспоры, более чем убедительная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и оглушительный успех евроскептика Кэлина Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии.



Провал по всему фронту глобалистов, в корзину которых режим Санду сложил все яйца, ничего хорошего правящей группировке в Кишиневе не сулит, особенно накануне парламентских выборов. Советники Санду настаивают на их проведении как можно раньше, в противном случае поражение ставленников глобалистского обкома будет еще более катастрофическим.



Но пока молдаване с ужасом ожидают новых платежек за газ и электроэнергию, у кишиневского режима остался последний аргумент: шантаж гуманитарной катастрофой в Приднестровье, население которого оказалось в заложниках и кишиневских и киевских неадекватов.