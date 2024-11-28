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|Садыр Жапаров анонсировал снятие запрета с кыргызских авиакомпаний на полеты в Европу
00:09 29.11.2024
28.11.24
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал о том, что уже в следующем году ожидается исключение авиакомпаний республики из черного списка Европейского Союза (EU Air Safety List), благодаря чему перевозчики получат право осуществлять прямые рейсы в страны Европы. Такое заявление глава государства сделал 27 ноября в Берлине на встрече с руководителем компании Airbus Europe Йоханом Пелиссье.
По словам Жапарова, в последние годы велась активная работа по улучшению авиационной безопасности, внедрению международных стандартов и модернизации инфраструктуры, что значительно повысило шансы кыргызских пассажироперевозчиков на снятие ограничений. Исключение из черного списка откроет новые возможности для прямых рейсов в Европу, подчеркнул президент.
В разговоре с Пелиссье руководитель центральноазиатской республики отметил, что развитие авиационной отрасли является одним из ключевых приоритетов для Кыргызстана. В связи с чем государство намерено пополнять парк компаний новыми современными самолетами.
Жапаров заострил внимание на поддержке национальной авиакомпании "Асман Эйрлайнс", в частности, добавив, что в первой фазе сотрудничества с Airbus Europe планируется взять в лизинг два лайнера - модели A320 и A321. Эти воздушные суда будут использоваться для выполнения рейсов из Бишкека в Париж, Берлин и Лондон.
При успешной эксплуатации кыргызский перевозчик будет расширять свой авиапарк в партнерстве с Airbus во второй фазе, резюмировал Жапаров.
Президент Кыргызстана также пригласил Пелиссье посетить республику в ближайшее время и продолжить диалог непосредственно с представителями авиационной отрасли страны.
ℹ️ EU Air Safety List - перечень авиаперевозчиков, которым запрещено работать с странах Евросоюза по соображениям безопасности.