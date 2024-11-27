Путин в Казахстане рассказал про Байтерек: Золотое яйцо птицы Самрук отправится в космос в 2025 году, - СП

00:10 29.11.2024

Иван Моисеев: Сергей Королев доделал бы наши лунные корабли за несколько месяцев, он не боялся нагоняя за неудачу

Михаил Зубов

Иван Моисеев



В ходе совместного заявления по итогам российско-казахстанских переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев уделили особое внимание сотрудничеству в космической отрасли.



- Важно, что нам с казахстанскими друзьями удалось сохранить и приумножить тесную кооперацию в области космических исследований: продолжается эксплуатация космодрома Байконур, реализуется проект Байтерек, предусматривающий создание нового ракетно-космического комплекса для запусков перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Рассчитываем, что первый пуск с Байтерека состоится уже в будущем году, - сказал Владимир Путин.



Бәйтере́к - это священное дерево из казахской мифологии, которое связывает земную твердь и небо. Корнями это дерево уходит к центру Земли, а высоко в небо устремились ветви, на вершине которых священная птица Самрук снесла огромное золотое яйцо.



Башня Байтерек, построенная по эскизу Назарбаева, является украшением и символом Астаны, а на Байконуре это название носит стартовый комплекс для совместной российско-казахстанской ракеты-носителя "Союз-5".



Честно говоря, и стартовая площадка Байтерек, и ракета "Союз-5" уже давно построены. По крайней мере, о готовности к старту заявлено еще несколько лет назад, и с тех пор он несколько раз переносился. Запланирован он был и на осень текущего года, но 3 октября космические власти объявили о переносе запуска на 2026 год.



Действительный член Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков объяснил тогда многократные переносы первого старта новой ракеты недостатком финансирования отрасли.



Если Путин ускорил запуск на год - значит, финансирование появилось.



Грузоподъемность "Союза-5" в 2−2,5 раза выше, чем у многолетней труженицы - ракеты "Союз-2", которая эксплуатируется уже 20 лет, и вывела на орбиту более 150 кораблей и крупнотоннажных спутников.



К примеру, если вес печально известной станции "Луна-25" составлял примерно 1750 кг, то "Союз-5" может отправить к спутнику Земли корабль весом 4350 кг.



Но в том и состоит главная проблема проекта Байтерек, что не построили еще такого корабля, для которого предназначается эта ракета.



- Основная идея ракеты заключалась в том, что она станет носителем четырехместных многоразовых космических кораблей нового поколения, - сказал "Свободной Прессе" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. - Но эти корабли так и не созданы до сих пор.



"СП": Иван Михайлович, а с каким тогда грузом отправится ракета с Байтерека в 2025 году? Ведь если Путин объявил о старте, то его, конечно же, никто больше не отменит.



- При тех темпах, которыми у нас разрабатываются новые корабли и космические станции, загружать ракету будет нечем. Если срочно не придумают, что полезного можно запустить, то, скорее всего, это будет грузовой макет, к которому добавят все те небольшие коммерческие спутники, заказы на запуск которых удастся набрать к тому времени.



Начнется этап летных испытаний, которые и "Ангара" у нас уже проходит. Поэтому пуски-пусками, а перспективы полезной работы для Байтерека и "Союза-5" пока туманны.



"СП": Путин 20 ноября поставил задачу перед Мантуровым - сделать космос коммерческим и самоокупаемым, но когда это произойдет… Насколько обременительным для бюджетов России и Казахстана будет пуск с Байтерека ракеты без полезной нагрузки?



- Я полагаю, что до тех пор, пока у ракеты не появится корабля - эти денежные траты - зряшние. И если не появится полезной нагрузки - ракету ждет трудная судьба. Ее запустят, скорее всего - успешно. Отрапортуют и забудут…



Потому, что когда на создание ракеты "Союз-5" выделялось финансирование, была четкая цель: выводить на орбиту корабли "Орел" и "Федерация". Но нет "орлов", к тому же принято принципиальное решение, что если они вдруг появится - то их будет выводить более грузоподъемная "Ангара".



"СП": Но "Союз-5" вполне можно использовать для лунной программы, верно? Еще в начале этого года говорили, что "Луна-26" уже готова, и вот-вот полетит. А в середине года заявляли, что готовы сразу две "Луны". Как раз с Байтерека можно запустить обе одной ракетой "Союз-5"…



- Конечно, можно. Только запуски новых "Лун", уже отложили на 2028 год. Институт космических исследований "плавает" с планами. Они там даже принципиально не определились, что это будут за аппараты: орбитальные или же предназначенные для посадки на Луну. О какой готовности можно говорить, если сама концепция висит в воздухе и неторопливо обсуждается с Роскосмосом.



"СП": То есть две новые "Луны" еще даже не начали строить?



- Строить начали. Но долго это делают. Печально известную "Луну-25" (которая разбилась в 2023 году, - "СП") собирали с 2006 года.



Вот и две новые "Луны". Как они выглядят сейчас: стоит каркас, на него постепенно монтируют приборы. И никто не спешит. Делать быстро, как это было по-старинке, разучились.



"СП": А по-старинке, с учетом того, что уже есть каркас и "движки", за какое время эти две "Луны" доделал бы Королев?



- Сергей Павлович Королев доделал бы наш лунные корабли за полгода, даже быстрее - за несколько месяцев. Но он не боялся провалов в беспилотной космонавтике, у него бились ракеты и беспилотные корабли. А он делал новые.



Сейчас тоже не нужно бояться неудач. У нас много готовых дешевых ракет старого поколения, на которых можно запускать перспективные аппараты. (К примеру - ракета "Прогресс", которую в будущем году уже запретят использовать, а их осталось около десятка, - "СП").



Но современные конструкторы медлят, боясь неудачи. Боятся, что если будет авария - получат нагоняй. А если ничего не делать - не будет нагоняя.



Иван Моисеев

27.11.24