От безопасности Евразии - к безопасности мира, - Л.Савин

00:11 29.11.2024

28.11.2024 | ЛЕОНИД САВИН



Формирующийся многополярный мир требует более активных действий и работы на перспективу



31 октября – 1 ноября 2024 г. в Минске прошла вторая международная конференция по евразийской безопасности, где была представлена "Евразийская хартия многополярности и многообразия в XXI веке". На ней выступали президент Беларуси Александр Лукашенко и глава МИД РФ Сергей Лавров, которые подчеркнули, что однополярный мир завершился и необходима новая система международной безопасности. А поскольку Запад и виновен в первую очередь в разжигании конфликтов и предложении "тупиковых формул", возникает закономерный вопрос, как и с кем создавать новую архитектуру безопасности?



Европа как небольшая оконечность Евразии, о чем говорил еще Николай Данилевский, не может претендовать на некую монополию по решению вопросов региональной безопасности, хотя именно в евро-атлантическом формате (блок НАТО, а также беспрецедентное влияние США на ЕС) и осуществляются такие попытки. Тем не менее предложение Президента России Владимира Путина о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока – проект Большой Евразии – все еще остается актуальным. Можно не сомневаться, что подавляющее большинство граждан ЕС хотело бы находиться в конструктивных и дружественных отношениях с Россией, как и с другими странами Евразии, которые находятся под санкциями ЕС и США (например, Иран и КНДР). Поэтому основная сегодняшняя проблема Европы – это политические элиты. В некоторых странах еще замечается жуткая русофобия (государства Прибалтики, Польша), иные стараются делать вид нейтралитета и следуют общей политике Брюсселя.



Тем не менее, есть и лидеры из числа евроскептиков, которые и на словах, и своими делами показывают адекватность проводимого политического курса. Помимо Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Сербия упорно сопротивляется давлению Запада, за что ее руководству приходится расплачиваться риском очередной цветной революции. Венгрия и Словакия проводят рациональную и взвешенную политику, особенно если учитывать контекст украинского кризиса и общие границы этих государств. Показательно, что еще одна страна с общими границами демонстрирует очевидный крен в сторону евроскептицизма. Так, в Румынии в первом туре президентских выборов в прошлое воскресенье больше всего голосов (23 %) набрал Кэлин Георгеску, ранее связанный с радикальной националистической партией AUR, но баллотировавшийся как независимый кандидат. Лидер либералов Елена Ласкони заняла второе место, набрав 19,2% голосов, а бывший премьер-министр Николае Чукэ и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, набрали менее 10 % голосов каждый.



Если Георгеску победит во втором туре, он займет самый влиятельный пост в Румынии с правом назначать премьер-министра, вести переговоры о коалиции и иметь последнее слово по вопросам безопасности и внешней политики. При этом он ранее всегда позитивно высказывался о России и ее президенте.



Наряду с убедительной победой партии "Альтернатива для Германии" на парламентских выборах в Германии это демонстрирует изменение политической конъюнктуры вследствие усиливающегося многомерного кризиса внутри ЕС.



А с большим количеством адекватных политиков возникает больше шансов, что внутри ЕС и НАТО не будут приниматься безумные решения, которые направлены против России и даже собственных граждан стран ЕС.



Показательно, что Турция, будучи членом НАТО, пытается проводить взвешенную и сбалансированную политику, понимая, что серьезные вопросы в экономике или региональной безопасности нельзя решать без участия России. Но у Турции есть сирийский опыт и определенные интересы, включая создание энергетического хаба при помощи Москвы. Учитывая геостратегическое расположение Турции и контроль над входом в Черное море европейским странам придется считаться и с амбициями Анкары, и с меняющейся реальностью.



Если двигаться далее на восток, то там также происходят заметные трансформации. Хотя в Ираке еще нестабильно, есть перспективы скорого улучшения. На это указывают и решения, связанные с инвестициями и планами по инфраструктурным проектам. Иран также демонстрирует позитивную динамику. С учетом активного взаимодействия с Россией в области безопасности и поступательной активизации коридора Север-Юг, Иран как геополитический полюс будет играть все большую роль, в то же время выступая и связующим элементом региона.



Афганистан остается белым пятном на карте Евразии в том смысле, что после прихода к власти движения "Талибан" (запрещен в России) отношения с новым правительством не урегулированы должным образом. Принципиальное решение о снятии статуса террористической организации с талибов в России уже принято. С другой стороны, Иран и Пакистан также стремятся уладить разногласия и перевести спорные моменты в конструктивное русло (для Пакистана это вопрос демаркации границы, поскольку, несмотря на ее принятый международный статус, афганская сторона не признает линию Дюрана, которая возникла из-за британской оккупации региона в конце XIX века).



Впрочем, в глобальном контексте следует всегда помнить, что англо-саксонская политика по отношению к Евразии следует императивам Хэлфорда Макиндера и Збигнева Бжезинского. Если Запад не может непосредственно дотянуться до Хартленда (России) Евразии, то он будет пытаться оказываться влияние на Римланд (береговую зону) и Восточную Европу. Поэтому и был спровоцирован кризис на Украине. Поэтому и будут продолжаться попытки разжигания и эскалации конфликтов через различные прокси, особенно на тех участках, которые Збигнев Бжезинский охарактеризовал как Евразийскую дугу нестабильности – это регион Ближнего Востока, Кавказ, а также часть Центральной Азии вплоть до территории Индии.



Чтобы противодействовать таким деструктивным планам, необходимо расширить и укрепить взаимодействие государств по линии существующих организаций и, возможно, создать новые рабочие структуры. В этом отношении уникальным является формат ШОС – в организацию входят несколько государств, которые имеют территориальные претензии друг к другу, однако они не переходят в активную фазу конфликта. У Пакистана и Индии многие десятилетия точкой преткновения является Кашмир. Китай с Индией, в свою очередь, продолжают считать своей часть территории в Гималаях. При этом все три государства обладают ядерным оружием, однако не угрожают его применением с стиле безрассудной политики Запада.



Добавив к ШОС возможности ОДКБ и взаимодействие по линии БРИКС (включая статус стран кандидатов, работу Организации исламского сотрудничества, а также иные инициативы, получится эффективная сеть политического взаимодействия на высшем уровне на пространстве Евразии и Африки (где также продолжатся процессы деколонизации и укрепления суверенитета, по крайней мере, среди части государств, особенно в регионе Сахель). А Евразия и Африка - это Мировой остров, от которого фактически зависит остальной мир.



Все это указывает на то, что необходимо корректировать работу устаревших механизмов и избегать навязанных западных шаблонов, включая разработку принципиально новых основ международного права.



Пока полицентричный мир не оформился и находится в стадии перехода, ревущая многополярность требует более активных действий и работы на перспективу.