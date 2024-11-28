Джихадисты захватили западный район Алеппо, "армия" Асада разбегается

00:55 29.11.2024

Мария Кудрявцева

Ожесточенные бои продолжаются

Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена на территории РФ) совместно с союзниками продолжают наступление на Алеппо. Об этом сообщают профильные каналы.



Отмечается, что западный район города Кан-Аль-Ассаль уже захвачен боевиками. По информации СМИ, ожесточенные штурмовые бои продолжаются.



Радикалы срывают и топчут портреты президента Сирии Башара Асада. По данным каналов, на пути к Алеппо уже захвачены 17 деревень. Кроме того, сообщается о захвате важного логистического узла – города Саракиб. Отмечается, что через него пролегает юго-западная трасса на Алеппо.



Помимо этого, как заявляют сами радикалы, ими взяты деревня Кафр-Батих, более 10 танков и стрелковое оружие. Боевикам также удалось взять в плен 20 военнослужащих САА и бойцов проправительственного ополчения.



Для ударов по позициям ВС САР радикалами задействованы БПЛА-подразделения ХТШ. Отмечается, что это первое подтверждение тому, что у террористов есть в наличии дроны.



Как подчеркнули профильные каналы, эскалация конфликта в Сирии напрямую связана с участием ГУР, в интересах которого отвлечь внимание РФ на ситуацию в Сирии. Россия, в свою очередь, имеет договоренности с Асадом, согласно которым со стороны Москвы будет оказана военная помощь.



Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил,

что атака в Сирии – это ответ США на удар "Орешника". Он подчеркнул, что на севере-западе размещены американские войска.