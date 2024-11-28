 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.11.2024
01:13  Кризис международного права и провал порядка, основанного на правилах, - НГ
01:06  Трамп сделал серьезный шаг к миру на Украине: выводы из назначения главного переговорщика, - М.Ростовский
00:26  Владимир Скачко: Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада
00:14  Обвал рубля: почему растет доллар и что будет с ценами на все, - Е.Аладьин
00:12  Адаптация к спросу. РосПравительство приступает к расчистке рынка иностранной рабочей силы, - Kъ
00:11  От безопасности Евразии - к безопасности мира, - Л.Савин
00:10  Путин в Казахстане рассказал про Байтерек: Золотое яйцо птицы Самрук отправится в космос в 2025 году, - СП

00:09  Садыр Жапаров анонсировал снятие запрета с кыргызских авиакомпаний на полеты в Европу
00:08  Корона слетела: в преддверии энергокризиса режим Санду вступил в диалог с Россией, - Владимир Букарский
00:07  Вместо разговора - ногой в лицо. Почему дети мигрантов бьют одноклассников
00:06  Конец иллюзиям. Запад после испытания "Орешника", - Николай Сорокин
00:05  Гаагой по Израилю. Оранжерея МУС и ордер на арест Нетаньяху, - Илья Титов
00:04  Обострение деменции: анонимные клерки в Вашингтоне разжигают ядерную войну, - Малек Дудаков
00:03  Патриарх Кирилл: проблема мигрантов представляет угрозу русскому миру
00:02  Руками ИГ определенные силы попытаются разжечь пламя войны в ЦА, - Анвар Ажиев
00:01  Как Украина стала страной уголовников и крепостных, - Ростислав Ищенко
00:00  Сирийские боевики вновь атакуют Алеппо
Четверг, 28.11.2024
15:00  Трамп назначил спецпредставителем по Украине отставного генерала Келлога, уже имеющего план
14:58  Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать, - Виктория Никифорова
14:54  Путин: "МО ищет цели для "Орешника", возможен удар по центрам принятия решений"
14:48  Никто не придет на помощь. Британо-российская война, - Беттани Эллиот
14:43  Первый тур президентских выборов в Румынии: "шок, трепет и землетрясение" на юго-восточном фланге НАТО, - Д.Нефедов
14:40  Россия тестирует новый тип политики на Востоке, - Тимофей Бордачев
14:33  "С возвращением в родную гавань!": Кипр отобрал паспорта у большой группы российских и украинских олигархов
13:07  Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал новую "Жемчужину разума"
13:05  Страны ОДКБ вырабатывают новую стратегию для евразийского пространства
13:03  На Токтогульской ГЭС в Кыргызстане совместно с немцами построят плавучую электростанцию
13:00  Возбудились от баннера... В Казахстане нашли к чему придраться в визите Путина
12:43  "Непротивление злу насилием – дурная легенда..." – митрополит Тихон
12:40  "Караван": проект по выращиванию бананов в Казахстане - дорогой эксперимент
12:39  Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием
12:36  ВС РФ начали новое наступление южнее Курахово – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
12:05  Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ОДКБ в Казахстане
12:01  Иран пригрозил отменить запрет на ядерное оружие из-за новых санкций
12:00  Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
11:57  Трамп объявил о победе в борьбе с нелегальной иммиграцией: "Согласились остановить", - МК
09:01  Семь турецких экспертов помогут трансформировать медицину Узбекистана
04:43  К вопросу о третьем ракетном кризисе, - Ростислав Ищенко
04:40  "Гут, Вольдемар, зер гут!", или НАТО раскручивает маховик европейской войны, - ФСК
04:37  Лозунг Трампа: "Америка превыше всего!" Что за ним скрывается? - В.Катасонов
04:32  Окончательная либерализация Казахстана, - Петр Своик
04:28  Петр Акопов: Может ли американская ядерная бомба спасти Украину
04:22  Израиль и США угрожают нефтяным надеждам Казахстана, - Orda.kz
04:19  Израиль и "Хезболла" приберегли патроны. В Ливане заморожены активные боевые действия
04:09  Друг познается в тенге. Спастись от рубля и доллара можно попытаться в Астане, - репортаж А.Колесникова с переговоровТокаев-Путин
04:05  Трудовую миграцию адаптируют к спросу. Москва приступает к расчистке рынка иностранной рабочей силы
03:59  Высокие поставки: РФ и Казахстан обсуждают новые проекты в энергетике, - "Известия"
03:55  Коррупция уничтожает энергетику Украины сильнее авиаудров, - Рафаэль Фахрутдинов
03:51  Джефф Томас: Как США думают воевать с Россией, если...
03:48  Байрактар: США решили лишить Турцию российского газа
03:43  ОПЕК+ готовится продлить ограничения по добыче нефти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп сделал серьезный шаг к миру на Украине: выводы из назначения главного переговорщика, - М.Ростовский
01:06 29.11.2024

Генерал Келлог - точно не друг России, но это человек, с которым можно говорить

У истории иногда бывает крайне странное чувство юмора. Избранный президент США Дональд Трамп только что назначил своего специального представителя по вопросам урегулирования на Украине - отставной генерал-лейтенант по фамилии Келлог приступит к своим обязанностям в момент старта новой администрации в начале 2025 года. Переносимся теперь на сто лет тому назад. В 1925 году в Америке тоже начала работу новая администрация, главную дипломатическую должность в которой тоже занимал человек по фамилии Келлог.

Генерал Келлог - точно не друг России, но это человек, с которым можно говорить

Не продавай квартиру в Москве пока не прочитаешь это...
Келлог XX века - государственный секретарь США Фрэнк Келлог - остался в истории как автор грандиозного геополитического "мыльного пузыря". Он выступил с идеей убедить все страны мира подписать специальный договор, который декларировал принципиальный отказ от войны как средства решения межгосударственных конфликтов. Документ с таким содержанием был в торжественной обстановке подписан почти всеми странами, которые имелись в тот момент на планете, и вскоре был благополучно забыт. С Келлогом XXI века - ветераном войны США во Вьетнаме Китом Келлогом - такой промашки точно не случится. "Современный" Келлог - это человек, который не витает в идеологических облаках и не разговаривает штампованными лозунгами. Специальный посланник Трампа по Украине - это представитель того типа политических игроков, который, как могло показаться, уже практически вымер в Вашингтоне: сторонник стратегического реализма, основанного на фактах, а не на том, "как все должно быть в идеальном мере".

А еще Кит Келлог - соавтор опубликованного весной этого года объемного политического манифеста "Америка прежде всего: Россия и Украина". Поэтому о взглядах 80-летнего отставного американского генерала на украинский кризис можно особо не гадать. В этом тексте все изложено черным по белому. Это, естественно, ни разу не пророссийский документ. Генерал Келлог, как ему и полагается, смотрит на ситуацию не через призму интересов Москвы, а через призму интересов Вашингтона. Келлог - сторонник "переговоров с позиции силы", но именно переговоров, а не их имитации или продолжения конфликта "до последнего украинца". Вот как звучит главная мысль его манифеста: "Украинскому правительству и украинскому народу будет трудно согласиться на заключенный путем переговоров мир, который не вернет им всю их территорию... То же самое касается и их сторонников. Но, как сказал Дональд Трамп CNN в 2023 году: "Я хочу, чтобы все перестали умирать". Это и наша точка зрения тоже. Это хороший первый шаг".

Келлог считает, что вина за начало нынешней стадии украинского конфликта в 2022 году в очень значительной мере лежит на администрации Байдена: "В интересах Америки было поддерживать мир с Путиным, а не провоцировать и отталкивать его агрессивными глобалистскими кампаниями по правам человека и демократии или усилиями по продвижению членства Украины в НАТО". Келлог убежден, что политика уходящей администрации нанесла ущерб долгосрочным стратегическим интересам США: "Враждебная политика Байдена по отношению к России не только без необходимости сделала ее врагом Соединенных Штатов, но и толкнула Россию в объятия Китая и привела к развитию новой оси Россия-Китай-Иран-Северная Корея. Китай и Россия надеются использовать эту ось, чтобы бросить вызов нынешнему мировому порядку, возглавляемому США, и доллару США как мировой резервной валюте".

Слова истинного "голубя мира"? Не скажите. Генерал Келлог очень мало похож на человека, готового "перековать мечи на орала". Осудив Байдена за сам факт начала конфликта с Россией, он потом приводит массу аргументов с целью доказать: Америка под началом нынешнего президента вела себя в этом конфликте недостаточно энергично и напористо. Но это дело прошлое - или, с точки зрения Келлога, дело, которое должно стать прошлым. Специальный представитель Трампа приводит любопытный факт: "В ноябре 2022 года генерал Марк Милли, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов в ходе внутренних дебатов в администрации выразил несогласие с позицией других чиновников Байдена в отношении переговоров Украины с Россией по урегулированию. Сообщается, что Милли высказывал точку зрения, что украинские военные добились в то время всего, на что могли надеяться, и призвал украинских чиновников закрепить свои успехи на переговорах. Администрация Байдена не согласилась с позицией Милли".

Келлог считает, что у Украины нет шансов победить Россию в силу разницы демографических потенциалов двух стран и доказывает, что враждующие стороны надо заставить помириться: "Это будет означать официальную политику США, направленную на прекращение огня и урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Соединенные Штаты будут продолжать вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не будет предпринимать дальнейших наступательных действий и не нападет снова после соглашения о прекращении огня или мирного соглашения. Однако будущая американская военная помощь будет обусловлена участием Украины в мирных переговорах с Россией".

А вот как, с точки зрения Келлога, следует мотивировать Россию: "Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам....лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности". Это явно не совсем то, что в Москве считают идеальным итогом украинского конфликта. Но Келлог - это человек, который, похоже, реально хочет мира на Украине и с которым российские представители будут по меньшей мере говорить на одном и том же языке - если, конечно, им в принципе представится такой шанс.

Не хочу ничего там накаркать, но в то же самое время не могу и умолчать: в первые дни предыдущей администрации Трампа Келлог был правой рукой того самого первого помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, которого американские спецслужбы быстро вывели из игры из-за его планов улучшить отношения с Москвой. Не очень хороший прецедент, который, в принципе, может в той или иной его форме повториться. Сторонников "войны с Россией до последнего украинца" в американской столице по-прежнему предостаточно.

Михаил Ростовский
28.11.24

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732831560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Казахстан активно продвигает межрелигиозный диалог на международном уровне
- Мажилисмены одобрили проект нового Водного кодекса в первом чтении
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр обсудил инвестиционное сотрудничество с руководством компании "China Huadian Corporation Ltd."
- Государственные триллионы не должны расходоваться скрытно от общества и бюджета
- Режим ненужной секретности
- Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать социальные проекты в Казахстане
- Алмасадам Саткалиев провел трехстороннюю встречу с председателем и со председателем группы ОПЕК+
- КТЖ и РЖД подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в транспортно-логистической сфере
- Осужден руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды "S-Group"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  