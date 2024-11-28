Трамп сделал серьезный шаг к миру на Украине: выводы из назначения главного переговорщика, - М.Ростовский

01:06 29.11.2024

Генерал Келлог - точно не друг России, но это человек, с которым можно говорить



У истории иногда бывает крайне странное чувство юмора. Избранный президент США Дональд Трамп только что назначил своего специального представителя по вопросам урегулирования на Украине - отставной генерал-лейтенант по фамилии Келлог приступит к своим обязанностям в момент старта новой администрации в начале 2025 года. Переносимся теперь на сто лет тому назад. В 1925 году в Америке тоже начала работу новая администрация, главную дипломатическую должность в которой тоже занимал человек по фамилии Келлог.



Генерал Келлог - точно не друг России, но это человек, с которым можно говорить



Не продавай квартиру в Москве пока не прочитаешь это...

Келлог XX века - государственный секретарь США Фрэнк Келлог - остался в истории как автор грандиозного геополитического "мыльного пузыря". Он выступил с идеей убедить все страны мира подписать специальный договор, который декларировал принципиальный отказ от войны как средства решения межгосударственных конфликтов. Документ с таким содержанием был в торжественной обстановке подписан почти всеми странами, которые имелись в тот момент на планете, и вскоре был благополучно забыт. С Келлогом XXI века - ветераном войны США во Вьетнаме Китом Келлогом - такой промашки точно не случится. "Современный" Келлог - это человек, который не витает в идеологических облаках и не разговаривает штампованными лозунгами. Специальный посланник Трампа по Украине - это представитель того типа политических игроков, который, как могло показаться, уже практически вымер в Вашингтоне: сторонник стратегического реализма, основанного на фактах, а не на том, "как все должно быть в идеальном мере".



А еще Кит Келлог - соавтор опубликованного весной этого года объемного политического манифеста "Америка прежде всего: Россия и Украина". Поэтому о взглядах 80-летнего отставного американского генерала на украинский кризис можно особо не гадать. В этом тексте все изложено черным по белому. Это, естественно, ни разу не пророссийский документ. Генерал Келлог, как ему и полагается, смотрит на ситуацию не через призму интересов Москвы, а через призму интересов Вашингтона. Келлог - сторонник "переговоров с позиции силы", но именно переговоров, а не их имитации или продолжения конфликта "до последнего украинца". Вот как звучит главная мысль его манифеста: "Украинскому правительству и украинскому народу будет трудно согласиться на заключенный путем переговоров мир, который не вернет им всю их территорию... То же самое касается и их сторонников. Но, как сказал Дональд Трамп CNN в 2023 году: "Я хочу, чтобы все перестали умирать". Это и наша точка зрения тоже. Это хороший первый шаг".



Келлог считает, что вина за начало нынешней стадии украинского конфликта в 2022 году в очень значительной мере лежит на администрации Байдена: "В интересах Америки было поддерживать мир с Путиным, а не провоцировать и отталкивать его агрессивными глобалистскими кампаниями по правам человека и демократии или усилиями по продвижению членства Украины в НАТО". Келлог убежден, что политика уходящей администрации нанесла ущерб долгосрочным стратегическим интересам США: "Враждебная политика Байдена по отношению к России не только без необходимости сделала ее врагом Соединенных Штатов, но и толкнула Россию в объятия Китая и привела к развитию новой оси Россия-Китай-Иран-Северная Корея. Китай и Россия надеются использовать эту ось, чтобы бросить вызов нынешнему мировому порядку, возглавляемому США, и доллару США как мировой резервной валюте".



Слова истинного "голубя мира"? Не скажите. Генерал Келлог очень мало похож на человека, готового "перековать мечи на орала". Осудив Байдена за сам факт начала конфликта с Россией, он потом приводит массу аргументов с целью доказать: Америка под началом нынешнего президента вела себя в этом конфликте недостаточно энергично и напористо. Но это дело прошлое - или, с точки зрения Келлога, дело, которое должно стать прошлым. Специальный представитель Трампа приводит любопытный факт: "В ноябре 2022 года генерал Марк Милли, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов в ходе внутренних дебатов в администрации выразил несогласие с позицией других чиновников Байдена в отношении переговоров Украины с Россией по урегулированию. Сообщается, что Милли высказывал точку зрения, что украинские военные добились в то время всего, на что могли надеяться, и призвал украинских чиновников закрепить свои успехи на переговорах. Администрация Байдена не согласилась с позицией Милли".



Келлог считает, что у Украины нет шансов победить Россию в силу разницы демографических потенциалов двух стран и доказывает, что враждующие стороны надо заставить помириться: "Это будет означать официальную политику США, направленную на прекращение огня и урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Соединенные Штаты будут продолжать вооружать Украину и укреплять ее оборону, чтобы гарантировать, что Россия не будет предпринимать дальнейших наступательных действий и не нападет снова после соглашения о прекращении огня или мирного соглашения. Однако будущая американская военная помощь будет обусловлена участием Украины в мирных переговорах с Россией".



А вот как, с точки зрения Келлога, следует мотивировать Россию: "Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам....лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности". Это явно не совсем то, что в Москве считают идеальным итогом украинского конфликта. Но Келлог - это человек, который, похоже, реально хочет мира на Украине и с которым российские представители будут по меньшей мере говорить на одном и том же языке - если, конечно, им в принципе представится такой шанс.



Не хочу ничего там накаркать, но в то же самое время не могу и умолчать: в первые дни предыдущей администрации Трампа Келлог был правой рукой того самого первого помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, которого американские спецслужбы быстро вывели из игры из-за его планов улучшить отношения с Москвой. Не очень хороший прецедент, который, в принципе, может в той или иной его форме повториться. Сторонников "войны с Россией до последнего украинца" в американской столице по-прежнему предостаточно.



Михаил Ростовский

28.11.24