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Пятница, 29.11.2024
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Кризис международного права и провал порядка, основанного на правилах, - НГ
01:13 29.11.2024

28.11.2024

Плохо работают все институты и механизмы как Ялтинско-Потсдамского, так и Бреттон-Вудского мироустройства
Тэги: международные отношения, оон, мус, поп, экономика, политика, власть, глобализация, кризис, санкции, БреттонВудские соглашения, ЯлтинскоПотсдамский мир, международное право

международные отношения, оон, мус, поп, экономика, политика, власть, глобализация, кризис, санкции, Бреттон-Вудские соглашения, Ялтинско-Потсдамский мир, международное право Фото Reuters
Возникший на руинах Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамский мир воплотился в систему ООН с ее уставом, декларациями, конвенциями, принципами. Международное право исходило из равной правосубъектности всех государств – членов ООН. Был построен порядок, основанный на международном праве. По нему худо-бедно и жил мир в годы холодной войны. Однако с распадом СССР наступила эпоха "после холодной войны". Страны Запада сочли, что они как победители в холодной войне имеют законное право на свою версию международного права и его трактовку. Так появилась концепция "порядка, основанного на правилах" (ПОП). Страны, поддержавшие ПОП, назвали себя "мыслящими схоже" (like-minded). Иногда при голосовании на Генассамблее ООН по какому-нибудь острому международному вопросу вроде палестинского 150–160 стран голосуют "за", а 8–9 стран, "мыслящих схоже", – "против". И ничего. Каждый раз прокатывает быть в меньшинстве по отношению к большинству! И при этом сохранять менторский вид.

Еще больше исключительности содержат в себе институты типа Римского статута или Международного уголовного суда (МУС), решения которого США, например, не признают. А другие должны не только ратифицировать их нормы, но и безусловно исполнять. Недавний случай с ордером на арест премьера Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Галанта расколол G7. США и Италия призвали игнорировать ордер; Германия, Великобритания и Канада, наоборот, настаивают на его безусловном исполнении; Франция сообщила, что "приняла к сведению" решение МУС, Япония отмолчалась.

Любопытно, а возможно, и характерно, что центром дискуссии об аресте или не аресте израильских лидеров оказались не аргументы, касающиеся вменяемых им преступлений по уничтожению мирных палестинцев, а то, какой пример этот прецедент (отказ от ареста) подаст другим государствам в отношении Владимира Путина, в адрес которого подобный ордер выписан ранее.

Стало совершенно ясно, что система ПОП неочевидна в неотвратимости имплементации собственных решений даже для стран, "мыслящих схоже". Иными словами, предельно произвольная трактовка странами Запада того, что такое хорошо и что такое плохо, сегодня не вызывает сомнений.

Баланс сил в мире быстро меняется, а механизмы и институты глобального управления не поспевают за проблемами, устаревают. Темы изменения климата и искусственного интеллекта как угрозы в вопросах контроля над вооружениями требуют новых подходов в интересах большинства. Просто потому, что отсидеться в сторонке, если что-то пойдет не так, не получится ни у кого.

Отдельной проблемой, требующей комплексного решения, является финансовая стабильность. Бреттон-Вудские соглашения, как известно, были выработаны в 1944 году, то есть еще до окончания Второй мировой. Этот приоритет не случаен для архитектуры мирового международного порядка, задуманного странами-победительницами. Сдерживание агрессора дополнялось надежными финансовыми институтами (Мировой банк и Международный валютный фонд) для обеспечения предсказуемого восстановления и развития послевоенных экономик. Считалось общепризнанным, что нищета, отсталость, кризис порождают запрос на вождей авторитарно-тоталитарного типа. Пример Веймарской республики, 1000-процентной инфляции, ресентимента и прихода Гитлера к власти стоял у всех перед глазами.

Концепция экономической либерализации и глобализации, воплощенная в документах Вашингтонского консенсуса (1989), была идейно настроена на предложение всем постсоциалистическим странам (а чуть позже – всем постсоветским) движения всех факторов производства во все стороны без барьеров: теки (утекай) – не хочу! Мировое производство начало строиться по модели глобальных цепочек стоимости и поставок. Мировой фабрикой промышленной продукции были определены Китай и страны Азии. Аналогичное производство из развитых стран вымылось. А вместе с этим вымылись и рабочие места. Провинции, штаты и регионы стали "ржаветь".

Политики США поняли, что в экономической глобализации они проиграли Китаю, и принялись вводить торговые санкции за… использование труда уйгуров в готовой экспортной продукции. Потом финансовые санкции развернулись в еще большем масштабе против России. Инструмент универсальной стабильности – Бреттон-Вудский доллар – превратился в фактор раскола, фрагментации и самоубийственной слабости глобальной финансовой системы.

Таким образом, сейчас доказательно очевидно, что два основания послевоенного устройства – международное право и финансовая система – перестали быть универсальными скрепами мирового порядка. ООН тоже требует реформирования для преодоления собственной импотенции и бесплодия.

Тема войн, в том числе с использованием ядерного оружия, и потрясений в современном мире тревожит миллиарды людей. А тревожные люди мало годятся для счастливой и созидательной жизни. Спросите любого…

Источник - НГ
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