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ВС РФ выбили ВСУ из Сонцовки – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
01:19 29.11.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 ноября в разрезе СВО. Русские войска зачищают село Сонцовка, которое оставили вражеские подразделения. По украинской энергосистеме был нанесен масштабный удар. Провластные ресурсы незалежной обвинили части ПВО ВСУ во вранье относительно результативности перехватов русских средств поражения. Путин заявил о том, что в России думают над выделением БПЛА в отдельный род войск.

Прижать к воде



Успехи русской армии отмечены не только южнее Курахово, но и севернее города. Поступили данные, что неприятель оставил село Сонцовка, за которое надеялся держаться долгое время. Штурмовые подразделения ВС РФ зачищают северные окраины населенного пункта. Кроме того, накануне неприятель бросил и село Берестки на северном берегу Кураховского водохранилища. Достижения русских военных означают, что у ВСУ севернее этого водоема больше не осталось крупных узлов обороны. Так что дальнейшему продвижению частей ВС РФ сопротивляться смогут лишь взводные опорные пункты в посадках на площади между Берестками и Вознесенкой.

В свою очередь, фактическое овладение Сонцовкой означает, что подразделения русской армии смогут продолжить движение на юг, в направлении села Старые Терны. Несмотря на то что дамба Кураховского водохранилища подорвана ВСУ и возможности перебить трассу Н-15 у российских войск больше нет, наши бойцы сумеют извлечь для себя выгоду. Во-первых, только выход русских подразделений к Старым Тернам будет означать, что все украинские силы на площади севернее села Берестки полностью обложены. Учитывая, что причина подрыва противником дамбы заключалась в отсутствии у него надежд на удержание обороны по северному берегу Кураховского водохранилища, можно предположить, что ВСУ с потерей Берестков вообще покинули местность. Тем не менее уже неоднократно отмечались случаи, когда неприятельское командование при отходе с определенного оборонительного сектора "забывало" оповестить об обстановке некоторые опорники. Потом украинские солдаты с удивлением для себя слышали настойчивые предложения сдаться от русских штурмовиков, будучи искренне убеждены, что вокруг еще стоят подразделения ВСУ. Таким образом, шансы на улов в этом формирующемся мешке у ВС РФ весьма велики.

Темное время года

Российские военные нанесли массированный удар при помощи ракет и БПЛА по энергетической инфраструктуре Украины и не только. Атаки производились по объектам в Киеве, Одессе, Харькове, Сумах, Ровно, Кропивницком, а также по целям во Львовской, Ивано-Франковской и других областях. А "Укрзализныця" (УЖД) сообщила о нарушении в расписании следования составов. Итогом массированного удара стало то, что порядка миллиона человек теперь без света.

Притом такого эффекта удалось достичь даже без уничтожения ОРУ подстанций при АЭС. Местные власти уже предупредили гражданское население, что без света придется сидеть часто и долго, так как вся генерация, которую сумеет восстановить Украина, будет направлена прежде всего на военные и промышленные объекты. Но важно помнить, что в самой незалежной говорили, что полностью и намертво положить энергосистему можно только выбиванием открытых распределительных устройств АЭС. Однако причину удара именно по неядерной составляющей можно объяснить следующим образом. Зима на пороге, и социальные настроения на Украине для Зеленского и без "бытовых потрясений" являются одними из главных факторов риска для режима. И если киевские власти не будут предпринимать необходимых мер по восстановлению генерации для обеспечения минимальных условий для гражданских, то это грозит волнениями в стране. А для того, чтобы попытаться их упредить, Украине придется выгребать деньги отовсюду для восстановления дорогой аппаратуры, в том числе из военного бюджета.

Дутые победы

Всякий раз, когда русские БПЛА или ракеты вылетают поражать объекты на Украине, силы ПВО противника с гордостью начинают отчитываться сообщениями а-ля "из 10 перехвачено 11". Учитывая, что большинство средств поражения достигали целей, подобные утверждения от украинских зенитчиков вызывали легкий смех у отечественных журналистов. Но систематическое вранье вражеских сил уже, по всей видимости, серьезно опостылело даже местным СМИ.

"Исключительно сегодня информации "в циферках" по сбитиям на этом канале не будет. Информацию можно найти либо у ПС, либо на других каналах. Причина простая: к сожалению, не могу себе позволить публиковать вранье отдельных командующих личностей по поводу "сбитий" в своей зоне ответственности, когда результат налицо. Дискредитацией ПС не занимался и не собираюсь заниматься", – гласит оригинальный текст поста одного из крупных украинских Telegram-каналов.

Как было сказано выше, поражение неядерной составляющей энергосистемы государства-противника достигает серьезного эффекта, причем не только экономического. Но важно в очередной раз отметить, что нет предела для успеха, который нуждается в повышении планки в виде атаки на ОРУ украинских АЭС, чтобы их местные ресурсы смогли выразить негодование своим силам ПВО только при помощи дизель-генераторов.

Путин: мы обдумываем выделение БПЛА в отдельный род войск

Президент Владимир Путин заявил, что в России думают над выделением беспилотников в отдельный род войск. Решение уже назревшее. БПЛА давно стали основным средством ведения боевых действий, а не полезным дополнением. То, что начиналось с "летающих биноклей", теперь целое семейство вооружения – многофункциональный и абсолютно самостоятельный вид оружия.

В войсках уже действуют дальнобойные барражирующие боеприпасы, классические "мавики" для разведки, они же со сбросами – такие сверхлегкие бомбардировщики; FPV-дроны, беспилотники самолетного типа для разведки на глубину. С помощью БПЛА можно не только поражать технику и людей – ими выжигают целые лесополосы. Дронами штурмовикам доставляют грузы на "передке", также ими ставятся мины. Были вполне реальные случаи, когда единственный боец с рацией и автоматом удерживал позицию, посылая указания "дроноводу" и получая от него же воду, патроны и провиант.

Сейчас многое держится на самопальных решениях в войсках. Курсы подготовки операторов, снаряжение полезной нагрузкой и дооборудование, производство самих дронов и боеприпасов к ним и т.д. и т.п. – отчасти на волонтерах или фронтовых "самоделкиных". О чем, кстати, не преминул сказать и сам Путин. Подразделения БПЛА – это нештатные команды, сформированные из людей, которые числятся связистами, кашеварами, снайперами и стрелками. Министр обороны, кстати, был "в материалах" по беспилотным системам еще будучи вице-премьером. Так что реформа в руках человека, который далеко не вчера услышал аббревиатуру БПЛА.

Наши усилия в области беспилотной авиации пора упорядочить. И отрадно, что президент это понимает.

Вчера, 27 ноября, главным событием дня стало начало нового этапа наступления ВС РФ южнее города Курахово.

Источник - Readovka
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