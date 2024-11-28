ВС РФ выбили ВСУ из Сонцовки – итоговая сводка Readovka за 28 ноября

01:19 29.11.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 ноября в разрезе СВО. Русские войска зачищают село Сонцовка, которое оставили вражеские подразделения. По украинской энергосистеме был нанесен масштабный удар. Провластные ресурсы незалежной обвинили части ПВО ВСУ во вранье относительно результативности перехватов русских средств поражения. Путин заявил о том, что в России думают над выделением БПЛА в отдельный род войск.



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