США продолжают попытки обрушить финансовую систему России, - Иван Полетаев

02:05 29.11.2024 И снова на те же грабли?



28.11.2024



В ответ на успешное продвижение российских войск на полях сражений Вашингтон принял новый пакет беспрецедентных санкций против нашей страны. Уходящая администрация напоследок, похоже, решила так насолить России, чтобы у сторонников нормализации отношений между двумя ядерными державами в дальнейшем и мысли не возникло на урегулирование отношений.



Очередные санкционные изыски Соединенных Штатов аналитики называют самыми жесткими с 2022 года. Ведь под запрет, согласно документу Управления по контролю за иностранными активами США, попали сразу около 50 российских банков, в том числе, и системообразующий Газпромбанк, через который проводят расчеты за голубое топливо зарубежные покупатели даже из недружественных нам стран. С платежными проблемами столкнулись зарубежные структуры Газпромбанка в Швейцарии, ЮАР, Гонконге, Люксембурге на Кипре, в Монголии, Казахстане, Индии и Китае. В санкционном списке оказались также десятки депозитарных компаний и других финансовых организаций, проводящих операции с долларами и евро, и еще 16 физлиц из числа их руководства.



Своим запретом США ударили, прежде всего, по своим европейским союзникам. Ведь за десять месяцев этого года Россия значительно нарастила экспорт трубопроводного газа и стала главным поставщиком этого вида топлива в Европу.



Аналитики предрекают Евросоюзу перебои в поставках российского газа из-за дополнительных проблем с расчетами и платежами. Новый виток санкционной войны приведет к очередному подорожанию энергоресурсов в самый неподходящий момент, в разгар отопительного сезона. Но об этом гегемон не думает, главное для него – в очередной раз ударить по России, и как можно больнее, а последствия своих неразумных действий его мало волнуют.



Выпуск карт UnionPay Газпромбанка, которыми наши туристы могли расплачиваться в зарубежных отелях и магазинах, прекращен. Возникли также проблемы при расчетах с иностранными специалистами российских компаний, работающими за границей.



Наш бизнес, разумеется, сдаваться не собирается и будет искать альтернативные пути международных расчетов, задействовав, в частности, другие цепочки контрактов через транзитные страны. Свои услуги по переброске платежей в безопасные гавани предлагают компании из ОАЭ, Омана, Таиланда, Турции и других стран. По-прежнему к услугам российских импортеров и экспортеров – небольшие китайские банки, не имеющие международных амбиций, они не боятся быть отрезанными от западных рынков. Правда, пока таких банков не очень много.



В некоторых случаях выгодно рассчитываться неподконтрольной Западу криптовалютой. Как утверждает агентство Bloomberg, ее уже используют как средство оплаты некоторые сырьевые компании. Экспериментальный правовой режим для криптовалют наш Центробанк планирует запустить до конца этого года, но лишь для ограниченного круга наиболее надежных компаний и банков.



Не все страны в восторге от использования цифровых активов во внешней торговле. Многие из них опасаются, что "денежный бартер" может перейти в натуральный обмен, и это еще больше осложнит расчетные проблемы.



Ближайшее время покажет, насколько болезненными окажутся новые ограничения для России и тех, с кем мы ведем международную торговлю. Если США продолжат санкционную войну, то рано или поздно вся российская финансовая система окажется под санкциями. Во всяком случае, нельзя сбрасывать со счетов и такой вариант.



На недавнем саммите БРИКС обсуждалось предложение нашей страны о проведении трансграничных переводов "напрямую между локальными банками в нацвалютах", а также установление прямых связей между центробанками дружественных стран "как самыми надежными контрагентами, которые не будут подвластны внешнему давлению". А чтобы система была более эффективной и прозрачной, мы предлагаем технологию распределенного реестра. Его предполагается использовать при создании альтернативной системы расчетов BRICS Clear, услуги междепозитарных расчетов между странами. В дружественных нам странах обсуждают создание агентства – альтернативы международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (ANNA), которое могло бы присваивать международные коды ISIN, CFI и FISN финансовым инструментам, деноминированным в национальных валютах стран БРИКС.



Министр финансов Антон Силуанов заметил по этому поводу, что действующая Бреттон-Вудская система сформировалась более полувека назад и "требует развития и альтернативы". Она "фактически контролируется западными странами и используется преимущественно в их интересах". Существенным ее недостатком является возможность замораживания активов, когда "одна страна может взять и отключить рубильник" для другой. Мир должен стремиться к переустройству системы расчетов, финансовая инфраструктура должна быть "более равнодоступной, а доходы от нее должны распределяться справедливо".



Сегодня ни о какой справедливости не может быть и речи, поскольку монополист творит все, что ему вздумается, опираясь не на законы международной торговли, а на политические амбиции США.



За использование западной финансовой инфраструктуры (биржи, банки, кредитные агентства, страховые компании) странам Юга, например, приходится платить десятки миллиардов долларов. А предложенная Россией система расчетов, по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, отличаются от ныне действующих "в лучшую сторону" быстротой, дешевизной, конфиденциальностью и отсутствием политических нот. Она сэкономит странам БРИКС до $30 млрд в год.



Дифференциация действующей ныне мировой финансовой системы не за горами, если "начать двигаться по альтернативному сценарию". Не все страны готовы отказаться от надоевшей миру Бреттон-Вудской системы, хотя прекрасно понимают, что предложения России избавят их от американской зависимости. Антон Ситуанов не видит в этом никакой трагедии.



Внедрение альтернативной системы, как Ситуанов считает, нужно начать хотя бы с двухсторонних отношений, а после к ней начнут присоединяться другие страны и обретать самостоятельность и большую уверенность в своих силах.



Из-за угрозы Запада отключить Россию от системы SWIFT в 2014 году пришлось искать альтернативные решения. У нас появилась своя система передачи финансовых сообщений, в Китае – система трансграничных межбанковских платежей, а в Индии – своя система для переводов. В Иране в октябре этого года запустили платежную систему ACUMER, соответствующую всем современным стандартам SWIFT. Через нее теперь проходят финансовые расчеты между государствами-участниками Азиатского клирингового союза (АКС). С января 2025 года в Иране начнут использовать наши карты "Мир".



США угрожают жесткими санкциями тем, кто присоединится к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Некоторые банки даже дружественных нам стран уже отказались от работы с Россией из-за опасения санкций. Другие же, наоборот, взвесив все "за" и "против", стали предоставлять нам больше своих финуслуг.



Как бы ни старались США изолировать Россию, ясно одно: международная торговля с нашей страной не прекратится, хотя расчеты с иностранными партнерами станут сложнее и дороже. Примерно половина внешней торговли России сейчас идет не с европейскими странами, которые сегодня являются далеко не самыми быстроразвивающимися экономиками в мире, а с Китаем и Индией, сотрудничество с которыми способствует развитию высокотехнологичных отраслей, что для нас особенно важно. И тут возможные санкции США, наложенные на банки, вряд ли остановят выполнение взаимовыгодных договоренностей.



Объявление новых санкций США против России для многих стало неожиданностью. Ведь совсем еще недавно министерство финансов США сообщило о временном (до тридцатого апреля 2025 года) снятии санкционных ограничений с одиннадцати российских банков, в том числе с Банка России, Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Внешэкономбанка и других и всех принадлежащих им дочерних компаний. Санкционные послабления затронут операции по добыче, переработке и транспортировке природных ресурсов: угля, нефти, газа, урана и главным образом древесины. Вероятно, что отмена санкций связана с началом отопительного сезона – в зимний период спрос на энергоресурсы традиционно растет. Перебои в поставках энергоресурсов в холодное время года приводят к скачку цен и очередному витку инфляции, что США никак не устраивает.



Защищая свои интересы, Вашингтон продолжает оказывать давление на Европу, требуя принять очередной пакет ограничений против России, настаивая на сокращении поставок российского титана и палладия, без которых невозможно представить работу атомной, авиационной и автомобильной промышленности.



Не все согласны с тем, что санкционную политику надо ужесточать еще больше. Европейский совет по международным отношениям признал, что санкции против России не достигли результата, поскольку "оказались избыточными и намного жестче изначально запланированных мер". В Европарламенте открыто заявляют, что эти санкции привели к десятикратному увеличению цены на природный газ для самих европейцев. Западные СМИ пишут о том, что "экономика Европы находится на грани рецессии, и санкции в отношении российского СПГ могут оказаться дополнительным фактором, который эту рецессию и спровоцирует".



"Цены на энергоносители должны быть снижены любыми способами. Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", – считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



То, что США за время работы администрации президента США Джо Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России, признает член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса. Ограничения на поставки российских энергоресурсов на мировой рынок являются единственным видом санкций, который работает против Москвы, однако с этой задачей, по мнению Иссы, власти США справиться не смогли.



Многих аналитиков занимает вопрос: последняя ли это попытка уходящей администрации США обрушить российскую экономику или за ней последуют другие. с приходом в Овальный кабинет нового старого президента США Дональда Трампа санкционное давление на Россию может несколько ослабнуть.



Но стоит ли ждать больших перемен в санкционной политике до тех пор, пока Россия остается одним из основных недругов Соединенных Штатов? В любом случае нам расслабляться не следует. Пока наша международная торговля обеспечена только банковской системой, мы слишком уязвимы для действий противника.



Единственная защита от них – переход на альтернативные системы международных расчетов. А что касается российского газа и других энергоносителей, то в мире всегда найдутся другие рынки, на которых они будут востребованы по нормальной рыночной цене.



Специально для "Столетия" Источник - Столетие.Ру

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