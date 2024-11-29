 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели
03:44 29.11.2024

Москва. 29 ноября. - В Тбилиси в ночь на пятницу полицейский спецназ начал вытеснять протестующих против приостановки евроинтеграции Грузии с проспекта Руставели.

В эти минуты полиция применяет водомет против участников акции протеста, пытаясь вытеснить их с прилегающей к парламенту Грузии территории. Протестующие отступают.

Полицейские периодически задерживают манифестантов.

По информации грузинского МВД, при разгоне пострадали десять полицейских.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

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Евгений Силаев

Корреспондент РИА Новости сообщил, что он пострадал в ходе разгона митинга у парламента Грузии в Тбилиси.

По его словам, против протестующих применили водомет. Затем с другой стороны запустили еще одну струю, которая сбила российского корреспондента с ног. Журналисту обожгло лицо, шею и руки, а от жидкости шел запах ацетона.

Находившиеся рядом демонстранты помогли корреспонденту добраться до машины скорой помощи и передали врачам.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз пострадал сотрудник МВД.

Позднее появилось видео применения водометов. На кадрах видно, как струя воды сбивает одного из протестующих с ног. После этого демонстранты пытаются спрятаться от водомета за металлическим листом.

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Президент Грузии поддержала протестный митиг в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла к месту проведения протестной акции в центре Тбилиси, передает Interpress.ge.

Она обвинила власти в осуществлении "конституционного переворота" и призвала представителей дипкорпуса стран Евросоюза помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.

Акция началась вечером 28 ноября около штаба правящей партии "Грузинская мечта", затем протестующие сместились на проспект Руставели и подошли к зданию парламента.

На месте начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками протеста. Туда также прибыл спецназ.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/11/29/prezident-gruzii-podderzhala-protestnyy-mitig-v-tbilisi

Источник - INTERFAX.RU
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