 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.11.2024
05:31  Культура подмены. Произведения русской классики нуждаются в защите, - Андрей Фефелов
04:59  Патриарх Кирилл:Мигранты несут больше угроз, чем ядерное оружие... а Россия и Украина - воссоединятся
03:49  У Тегерана сокращается пространство для маневра, - Данила Моисеев
03:47  Туркменистану отводят ключевую роль в Срединном коридоре, - Виктория Панфилова
03:44  Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели
03:27  Сергей Лебедев: Трамп собирает силы для конфликта с Китаем
03:25  В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии

02:05  США продолжают попытки обрушить финансовую систему России, - Иван Полетаев
01:19  ВС РФ выбили ВСУ из Сонцовки – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
01:14  Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный допинг-тест
01:13  Кризис международного права и провал порядка, основанного на правилах, - НГ
01:06  Трамп сделал серьезный шаг к миру на Украине: выводы из назначения главного переговорщика, - М.Ростовский
00:55  Джихадисты захватили западный район Алеппо, "армия" Асада разбегается
00:26  Владимир Скачко: Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада
00:14  Обвал рубля: почему растет доллар и что будет с ценами на все, - Е.Аладьин
00:12  Адаптация к спросу. РосПравительство приступает к расчистке рынка иностранной рабочей силы, - Kъ
00:11  От безопасности Евразии - к безопасности мира, - Л.Савин
00:10  Путин в Казахстане рассказал про Байтерек: Золотое яйцо птицы Самрук отправится в космос в 2025 году, - СП
00:09  Садыр Жапаров анонсировал снятие запрета с кыргызских авиакомпаний на полеты в Европу
00:08  Корона слетела: в преддверии энергокризиса режим Санду вступил в диалог с Россией, - Владимир Букарский
00:07  Вместо разговора - ногой в лицо. Почему дети мигрантов бьют одноклассников
00:06  Конец иллюзиям. Запад после испытания "Орешника", - Николай Сорокин
00:05  Гаагой по Израилю. Оранжерея МУС и ордер на арест Нетаньяху, - Илья Титов
00:04  Обострение деменции: анонимные клерки в Вашингтоне разжигают ядерную войну, - Малек Дудаков
00:03  Патриарх Кирилл: проблема мигрантов представляет угрозу русскому миру
00:02  Руками ИГ определенные силы попытаются разжечь пламя войны в ЦА, - Анвар Ажиев
00:01  Как Украина стала страной уголовников и крепостных, - Ростислав Ищенко
00:00  Сирийские боевики вновь атакуют Алеппо
Четверг, 28.11.2024
15:00  Трамп назначил спецпредставителем по Украине отставного генерала Келлога, уже имеющего план
14:58  Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать, - Виктория Никифорова
14:54  Путин: "МО ищет цели для "Орешника", возможен удар по центрам принятия решений"
14:48  Никто не придет на помощь. Британо-российская война, - Беттани Эллиот
14:43  Первый тур президентских выборов в Румынии: "шок, трепет и землетрясение" на юго-восточном фланге НАТО, - Д.Нефедов
14:40  Россия тестирует новый тип политики на Востоке, - Тимофей Бордачев
14:33  "С возвращением в родную гавань!": Кипр отобрал паспорта у большой группы российских и украинских олигархов
13:07  Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал новую "Жемчужину разума"
13:05  Страны ОДКБ вырабатывают новую стратегию для евразийского пространства
13:03  На Токтогульской ГЭС в Кыргызстане совместно с немцами построят плавучую электростанцию
13:00  Возбудились от баннера... В Казахстане нашли к чему придраться в визите Путина
12:43  "Непротивление злу насилием – дурная легенда..." – митрополит Тихон
12:40  "Караван": проект по выращиванию бананов в Казахстане - дорогой эксперимент
12:39  Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием
12:36  ВС РФ начали новое наступление южнее Курахово – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
12:05  Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ОДКБ в Казахстане
12:01  Иран пригрозил отменить запрет на ядерное оружие из-за новых санкций
12:00  Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве. Какое по счету?
11:57  Трамп объявил о победе в борьбе с нелегальной иммиграцией: "Согласились остановить", - МК
09:01  Семь турецких экспертов помогут трансформировать медицину Узбекистана
04:43  К вопросу о третьем ракетном кризисе, - Ростислав Ищенко
04:40  "Гут, Вольдемар, зер гут!", или НАТО раскручивает маховик европейской войны, - ФСК
04:37  Лозунг Трампа: "Америка превыше всего!" Что за ним скрывается? - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменистану отводят ключевую роль в Срединном коридоре, - Виктория Панфилова
03:47 29.11.2024

28.11.2024

В Европе не учитывают рисков, связанных с природными катаклизмами
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Генеральный секретарь Межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфганг Кюппер отметил важность Туркмении для проекта.
Туркменистан играет ключевую роль в развитии Срединного коридора, предоставляя важнейший транзитный маршрут между Азией и Европой. Без Туркменистана Срединный коридор был бы существенно менее эффективным для международной торговли. Об этом в Ашхабаде заявил генсек Межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфганг Кюппер на конференции "Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие – 2024". Эксперты предостерегают о рисках, связанных с финансовыми издержками и климатическими изменениями.

В Ашхабаде более 600 участников из разных стран мира обсудили транспортную связанность между Европой и Азией и роль Туркменистана в этом проекте.

Вольфганг Кюппер акцентировал внимание на развитии транспортного потенциала Евразийского региона, подчеркнув важность Срединного коридора, проходящего через Туркменистан. Этот маршрут имеет ключевое значение как более быстрая альтернатива морским перевозкам и экономически выгодная замена авиационным. "Туркменистан играет важную роль в усилении межконтинентальной связности, что делает Срединный коридор одним из важнейших направлений в развитии евро-азиатских грузоперевозок", – цитирует генсека OTIF портал orient.tm.

Для встраивания Туркменистана в Срединный коридор высокие гости рекомендуют улучшить свои автомобильные и железные дороги. Для этого нужны инвестиции, чтобы этот потенциал был реализован. В частности, этот вопрос обсуждался на встрече президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова со специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном Тодта, прибывшим в Ашхабад для участия в конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024".

Эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков сказал "НГ", что у Срединного коридора и нескольких других проектов, составной частью которых он является, – в первую очередь это европейский Global Gateway и китайский "Пояс и путь", – существует несколько измерений, спрятанных за разными очень "политкорректными" формулировками, смысл которых остается одним и тем же: исключение из логистических цепочек Европа – Центральная Азия – Китай территории России и Ирана. "Все остальные неполитические аргументы не выдерживают никакой критики с точки зрения экономической целесообразности. Модный ныне термин "мультимодальность", обозначающий использование в перевозках нескольких видов транспорта, обозначает, кроме всего прочего, банальные перегрузки с одного вида транспорта на другой, что существенно повышает накладные расходы на те самые перевозки, потерю времени, дополнительные затраты, существенно удорожающие сами перевозки, и другие риски. Если кто знает, что такое штормы на Каспии, тот может оценить их в полной мере", – подчеркнул эксперт.

Главным звеном Срединного коридора являются транскаспийские маршруты. Но именно Каспийское море, по словам Айтакова, сейчас несет главные риски в этих проектах, если точнее – катастрофическое падение уровня Каспийского моря.

"Дело дошло до того, что власти Туркменистана в последние несколько лет проводят постоянные дноуглубительные работы в акватории Туркменбашинского залива (ранее Красноводского) для создания и поддержания судопроводящих фарватеров нужной глубины от входа в залив до инфраструктуры порта Туркменбаши и проводят срочные закупки земснарядов как раз для этих целей. По разным сообщениям, суда для маневрирования в заливе вынуждены сокращать дедвейт (то есть снижать грузоподъемность. – "НГ") вдвое. И дело не только в снижении уровня моря как такового, но и в природных особенностях грунта залива, что делает процесс поддержания глубины фарватеров на приемлемом уровне постоянным и бесконечным. И этот фактор тоже влияет на себестоимость перевозок по транскаспийскому маршруту через порт Туркменбаши и будет влиять до тех пор, пока уровень Каспия не начнет повышаться или снизится до такого, что дальнейшая эксплуатация порта станет невозможной", – уточнил Айтаков.

Основная причина падения уровня Каспийского моря прозвучала на полях недавно проведенного в Баку климатического саммита COP29 – это объективное сокращение осадков в его водосборной области на протяжении нескольких десятилетий (с 250 до 200 мм в среднем), что также связано с целым набором климатических факторов, и этот процесс будет продолжаться: "Мы должны понимать, что в ближайшие 20–30 лет уровень Каспия скорее всего будет падать", – рассказал на COP29 известный климатолог Алексей Кокорин. При этом с 2011 по 2023 год уровень Каспийского моря упал на 1,74 м, за последние три года – на 55 см и за 2024 год (данные за июль) упал еще на 15 см к прошлому году. При этом, как отметил Айтаков, данные наблюдений за уровнем Каспия казахстанских и азербайджанских гидрометеорологов разнятся, что связано с разным гидрологическим режимом, сезонными колебаниями уровня Каспия, но все фиксируют продолжение его снижения уже ниже уровня критического, то есть ранее научно зафиксированного. Данные туркменских метеорологов отсутствуют.

"Однако у идеологов Срединного коридора факторы и риски обмеления Каспия полностью отсутствуют в наборе аргументов, так как политическая целесообразность, как они ее понимают, толкает их к принятию заведомо рискованных решений и фактическому принуждению к принятию таких же решений власти прибрежных государств", – считает эксперт.

По мнению Айтакова, дело дошло и до политических спекуляций, когда в прошлом году министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на конференции "Каспийское море – море мира и дружбы" обвинил Россию во всех проблемах снижения уровня Каспия. "С таким же успехом он мог обвинить соседние страны в снижении водности Амударьи, которое продолжается уже три года и, по прогнозам, будет уменьшаться на 15–20% к 2030 году. "Наука в Туркменистане давно деградировала настолько, что национальные эксперты не в состоянии дать хоть столько бы то ни было объективную и адекватную информацию для лиц, принимающих политические решения, не говоря уж о научном прогнозе, который сумел бы уберечь от политических и экономических провалов. Это же касается и процесса вовлечения Туркменистана в проекты по созданию Срединного коридора, где непонятно, что победит – опора на научные знания и факты либо умозрительные политически мотивированные концепты", – отметил эксперт.

Говорили на конференции и о безопасности транспортной системы. Так, по итогам обсуждения между Туркменистаном, Ираном и Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) был подписан Меморандум о взаимопонимании по повышению транспортной и транзитной безопасности посредством системы международных дорожных перевозок. Документ направлен на упрощение таможенных процедур, усиление контроля за международными перевозками и снижение административных барьеров.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732841220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Казахстан активно продвигает межрелигиозный диалог на международном уровне
- Мажилисмены одобрили проект нового Водного кодекса в первом чтении
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр обсудил инвестиционное сотрудничество с руководством компании "China Huadian Corporation Ltd."
- Государственные триллионы не должны расходоваться скрытно от общества и бюджета
- Режим ненужной секретности
- Европейский банк реконструкции и развития готов поддержать социальные проекты в Казахстане
- Алмасадам Саткалиев провел трехстороннюю встречу с председателем и со председателем группы ОПЕК+
- КТЖ и РЖД подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в транспортно-логистической сфере
- Осужден руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды "S-Group"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  