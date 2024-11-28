Туркменистану отводят ключевую роль в Срединном коридоре, - Виктория Панфилова

03:47 29.11.2024

28.11.2024



В Европе не учитывают рисков, связанных с природными катаклизмами

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Генеральный секретарь Межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфганг Кюппер отметил важность Туркмении для проекта.

Туркменистан играет ключевую роль в развитии Срединного коридора, предоставляя важнейший транзитный маршрут между Азией и Европой. Без Туркменистана Срединный коридор был бы существенно менее эффективным для международной торговли. Об этом в Ашхабаде заявил генсек Межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (OTIF) Вольфганг Кюппер на конференции "Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие – 2024". Эксперты предостерегают о рисках, связанных с финансовыми издержками и климатическими изменениями.



В Ашхабаде более 600 участников из разных стран мира обсудили транспортную связанность между Европой и Азией и роль Туркменистана в этом проекте.



Вольфганг Кюппер акцентировал внимание на развитии транспортного потенциала Евразийского региона, подчеркнув важность Срединного коридора, проходящего через Туркменистан. Этот маршрут имеет ключевое значение как более быстрая альтернатива морским перевозкам и экономически выгодная замена авиационным. "Туркменистан играет важную роль в усилении межконтинентальной связности, что делает Срединный коридор одним из важнейших направлений в развитии евро-азиатских грузоперевозок", – цитирует генсека OTIF портал orient.tm.



Для встраивания Туркменистана в Срединный коридор высокие гости рекомендуют улучшить свои автомобильные и железные дороги. Для этого нужны инвестиции, чтобы этот потенциал был реализован. В частности, этот вопрос обсуждался на встрече президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова со специальным посланником генерального секретаря ООН по вопросам безопасности дорожного движения Жаном Тодта, прибывшим в Ашхабад для участия в конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024".



Эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков сказал "НГ", что у Срединного коридора и нескольких других проектов, составной частью которых он является, – в первую очередь это европейский Global Gateway и китайский "Пояс и путь", – существует несколько измерений, спрятанных за разными очень "политкорректными" формулировками, смысл которых остается одним и тем же: исключение из логистических цепочек Европа – Центральная Азия – Китай территории России и Ирана. "Все остальные неполитические аргументы не выдерживают никакой критики с точки зрения экономической целесообразности. Модный ныне термин "мультимодальность", обозначающий использование в перевозках нескольких видов транспорта, обозначает, кроме всего прочего, банальные перегрузки с одного вида транспорта на другой, что существенно повышает накладные расходы на те самые перевозки, потерю времени, дополнительные затраты, существенно удорожающие сами перевозки, и другие риски. Если кто знает, что такое штормы на Каспии, тот может оценить их в полной мере", – подчеркнул эксперт.



Главным звеном Срединного коридора являются транскаспийские маршруты. Но именно Каспийское море, по словам Айтакова, сейчас несет главные риски в этих проектах, если точнее – катастрофическое падение уровня Каспийского моря.



"Дело дошло до того, что власти Туркменистана в последние несколько лет проводят постоянные дноуглубительные работы в акватории Туркменбашинского залива (ранее Красноводского) для создания и поддержания судопроводящих фарватеров нужной глубины от входа в залив до инфраструктуры порта Туркменбаши и проводят срочные закупки земснарядов как раз для этих целей. По разным сообщениям, суда для маневрирования в заливе вынуждены сокращать дедвейт (то есть снижать грузоподъемность. – "НГ") вдвое. И дело не только в снижении уровня моря как такового, но и в природных особенностях грунта залива, что делает процесс поддержания глубины фарватеров на приемлемом уровне постоянным и бесконечным. И этот фактор тоже влияет на себестоимость перевозок по транскаспийскому маршруту через порт Туркменбаши и будет влиять до тех пор, пока уровень Каспия не начнет повышаться или снизится до такого, что дальнейшая эксплуатация порта станет невозможной", – уточнил Айтаков.



Основная причина падения уровня Каспийского моря прозвучала на полях недавно проведенного в Баку климатического саммита COP29 – это объективное сокращение осадков в его водосборной области на протяжении нескольких десятилетий (с 250 до 200 мм в среднем), что также связано с целым набором климатических факторов, и этот процесс будет продолжаться: "Мы должны понимать, что в ближайшие 20–30 лет уровень Каспия скорее всего будет падать", – рассказал на COP29 известный климатолог Алексей Кокорин. При этом с 2011 по 2023 год уровень Каспийского моря упал на 1,74 м, за последние три года – на 55 см и за 2024 год (данные за июль) упал еще на 15 см к прошлому году. При этом, как отметил Айтаков, данные наблюдений за уровнем Каспия казахстанских и азербайджанских гидрометеорологов разнятся, что связано с разным гидрологическим режимом, сезонными колебаниями уровня Каспия, но все фиксируют продолжение его снижения уже ниже уровня критического, то есть ранее научно зафиксированного. Данные туркменских метеорологов отсутствуют.



"Однако у идеологов Срединного коридора факторы и риски обмеления Каспия полностью отсутствуют в наборе аргументов, так как политическая целесообразность, как они ее понимают, толкает их к принятию заведомо рискованных решений и фактическому принуждению к принятию таких же решений власти прибрежных государств", – считает эксперт.



По мнению Айтакова, дело дошло и до политических спекуляций, когда в прошлом году министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на конференции "Каспийское море – море мира и дружбы" обвинил Россию во всех проблемах снижения уровня Каспия. "С таким же успехом он мог обвинить соседние страны в снижении водности Амударьи, которое продолжается уже три года и, по прогнозам, будет уменьшаться на 15–20% к 2030 году. "Наука в Туркменистане давно деградировала настолько, что национальные эксперты не в состоянии дать хоть столько бы то ни было объективную и адекватную информацию для лиц, принимающих политические решения, не говоря уж о научном прогнозе, который сумел бы уберечь от политических и экономических провалов. Это же касается и процесса вовлечения Туркменистана в проекты по созданию Срединного коридора, где непонятно, что победит – опора на научные знания и факты либо умозрительные политически мотивированные концепты", – отметил эксперт.



Говорили на конференции и о безопасности транспортной системы. Так, по итогам обсуждения между Туркменистаном, Ираном и Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) был подписан Меморандум о взаимопонимании по повышению транспортной и транзитной безопасности посредством системы международных дорожных перевозок. Документ направлен на упрощение таможенных процедур, усиление контроля за международными перевозками и снижение административных барьеров.