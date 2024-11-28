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У Тегерана сокращается пространство для маневра, - Данила Моисеев
03:49 29.11.2024

В связи с приходом Трампа и успехами Израиля иранцам грозит более жесткий подход к ядерному вопросу
Данила Моисеев
28.11.24

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи утверждает, что потенциал для создания ядерного оружия у Тегерана имеется.
В пятницу в Женеве состоится встреча между иранской делегацией во главе с заместителем главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и представителями европейской тройки (Великобритания, Германия и Франция). На повестке дня тема санкционного режима, а также ядерный вопрос. Для Тегерана весьма неприятным событием стало избрание Дональда Трампа президентом США. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи грозит Западу тем, что страна может перейти к созданию ядерной бомбы. Но на это может уйти еще несколько лет. Поэтому вероятно, что режиму придется пойти на уступки.

Накануне отъезда иранской делегации Арагчи дал интервью британским СМИ, в котором заявил: если санкционный режим против Тегерана не будет облегчен, то в иранском обществе всерьез задумаются над созданием ядерного оружия.

Недовольство главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики было во многом вызвано тем, что накануне важных переговоров в Женеве на ядерных объектах в Иране побывали европейские инспекторы МАГАТЭ. Однако на ряд локаций они не были допущены иранцами.

В итоге правление атомного ведомства приняло решение о вынесении порицания Тегерану. Арагчи заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обещал не выносить подобного решения из-за того, что инспекторов впустили в принципе, и из-за того, что Тегеран согласился ограничить обогащение урана уровнем в 60%.

Арагчи назвал "курсом на конфронтацию" действия европейских представителей. Между тем иранцы на прошедших президентских выборах отдали предпочтение Масуду Пазешкиану, что было растолковано как выбор народа в пользу переговоров с Западом и поиска компромисса.

Европа может стать ключевым переговорщиком между Тегераном и Вашингтоном. До усиления санкций со стороны США и кризиса с СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) западные компании активно работали в Исламской Республике.

Однако за последнее время отношение к Тегерану не изменилось к лучшему. А то, что президентом США был избран Дональд Трамп, не сулит иранцам ничего хорошего, равно как и взгляды на проблему премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Перед тем как отправиться в Женеву, Тахт-Раванчи проведет встречу с американскими представителями в Осло.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что хотя Иран способен за два месяца довести обогащение урана до 90%, до создания оружия Тегерану еще понадобится много времени.

"Действительно, они могут довести уран до состояния газа, однако, чтобы создать зарядное устройство, понадобится еще масса усилий. К тому же соответствующей авиации у Исламской Республики нет, то есть придется создавать мощную боеголовку. На все это в сумме может уйти два года", – считает эксперт.

Тем не менее он подчеркнул, что за последние годы Иран совершил значительный скачок в ядерной энергетике. Именно это делает невозможным возврат к сделке СВПД.

Осложняют положение Ирана и другие, куда менее радостные факторы. Израиль, по сути, разгромил ХАМАС и, что важнее, "Хезболлу". Если ХАМАС – это организация суннитская, хотя и поддерживаемая Ираном, то "Хезболла" многими специалистами вообще считается частью вооруженных сил Ирана.

"Если говорить прямо, то касательно перемирия все выглядит как победа Израиля. Причем теперь Нетаньяху может приступить вплотную к иранской проблеме. Напряжение между странами до апреля все-таки не достигало такого уровня, чтобы стороны обменивались ракетными ударами", – поясняет Сажин.

На создание ядерной бомбы, которой грозит Тегеран, уйдет достаточно много времени. Это будет сложно скрыть, к тому же Нетаньяху и Трамп готовы противостоять Ирану решительно.

"Если Трамп решит отдать проблему Ирана на откуп израильскому премьеру, то прямой удар по ядерным объектам – это вполне возможный сценарий. Пока что этому препятствовал Джозеф Байден. Наверняка европейские представители в пятницу попробуют убедить иранцев в том, что необходимо пойти на уступки. Трамп же пока назначает в администрацию максимально произраильски и антиирански настроенных представителей. Нет признаков того, что он смягчает позицию. Он готов пойти на сделку, но только на своих условиях", – рассуждает Сажин.

Он напомнил, что Трамп сделал очень многое для еврейского государства: инициировал Соглашения Авраама, признал за израильтянами Голанские высоты, перенес посольство в Иерусалим, по сути, выгнал из США Организацию освобождения Палестины и, наконец, вышел из СВПД, против которого всегда выступал Израиль.

Источник - НГ
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