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Патриарх Кирилл:Мигранты несут больше угроз, чем ядерное оружие... а Россия и Украина - воссоединятся
04:59 29.11.2024

Патриарх Кирилл предрек воссоединение России и Украины

По мнению предстоятеля РПЦ, мигранты несут больше угроз, чем ядерное оружие
Милена Фаустова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что "Украина воссоединится с Россией". Заявление прозвучало в ходе XXVI Всемирного русского народного собора (ВРНС), работа которого прошла в столичном храме Христа Спасителя 27–28 ноября. Крупнейший общественный форум в последнее время стал площадкой, с которой все чаще звучат политические заявления. Нынешная встреча была обозначена как "Русский мир: внешние и внутренние вызовы".

Тема Украины в выступлении предстоятеля Русской православной церкви возникла не случайно. Для современной РПЦ вопрос "русского мира" и всего, что с ним связано, в последние два года становится ведущим. Конфликт между Украиной и Россией, по мнению предстоятеля РПЦ, "постоянно подогреваемый силами из-за рубежа", является "самой актуальной внешней угрозой "русскому миру". "Коллективный Запад не готов признать за российской цивилизацией право на самобытность и самостоятельность. Эскалацию трагического конфликта между братскими народами России и Украины постоянно подогревают известные всем внешние силы, действующие по древнему и проверенному принципу "разделяй и властвуй". Эти силы заинтересованы в дальнейшем усугублении противоречий между братскими народами", – подчеркнул патриарх Кирилл. "Верим, что когда-нибудь будет воссоединение Украины с Россией", – заключил он.

Еще в ноябре прошлого года на XXV Всемирном русском народном соборе был принят итоговый документ, который не только наделил "священным" статусом специальную военную операцию (СВО), но и заверил, что "после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России". Обращает внимание и то, что в ходе нынешнего ВРНС никто из участников не вспомнил об Украинской православной церкви, духовенство и прихожане которой сейчас переживают гонения со стороны киевских властей.

Размышляя о современной геополитической ситуации, патриарх Кирилл также призвал не бояться ядерного оружия. "Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему неполезны с духовной точки зрения". "Враг рода человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить мужества, ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет и всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования", – заметил архиерей. Он добавил, что истинные христиане не опасаются конца света: "Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Однако это не означает, что нужно сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, нужно противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы".

Глава РПЦ обратился к Министерству обороны с просьбой наконец урегулировать статус военного духовенства. Еще в начале 2023 года Московский патриархат подготовил поправки к законодательству, в которых предложил отправляющееся в зону СВО духовенство приравнять в социальных правах к военнослужащим. Однако дальше этого дело так и не сдвинулось. В свою очередь, представитель министра обороны РФ Анна Цивилева посоветовала Русской православной церкви подумать над созданием специальных паломнических программ для ветеранов СВО, членов их семей и близких.

Под пристальным вниманием оказалась и проблема мигрантов. Патриарх Кирилл уверен: "Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами – носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта – может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране. А это, в свою очередь, несет несомненную угрозу "русскому миру", ценностным ядром которого является православие. Кроме того, не секрет, что мигрантскую среду не оставляют без внимания те, кто проповедует идеи радикального исламизма, экстремизма, представляющие прямую угрозу российской государственности". При этом предстоятель РПЦ заметил, что "церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не выступала и не будет выступать за дискриминацию людей по национальному или религиозному признаку, ибо сама в недавнем прошлом страдала от такого притеснения". Однако "замалчивание проблемы мигрантов ведет к социальному недовольству и является значительной угрозой", – заключил глава Московского патриархата.

Всемирный русский народный собор проходит в Москве с 1993 года. Несмотря на то что это не церковное мероприятие, председателем форума является патриарх. В заседаниях Собора традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры. Работа нынешнего ВРНС собрала более 3 тыс. человек.

Источник - НГ
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