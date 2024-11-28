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Пятница, 29.11.2024
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Культура подмены. Произведения русской классики нуждаются в защите, - Андрей Фефелов
05:31 29.11.2024

То, что вы прочтете - это не рецензия на фильм и не донос в прокуратуру. Это проявление обеспокоенности за судьбу нашего наследия, тревога за будущее классических литературных произведений, входящих в Золотой фонд русской культуры. Дойдет ли их непревзойденный блеск до будущих поколений?

Весной этого года на виртуальные и реальные экраны страны вышел фильм "Онегин". Я принципиально не хочу разбирать недостатки и достоинства киноленты, упоминать имена режиссера, продюсера, а также оценивать талант исполнителей главных ролей. Скажу лишь, что данная постановка, на мой взгляд, вредна и опасна. Слава Богу, прошло то время, когда глумление над историей и культурой нашей страны было чем-то обыденным, повсеместным, заслуживающим государственных наград и грантовых вливаний. Крикливая ватага теле-кино-театральных иноагентов несколько поутихла. Те, кто еще недавно с упоением отбивал чечетку на дощатой крышке гроба русской цивилизации, - рассеялись кто где среди безлюдья или просто затаились. Слухи о смерти таковой оказались сильно преувеличенными.

Однако покушения на русскую культуру не прекращаются. Стремление определенных деятелей вытирать о нее ноги, драть на части, выворачивать наизнанку неистребимо, как сама их природа.

"Карамазовы" и "Новая оптимистическая трагедия" режиссера Богомолова в МХТ, "Господа Головлевы" и "Лес" иноагента Серебренникова там же, "На всякого мудреца" Богомолова в Театре наций, "Мертвые души" иноагента Серебренникова в Гоголь-центре, опера "Снегурочка" Тителя в Большом театре, "Евгений Онегин", "Садко" и "Руслан и Людмила" Чернякова и "Золотой петушок" иноагента Серебренникова там же, "Война и мир" Чернякова в Баварской опере, "Нос" того же иноагента Серебренникова в той же Баварской опере. Черняков в берлинской опере "Унтер ден Линден" поставил извращенного "Бориса Годунова".

Можно, конечно, слезно умолять господ вивисекторов не проводить жестокие опыты над Золотым фондом русской словесности, но это бесполезно! Они будут лезть в заповедные территории отечественной культуры с неутомимым упорством землероек.

"Онегин" 2024 года на первый взгляд не столь одиозен. Однако в процессе экранизации великого произведения были допущены кощунственные искажения замысла Пушкина. Первое, на что следует обратить внимание - сознательно изменен возраст главных героев. Киношному Онегину явно под пятьдесят, Татьяне, по всей видимости, хорошо за тридцать. Да, подобные возрастные искажения случаются, так сказать, по необходимости. В опере это даже норма - когда партию юноши со взором горящим, исполняет старый полноватый артист. Также всем хорошо известно, что знаменитый, маститый и весьма грузный Сергей Бондарчук снялся в роли юного Пьера Безухова в своей гениальной постановке романа "Война и мир". Отлично помним, как в советском киномюзикле "Три мушкетера" роли 18-летних героев исполняли сорокалетние, умудренные жизненным опытом актеры и актрисы. Однако все перечисленные случаи обусловлены некой творческой необходимостью, невольной деформацией, простительной в условном мире искусства. В случае "Онегина" все иначе. Режиссер во всеуслышанье заявил, что специально сдвинул возраст главных героев, ибо этого требует менталитет современного общества. Что ж, опять пресловутое: "Я так вижу!"

Возникает вопрос, а где границы этого самопроизвольного "виденья"? Думаю так: хочешь экспериментировать - бери за основу труды своих друзей. С их разрешения меняй возраст, пол и цвет кожи героев и вообще делай с их творениями все, что взбредет тебе в голову. Только классиков оставь в покое…

Но чего же еще потребовала от режиссера "современность"? И тут мы подходим к самому главному. Вместо крылатых пушкинских строк мы слышим на протяжении всей ленты идиотские диалоги, написанные в прозе неизвестно кем. Стих Пушкина возникает лишь пунктирно, когда требуется что-то сказать от лица автора. Все это напоминает позорнейшую новую экранизацию "Мастера и Маргариты", в которой также изрядно наследили бездарные сценаристы, запихав в картину целый веер своих туповатых сентенций. Беда в том, что не читавший Булгакова юный зритель фальшивку может принять за чистую монету…

Онегин в "Онегине" стал Евгением Александровичем, хотя в романе отчество есть только у Татьяны, ибо ее отцом был Дмитрий Ларин, а не "бесподобный Грандинсон".

В кино Онегин говорит Ленскому: "Любое чувство разбивается о быт…" Прасковья Ларина своей дочери: "Я бы хотела поговорить о сегодняшнем твоем поведении…"

Онегин Зарецкому: "Привычка - великий дар, она заменяет счастье…" Этой оскорбительной лексической дурью набит весь фильм.

Но о чем тут говорить, если по центральным каналам российского государственного телевидения день и ночь крутят рекламу банка с героями русской классики? Эти герои ведут себя странно, все хрестоматийные сюжеты радостно заканчиваются у банкомата, Чичиков, Раскольников и Онегин с Татьяной призывают взять кредит. Это верх пошлости и паскудства!

Хорошо бы за такие вещи бить по рукам!

Уважаемые депутаты Государственной Думы! Не пора ли принять закон, защищающий великую русскую классику?

Источник - завтра
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