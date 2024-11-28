Нацбанк Казахстана объявил о валютных интервенциях на фоне обвала тенге

07:51 29.11.2024

28.11.24

Национальный банк Казахстана принял решение о валютных интервенциях на фоне снижения курса тенге по отношению к доллару. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.



Нацбанк отмечает, что доллар США преодолел отметку 500 тенге, а торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар. Средневзвешенный курс на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар, валюта Казахстана ослабела на 2,4% со вчерашнего дня.



По данным регулятора, негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы. В том числе глобальное укрепление доллара, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире.



"Сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. Кроме того, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Дональда Трампа приведут к переизбытку предложения", - говорится в сообщении.



Отдельно отмечается ослабление валюты РФ после введения новых санкций против финансового сектора России. Это привело к удешевлению российской валюты на рынке Forex до 15,1 рубля за китайский юань и 114 рублей за американский доллар.



"Совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке. Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный Банк проводит валютные интервенции", - резюмирует казахстанский регулятор.



Также подчеркивается, что Национальный Банк мониторит ситуацию, но не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду. В связи с этим формирование и дальше будет осуществляться в соответствии с фундаментальными факторами. Впрочем, Нацбанк готов продолжать валютные интервенции в случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности.



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Резкий обвал российской валюты начался после введения новых масштабных санкций со стороны США. Под ограничения попали более 50 банков, в том числе Газпромбанк, который оставался подключенным к системе SWIFT и принимал валюту в качестве оплаты за российские ресурсы.