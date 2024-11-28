Курская дуга, 28 ноября: в лесополосе под Суджей уничтожен натовский спецназ

09:34 29.11.2024

Курская дуга, 28 ноября: в лесополосе под Суджей уничтожен натовский спецназ

С передовой сообщают, что американцы дали Сырскому приказ "Поляков не жалеть!"

Александр Ситников



Появились подробности освобождения сел Дарьино и Нижний Клин тульскими десантниками 51-го полка 106-й дивизии ВДВ. По словам Дмитрия Кулько, ключевым было сражение за дамбу на реке Снагость, которую удалось отбить бойцам первого штурмового подразделения, после чего "северяне" закрепились в Дарьине. Получив контроль над дамбой, штурмовики второго подразделения стали пробиваться на север в сторону н.п. Нижний Клин.



Враг отчаянно сопротивлялся, пытаясь навязать встречные "вязкие" бои. Однако при поддержке артиллерии и ударных дронов нашей штурмовой группе из трех (!) человек удалось заскочить в населенный пункт, что вызвало панику в рядах противника. В итоге 29 оккупантов бросили позиции и попытались убежать полями, где по ним отработали "Град" и АГС.



В Дарьине ситуация была куда сложнее. "…Там с десяток больших ангаров. Несколько раз пытались давануть, но противник туда много народа загнал. В день могло три ББМ-ки заехать по 10−15 человек. Задолбали эти фермы страшно - туда наша „арта" круглыми сутками работала. У [бандеровцев] там потери огромные", - рассказал боец 51-го полка ВДВ. В конце концов десантники выбили оккупантов с ферм и водрузили триколор, причем во время штурма в плен попал командир взвода ВСУ.



Кстати, самостийные СМИ признают факт ухудшения ситуации для "хероев" на Курском направлении. В частности, заблокированная в нашей стране газета Kyiv Independent рассказала щирым громадянам, что "фиксируется продвижение российские войск, они захватили Дарьино в западной части украинского плацдарма и продвинулись в районе Плехово в его восточной части. Оба населенных пункта расположены недалеко от украинской границы. То есть данные атаки ВС РФ преследуют цель „подрезания" плацдарма ВСУ у его основания".



В Сети появились эпические кадры уничтожения двух американских пусковых установок Himars в селе Малый Бобрик Сумской области. Судя по видеозаписи, "Искандеры" ударили в "яблочко", после чего раздались два мощных взрыва из-за детонации ракет. Также зафиксирован прилет по скопищу укровояк 95-й ОДШБр, в результате чего 30 захисников пополнили очередную небесную сотню Бандеры.



А еще "Северный ветер" рассказал о продвижении наших штурмовых групп в лесном массиве возле Малой Локни. Там в ходе боестолкновения потери укровермахта составили до 60 человек живой силы, танк, БМП и 2 станции РЭБ. Также по позициям оккупантов отработал "Солнцепек", уничтожив взвод противника.



В ходе снайперской дуэли командиром группы СпН "Ахмат" Аидом ликвидирован снайперский расчет бригады ГУР, а наши аэроразведчики выявили и уничтожили группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи. Такую любопытную информацию поведал оператор БПЛА с позывным "Элджей".



"По ним работают и ВКС России, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль", - сообщил "Элджей", а его напарник уточнил, что неоднократно наблюдал в этой лесополосе вражеских солдат в форме НАТО. Похоже, янки из-за больших потерь бандеровцев пытаются перехватить инициативу, отправляя на верную смерть спецназ альянса, скорее всего - поляков, которым стремно переодеваться в мундиры последышей УПА*.



Таким образом, утилизация сил вторжения поставлена на поток. Как проинформировало наше оборонное ведомство, за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, что косвенно свидетельствует об оперативной паузе. Правда, о затишье речь не идет, вероятно, наши "размягчают" оборону оккупантов перед очередным этапом освободительной операции.



Тем не менее, несмотря на уничтожение в зоне вторжения врага в промышленном масштабе, Сырский не собирается выводить самостийных вояк из нашего приграничья. По данным "Военной хроники", в Судже продолжают работать два завода по производству бетона с энергомостом из Сумской области. Солдаты ВСУ загнали на него работать местных жителей - используют их как рабов, живут с ними в одном ангаре.



Непонятно, на что рассчитывают оккупанты. Вступать в стрелковый бой они боятся, как это было в Нижнем Клине. При виде трех русских десантников в непосредственной близости "львы" Зеленского убежали быстрее собственного визга, да и ставка на дроны тоже себя исчерпала. Нет, барражирующие боеприпасы все еще очень опасны, но компактные "ранцевые" системы РЭБ меняют расклад сил.



Как поясняет Анатолий Шарий, в курской зоне вторжения сейчас глушатся практически все частоты на FPV-дронах. "Им [русским] осталось закрыть 700−900 MHz - и все, картинки не будет на [бандеровских] дронах. Когда ты к технике подлетишь, картинка будет сыпаться и потеряется управление. Это будет полный крах. Сейчас единственное, благодаря чему ВСУ может их сдерживать и отбивать большие штурмы техники - это благодаря FPV-дронам", - убежден украинский блогер.



* Украинская повстанческая армия (УПА, вооруженное крыло ОУН) решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. признана экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории нашей страны запрещены.