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"Тунгусский метеорит к чему привел?.." Чего только ни вспомнил Путин на пресс-конференции в Астане (репортаж А.Колесникова)
10:06 29.11.2024

29.11.2024,
"Тунгусский метеорит к чему привел?.."
Чего только ни вспомнил Владимир Путин на пресс-конференции в Астане - в связи с "Орешником" и без связи с ним
28 ноября президент России Владимир Путин после саммита ОДКБ провел пресс-конференцию, в которой участвовал и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, который ни о чем не жалеет: было даже интересно. И про "Орешник", и про Ангелу Меркель с Конни.

Журналисты готовились к пресс-конференции главы государства, по-моему, дольше, чем глава государства. Особенно журналистки. С утра они уже были одеты в то, в чем выйдут на пресс-конференцию, ибо где же переодеться, если что. Они понимали, что их увидят люди. Что это их выход в свет. И надели, судя по всему, лучшее, что у них было. Причем выбирали, конечно, еще в Москве: о подходе, как говорится, к прессе было известно за день до вылета.

И вот они теперь мелькали перед глазами: белые и красные платья, которые в мирной командировочной жизни показались бы противоречащими здравому смыслу; да с вырезами на пределе приличия, однако все же не за пределами, кажется, но лучше на всякий случай не смотреть, чтоб не расстраиваться; да облегающие, да подчеркивающие у кого что уж есть. Да нет, просто трогательно, и все. Оставалось за полчаса до предполагаемого начала показа с облегчением бросить уже заниматься журналистикой и отдаться раскрашиванию себя помадой и тенями.

И все получилось; и началось, хоть и не сразу.

Первые вопросы и ответы отдавали должное Казахстану, а как же иначе?

Впервые за эти два дня было сказано про будущую казахстанскую АЭС, про переговоры об этом с президентом Казахстана, про возможность привлекать третьи страны (Францию, Корею) ... Суть в том, что Россия по всем признакам в этой истории сама станет первой и на самом деле единственной (об этом "Ъ" писал накануне: "Друг познается в тенге", 27 ноября 2024 года).

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что на саммите не было никого от Армении, господин Путин не отрицал, что у руководства Армении есть неутихающая боль от того, что от нее отвернулись, когда возникли проблемы с Нагорным Карабахом (как вскоре выяснилось, на этот раз для Армении неразрешимые). Но упрекнуть себя российскому президенту не в чем:

- Каждая страна сама вправе выбирать, что она и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности. Я думаю, что сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. И конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе. Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чем! Понимаете? Я много раз уже об этом говорил! Все, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии!

Там, правда, был разговор про несколько армянских сел, но, видимо, дело не в этом.

- ОДКБ,- пояснял российский президент,- призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. События, связанные с Карабахом, имеют свою специфику. Ведь Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр государственный! Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет! И поэтому претендовать на то, что ОДКБ должна была воевать на территории этого анклава, несколько странновато. Ну не так ли? Правда? Ну конечно!

Армения, полное впечатление, выходит из ОДКБ. Однако господин Путин, в свою очередь, никуда не торопится: слишком уж тут все непросто.

- Армения же не заявила о выходе,- пожимал он плечами и теперь.- Во всяком случае пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней нашей встречи, сегодняшней сессии переговоров, и обращает наше внимание именно на это. Если это так, значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках этого объединения.

Похоже, что и господин Пашинян до конца не решился.

Что говорил Владимир Путин на заседании саммита ОДКБ в Астане
Я-то хотел спросить насчет "Орешника": что это было? Что упало на "Южмаш": болванка, начиненная оборудованием, чтобы провести испытания, как было сказано, в боевых условиях? Так ведь теперь некоторыми экспертами утверждается. Или, может, это была прежде всего информационная бомба, чтобы оболванить кого надо? Или предупреждение всему и так уж безумному миру? Или реальная боевая ракета? Что упало на "Южмаш"? Что было целью?

Вот это хотел спросить. Но вопрос на эту тему прозвучал раньше.

- Понимаете, если я сказал, что мы проводим испытательные пуски, то это значит, что эта работа нацелена в том числе на совершенствование этого оружия. Так и есть,- кивнул господин Путин.

Несколько раз объявляли готовность номер 1, затем следовал "отбой"

Кажется, он намерен был ответить. Про "Орешник" он готов говорить, судя по всему, всегда и везде, и мало не покажется. Да, это теперь вечнозеленая тема.

- Что касается ударных возможностей, то я уже тоже сказал,- продолжил президент.- И если применять несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным не является, поскольку оно является: а) высокоточным; б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но сила будет сопоставима.

Тут он вздохнул:

- Что касается того, было там взрывчатое вещество или нет... Повторяю еще раз: он для этого и испытывается, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно. И здесь секрета большого нет, специалисты сразу поймут, о чем я говорю. Когда я говорю о совершенствовании, то это прежде всего значит поиграть между дальностью и боевой частью.

Он смотрел на журналистов, такое впечатление, даже с некоторой тоской: как бы вам это объяснить-то, чтоб не обидеть?..

- Чем больше дальность,- добавил Владимир Путин,- тем меньше боевая часть. Чем меньше дальность, тем мощнее боевая часть... Потому что эта система поднимает большее количество полезного в данном случае веса, вот и все!

То есть искали полезное соотношение.

- Что касается этой использованной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов...- Он пытался сказать, но как же это скажешь...- были использованы соответствующие элементы... Они тоже являются поражающими элементами...

Ясно: что касается поражающих элементов, то были использованы поражающие элементы. Что тут непонятного?

Чем и зачем Россия ударила по украинскому "Южмашу"
- Я уже говорил, это достаточно мощные элементы (поражающие элементы.- А. К.), которые разогреваются до температуры 4 тысячи градусов,- дал понять господин Путин.- Не знаю, в интернете можно посмотреть, но на поверхности Солнца, по-моему, 5,6–6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца!

Это была уже новая информация. И это было в самом деле объяснение, а не уход от от

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732863960


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