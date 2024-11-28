 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.11.2024
10:42  В Ашхабад прибыл новый посол Узбекистана - Равшанбек Алимов
10:14  Геворг Мирзаян: Рука помощи. Путина приняли в Казахстане с королевским размахом
10:06  "Тунгусский метеорит к чему привел?.." Чего только ни вспомнил Путин на пресс-конференции в Астане (репортаж А.Колесникова)
09:34  Курская дуга, 28 ноября: в лесополосе под Суджей уничтожен натовский спецназ
09:28  ВАДА простил польскую теннисистку Швентек. Это - правильный допиг у хорошего человека
05:31  Культура подмены. Произведения русской классики нуждаются в защите, - Андрей Фефелов
04:59  Патриарх Кирилл:Мигранты несут больше угроз, чем ядерное оружие... а Россия и Украина - воссоединятся

03:49  У Тегерана сокращается пространство для маневра, - Данила Моисеев
03:47  Туркменистану отводят ключевую роль в Срединном коридоре, - Виктория Панфилова
03:44  Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели
03:27  Сергей Лебедев: Трамп собирает силы для конфликта с Китаем
03:25  В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии
02:05  США продолжают попытки обрушить финансовую систему России, - Иван Полетаев
01:19  ВС РФ выбили ВСУ из Сонцовки – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
01:14  Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный допинг-тест
01:13  Кризис международного права и провал порядка, основанного на правилах, - НГ
01:06  Трамп сделал серьезный шаг к миру на Украине: выводы из назначения главного переговорщика, - М.Ростовский
00:55  Джихадисты захватили западный район Алеппо, "армия" Асада разбегается
00:26  Владимир Скачко: Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада
00:14  Обвал рубля: почему растет доллар и что будет с ценами на все, - Е.Аладьин
00:12  Адаптация к спросу. РосПравительство приступает к расчистке рынка иностранной рабочей силы, - Kъ
00:11  От безопасности Евразии - к безопасности мира, - Л.Савин
00:10  Путин в Казахстане рассказал про Байтерек: Золотое яйцо птицы Самрук отправится в космос в 2025 году, - СП
00:09  Садыр Жапаров анонсировал снятие запрета с кыргызских авиакомпаний на полеты в Европу
00:08  Корона слетела: в преддверии энергокризиса режим Санду вступил в диалог с Россией, - Владимир Букарский
00:07  Вместо разговора - ногой в лицо. Почему дети мигрантов бьют одноклассников
00:06  Конец иллюзиям. Запад после испытания "Орешника", - Николай Сорокин
00:05  Гаагой по Израилю. Оранжерея МУС и ордер на арест Нетаньяху, - Илья Титов
00:04  Обострение деменции: анонимные клерки в Вашингтоне разжигают ядерную войну, - Малек Дудаков
00:03  Патриарх Кирилл: проблема мигрантов представляет угрозу русскому миру
00:02  Руками ИГ определенные силы попытаются разжечь пламя войны в ЦА, - Анвар Ажиев
00:01  Как Украина стала страной уголовников и крепостных, - Ростислав Ищенко
00:00  Сирийские боевики вновь атакуют Алеппо
Четверг, 28.11.2024
15:00  Трамп назначил спецпредставителем по Украине отставного генерала Келлога, уже имеющего план
14:58  Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать, - Виктория Никифорова
14:54  Путин: "МО ищет цели для "Орешника", возможен удар по центрам принятия решений"
14:48  Никто не придет на помощь. Британо-российская война, - Беттани Эллиот
14:43  Первый тур президентских выборов в Румынии: "шок, трепет и землетрясение" на юго-восточном фланге НАТО, - Д.Нефедов
14:40  Россия тестирует новый тип политики на Востоке, - Тимофей Бордачев
14:33  "С возвращением в родную гавань!": Кипр отобрал паспорта у большой группы российских и украинских олигархов
13:07  Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов презентовал новую "Жемчужину разума"
13:05  Страны ОДКБ вырабатывают новую стратегию для евразийского пространства
13:03  На Токтогульской ГЭС в Кыргызстане совместно с немцами построят плавучую электростанцию
13:00  Возбудились от баннера... В Казахстане нашли к чему придраться в визите Путина
12:43  "Непротивление злу насилием – дурная легенда..." – митрополит Тихон
12:40  "Караван": проект по выращиванию бананов в Казахстане - дорогой эксперимент
12:39  Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием
12:36  ВС РФ начали новое наступление южнее Курахово – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
12:05  Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ОДКБ в Казахстане
12:01  Иран пригрозил отменить запрет на ядерное оружие из-за новых санкций
12:00  Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве. Какое по счету?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Геворг Мирзаян: Рука помощи. Путина приняли в Казахстане с королевским размахом
10:14 29.11.2024

27 ноября президент Владимир Путин отправился с двухдневным визитом в Казахстан. В первый день он провел переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, встречавшим российского лидера прямо в аэропорту с почетным караулом.

Теплая встреча объясняется не только тем, что Путин в Казахстане - желанный гость (количество его посещений страны перевалило за третий десяток), а нынешний визит имеет статус государственного, то есть высшего по статусу. Дело в том, что сейчас Казахстану очень нужна Россия.

Власти Казахстана всегда гордились своей многовекторностью. Страна во внешней политике фактически опиралась на четыре условные географические точки: Россию, Китай, Запад и Турцию.

При этом в Астане считали, что подобная диверсификация никак не мешает Казахстану находиться в российских (ОДКБ, Евразийском экономическом союзе) и российско-китайских (ШОС) интеграционных объединениях, а требуемое в рамках многовекторности соблюдение западных санкций никак не должно обижать Россию. Ведь таковы национальные интересы Казахстана: страна не хотела попасть в чрезмерную зависимость от могущественных северного и восточного соседей и балансировала их за счет других, пусть даже враждебных им центров силы.

Однако сейчас стране не до баланса, поскольку Казахстан оказался в серьезном кризисе. Причем по разным направлениям.

"Там наблюдается комплексный кризис, нарастает дефицит бюджета, из-за которого приходится дешево продавать государственные активы. Не хватает газа, происходит развал энергетической инфраструктуры", - объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В 2025 году дефицит бюджета в стране вырос почти на 10% по сравнению с 2024 годом и составил около 4,1 триллиона тенге (почти 8 миллиардов долларов, что эквивалентно 16% от всех расходных статей бюджета). К этому добавляются кризис платежный (на 2025–2026 год приходится пик платежей частных компаний по взятым ранее кредитам) и энергетический (стране не хватает энергии, чтобы спокойно проходить зимы, а энергопотребление при этом только растет).

Все это в итоге грозит вылиться в кризис политический. По словам Никиты Мендковича, на фоне экономического кризиса влияние Токаева в Казахстане упало до рекордно низкого уровня, даже пошли слухи о досрочных президентских выборах.

Со времен мятежа 2022 года казахстанский президент, конечно, укрепил свои позиции, но не настолько, чтобы стать таким же мощным политическим игроком, как его предшественник Нурсултан Назарбаев в лучшие годы.

Таким образом, для поддержания стабильности Казахстану нужна поддержка. Но у кого ее просить? Теоретически можно обратиться к Западу, но там Астана вряд ли найдет то, что ищет. США и Евросоюз требуют от казахстанских властей проведения все более антироссийской политики, в том числе соблюдения санкционных ограничений. И требования в последнее время ужесточаются, особенно на фоне неспособности открыть против России второй фронт в Грузии или Молдавии.

"Казахстан сейчас сталкивается с жестким давлением западных элит. Но при этом они ничего, кроме угроз и обещаний, предложить не могут. А стране и лично Токаеву нужно экономическое развитие прямо сейчас", - отмечает Никита Мендкович.

Можно обратиться к Китаю. Пекин в отличие от Европы денег даст. Но, во-первых, китайцы требуют жестких условий возврата кредитов и защиты инвестиций, а во-вторых, необходимо учитывать специфику отношения местного населения к китайским инвесторам - оно в целом негативное. Поэтому казахстанские власти стремятся ограничивать свою зависимость от Пекина.

Турция тоже может дать денег, но взамен потребует от Астаны части суверенитета. Эрдоган в рамках своей пантюркистской политики сейчас активно пытается отуречивать всю Среднюю Азию (чего стоит только идея с общим алфавитом), а также активно поддерживает протурецкие исламистские группировки. Терять суверенитет Токаев не хочет. Поэтому остается сотрудничество с Москвой. Тем более никаких издержек оно не несет.

"По большому счету российские инвестиции - это единственное комплексное решение существующих проблем Казахстана", - уверен Никита Мендкович.

Речь в том числе о проблемах имиджевых. Очевидно, Токаев хочет поддержать пошатнувшийся рейтинг за счет Москвы и лично Владимира Путина, что позволит ему заручиться поддержкой пророссийского большинства населения, куда входят и русскоязычные казахи.

Москва уже протянула руку помощи. Российский лидер очень тепло говорил о Токаеве, а по итогам переговоров было принято почти два десятка соглашений, которые, по словам президента Казахстана, "придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества".

Важно отметить, что для России это не благотворительность. Казахстан - это сосед с тысячами километров неохраняемой границы, а также важный торговый партнер, в том числе в ситуации санкционного противостояния с Западом.

"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня и вплотную приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов, а в январе–сентябре текущего года превысил 20 миллиардов", - рассказал Владимир Путин.

И речь не только о взаимной торговле. Сотрудничество между странами продолжается в вопросе добычи нефти на каспийском шельфе, в добыче казахского урана, создании транзитных каналов для газа и нефти через Казахстан в Китай и страны Южной Азии.

А еще Россия заинтересована в том, чтобы период казахстанской многовекторности закончился.

"Население в стране по большей части пророссийское, однако в аппарате президента и правительства за последнее время очень укрепилась прозападная агентура. Токаев же говорит о намерении переломить этот тренд. Возможно, потому что опасается госпереворота", - отмечает Никита Мендкович.

А не допустить переворота президенту Казахстана поможет Россия.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732864440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  