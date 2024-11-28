Геворг Мирзаян: Рука помощи. Путина приняли в Казахстане с королевским размахом

10:14 29.11.2024

27 ноября президент Владимир Путин отправился с двухдневным визитом в Казахстан. В первый день он провел переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым, встречавшим российского лидера прямо в аэропорту с почетным караулом.



Теплая встреча объясняется не только тем, что Путин в Казахстане - желанный гость (количество его посещений страны перевалило за третий десяток), а нынешний визит имеет статус государственного, то есть высшего по статусу. Дело в том, что сейчас Казахстану очень нужна Россия.



Власти Казахстана всегда гордились своей многовекторностью. Страна во внешней политике фактически опиралась на четыре условные географические точки: Россию, Китай, Запад и Турцию.



При этом в Астане считали, что подобная диверсификация никак не мешает Казахстану находиться в российских (ОДКБ, Евразийском экономическом союзе) и российско-китайских (ШОС) интеграционных объединениях, а требуемое в рамках многовекторности соблюдение западных санкций никак не должно обижать Россию. Ведь таковы национальные интересы Казахстана: страна не хотела попасть в чрезмерную зависимость от могущественных северного и восточного соседей и балансировала их за счет других, пусть даже враждебных им центров силы.



Однако сейчас стране не до баланса, поскольку Казахстан оказался в серьезном кризисе. Причем по разным направлениям.



"Там наблюдается комплексный кризис, нарастает дефицит бюджета, из-за которого приходится дешево продавать государственные активы. Не хватает газа, происходит развал энергетической инфраструктуры", - объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.



В 2025 году дефицит бюджета в стране вырос почти на 10% по сравнению с 2024 годом и составил около 4,1 триллиона тенге (почти 8 миллиардов долларов, что эквивалентно 16% от всех расходных статей бюджета). К этому добавляются кризис платежный (на 2025–2026 год приходится пик платежей частных компаний по взятым ранее кредитам) и энергетический (стране не хватает энергии, чтобы спокойно проходить зимы, а энергопотребление при этом только растет).



Все это в итоге грозит вылиться в кризис политический. По словам Никиты Мендковича, на фоне экономического кризиса влияние Токаева в Казахстане упало до рекордно низкого уровня, даже пошли слухи о досрочных президентских выборах.



Со времен мятежа 2022 года казахстанский президент, конечно, укрепил свои позиции, но не настолько, чтобы стать таким же мощным политическим игроком, как его предшественник Нурсултан Назарбаев в лучшие годы.



Таким образом, для поддержания стабильности Казахстану нужна поддержка. Но у кого ее просить? Теоретически можно обратиться к Западу, но там Астана вряд ли найдет то, что ищет. США и Евросоюз требуют от казахстанских властей проведения все более антироссийской политики, в том числе соблюдения санкционных ограничений. И требования в последнее время ужесточаются, особенно на фоне неспособности открыть против России второй фронт в Грузии или Молдавии.



"Казахстан сейчас сталкивается с жестким давлением западных элит. Но при этом они ничего, кроме угроз и обещаний, предложить не могут. А стране и лично Токаеву нужно экономическое развитие прямо сейчас", - отмечает Никита Мендкович.



Можно обратиться к Китаю. Пекин в отличие от Европы денег даст. Но, во-первых, китайцы требуют жестких условий возврата кредитов и защиты инвестиций, а во-вторых, необходимо учитывать специфику отношения местного населения к китайским инвесторам - оно в целом негативное. Поэтому казахстанские власти стремятся ограничивать свою зависимость от Пекина.



Турция тоже может дать денег, но взамен потребует от Астаны части суверенитета. Эрдоган в рамках своей пантюркистской политики сейчас активно пытается отуречивать всю Среднюю Азию (чего стоит только идея с общим алфавитом), а также активно поддерживает протурецкие исламистские группировки. Терять суверенитет Токаев не хочет. Поэтому остается сотрудничество с Москвой. Тем более никаких издержек оно не несет.



"По большому счету российские инвестиции - это единственное комплексное решение существующих проблем Казахстана", - уверен Никита Мендкович.



Речь в том числе о проблемах имиджевых. Очевидно, Токаев хочет поддержать пошатнувшийся рейтинг за счет Москвы и лично Владимира Путина, что позволит ему заручиться поддержкой пророссийского большинства населения, куда входят и русскоязычные казахи.



Москва уже протянула руку помощи. Российский лидер очень тепло говорил о Токаеве, а по итогам переговоров было принято почти два десятка соглашений, которые, по словам президента Казахстана, "придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества".



Важно отметить, что для России это не благотворительность. Казахстан - это сосед с тысячами километров неохраняемой границы, а также важный торговый партнер, в том числе в ситуации санкционного противостояния с Западом.



"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот достиг рекордного уровня и вплотную приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов, а в январе–сентябре текущего года превысил 20 миллиардов", - рассказал Владимир Путин.



И речь не только о взаимной торговле. Сотрудничество между странами продолжается в вопросе добычи нефти на каспийском шельфе, в добыче казахского урана, создании транзитных каналов для газа и нефти через Казахстан в Китай и страны Южной Азии.



А еще Россия заинтересована в том, чтобы период казахстанской многовекторности закончился.



"Население в стране по большей части пророссийское, однако в аппарате президента и правительства за последнее время очень укрепилась прозападная агентура. Токаев же говорит о намерении переломить этот тренд. Возможно, потому что опасается госпереворота", - отмечает Никита Мендкович.



А не допустить переворота президенту Казахстана поможет Россия.