В Ашхабад прибыл новый посол Узбекистана - Равшанбек Алимов

10:42 29.11.2024

Послом Узбекистана в Туркменистане стал Равшанбек Алимов, с 2020 года бывший в Сенате главой Комитета по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму. Раньше был послом в Украине (по совместительству в Молдове) и Франции (по совместительству в Португалии).



В столицу Туркменистана 29 ноября прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Равшанбек Алимов, сообщает ИА "Дуне".



До этого он с 2020 года был председателем Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса.



Ему 58 лет. Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Баумана, Академию государственного управления при президенте Узбекистана и Джорджтаунский университет (США).



Трудовую деятельность начал в 1990 году с областного уровня в системе Министерства внешних экономических связей (ныне - Министерства инвестиций, промышленности и торговли). Затем работал в Аппарате президента, секретариате премьер-министра, начальником управления Министерства макроэкономики и статистики.



В 2002-2008 годах был послом Узбекистана в Украине и по совместительству в Молдове, а также во Франции и по совместительству в Португалии.



С 2008 года работал советником в посольстве в Москве, начальником отдела и начальником управления в центральном аппарате МИДа.



В 2020 году был избран сенатором.



Равшанбек Алимов сменил Акмалжона Кучкарова, работавшего послом в Ашхабаде в 2016-2024 годах.