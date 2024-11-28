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В Ашхабад прибыл новый посол Узбекистана - Равшанбек АлимовВ Ашхабад прибыл новый посол Узбекистана - Равшанбек Алимов
10:42 29.11.2024

Послом Узбекистана в Туркменистане стал Равшанбек Алимов, с 2020 года бывший в Сенате главой Комитета по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму. Раньше был послом в Украине (по совместительству в Молдове) и Франции (по совместительству в Португалии).

В столицу Туркменистана 29 ноября прибыл вновь назначенный посол Узбекистана Равшанбек Алимов, сообщает ИА "Дуне".

До этого он с 2020 года был председателем Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса.

Ему 58 лет. Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Баумана, Академию государственного управления при президенте Узбекистана и Джорджтаунский университет (США).

Трудовую деятельность начал в 1990 году с областного уровня в системе Министерства внешних экономических связей (ныне - Министерства инвестиций, промышленности и торговли). Затем работал в Аппарате президента, секретариате премьер-министра, начальником управления Министерства макроэкономики и статистики.

В 2002-2008 годах был послом Узбекистана в Украине и по совместительству в Молдове, а также во Франции и по совместительству в Португалии.

С 2008 года работал советником в посольстве в Москве, начальником отдела и начальником управления в центральном аппарате МИДа.

В 2020 году был избран сенатором.

Равшанбек Алимов сменил Акмалжона Кучкарова, работавшего послом в Ашхабаде в 2016-2024 годах.

Источник - Газета.uz
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