Задержан командир базы КырМинобороны. Подозревают в незаконной продаже спорткомплекса

10:45 29.11.2024

Задержан командир базы Минобороны. Его подозревают в продаже спорткомплекса, оставшегося после вывода авиабазы США в "Манасе"



Военная прокуратура проверила Бишкекскую базу квартирно-эксплуатационного обеспечения Министерства обороны.



Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, установлен факт незаконной реализации государственного имущества, а именно спортивного комплекса МАМ-19 оценочной стоимостью свыше 26 млн сомов.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.210 (присвоение или растрата вверенного имущества) УК. В ходе следствия задержан и водворен на гауптвахту Бишкекского гарнизона командир базы Ж.Э.Ш.



В настоящее время принимаются меры по возмещению причиненного ущерба, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершенному преступлению.



Судя по фотографиям, речь идет о легких конструкциях на территории авиабазы США в аэропорту "Манас", которые американская армия оставила Кыргызстану после вывода авиабазы из страны.



Авиабаза США располагалась на территории аэропорта с 2001 по 2014 годы. Помимо зданий администрации, казарм, складов на базе имелись несколько объектов из легких конструкций, которые были приспособлены для занятий спортом - это баскетбольные площадки и тренажерный зал.