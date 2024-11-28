Тбилиси. Вождицам грузинского майдана Нане Малашхии и Елене Хоштарии сломали нос и руку при разгоне толпы

12:31 29.11.2024

"Людей преследовали даже в церквях и аптеках"

Что происходило на спонтанном антиправительственном митинге в центре Тбилиси

Ожесточенные столкновения у здания парламента в центре Тбилиси завершились к утру пятницы полным вытеснением демонстрантов со всех улиц, прилегающих к зданию законодательного органа. Активисты, возмущенные решением правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) отказаться от переговоров по членству в ЕС, покинули центр города. При этом оппозиционные лидеры, воодушевленные однозначной поддержкой президента и верховного главнокомандующего Саломе Зурабишвили, явно пытаются подключить к процессам армию - впервые после гражданской войны 1990-х годов.



Утром 29 ноября МВД Грузии сообщило, что столичный проспект Руставели полностью очищен от демонстрантов, автомобильное движение восстановлено. Ведомство также отчиталось, что в результате ночных столкновений больше 40 демонстрантов были арестованы. Сотни получили увечья различной степени тяжести. Среди них - больше 30 бойцов части спецназначения МВД и полицейских.



"Первому номеру" в избирательном списке оппозиционной "Коалиции за изменения" Нане Малашхии полицейские сломали нос, а основателю той же коалиции Елене Хоштарии - руку.



Однако извиняться никто не стал. Как и перед журналистом оппозиционной телекомпании "Формула" Георгием Рогавой, которого спецназовец свалил на землю ударом в челюсть. "Полиция была вынуждена применить спецсредства после того, как акция протеста перестала носить ненасильственный характер",- говорится в заявлении МВД.



Ночные события стали следствием заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по членству в ЕС по крайней мере до 2028 года. Премьер обосновал решение тем, что определенные силы в Брюсселе "используют процесс интеграции Грузии в ЕС для шантажа", тогда как "вступление Грузии в ЕС не является милостыней".



Уже через час после брифинга Ираклия Кобахидзе в социальных сетях началась активная кампания с призывом "ко всем патриотам Грузии немедленно выйти на Руставели".



Действительно, на центральном проспекте вскоре собрался многотысячный митинг. Оппозиционные лидеры из четырех коалиций, преодолевших пятипроцентный проходной барьер в ходе парламентских выборов 26 октября, присутствовали на митинге лишь в частном порядке как рядовые демонстранты. То есть они пытались показать, что начавшаяся в центре столицы манифестация носит "надпартийный", спонтанный, "народный" характер для спасения "европейской траектории развития Грузии".



Поначалу все было мирно. Правда, ораторам из числа гражданских активистов пришлось выступать не с трибуны, подготовить которую просто не успели, а с мегафоном в руках. Это обстоятельство подтверждало версию о "спонтанности". В то же время на прилегающей к проспекту площади Свободы и всех улицах вокруг парламента начал концентрироваться спецназ МВД.



Обстановка накалялась, и именно в этот момент неожиданно для всех на площади Свободы появилась президент страны Саломе Зурабишвили в сопровождении пяти телохранителей.



Она подошла к стройному ряду спецназовцев, положила руку на щит одного из них и риторически спросила: "Ребята вы какой стране служите, Грузии или России?" Поскольку бойцы хранили полное молчание, глядя на президента через защитные маски с респираторами, глава государства продолжила в том же духе: "Ответьте, перед кем вы давали клятву? Вы не отвечаете президенту?! Не думаете о своих детях и предках?!"



Этим вопросом президент намекнула, что любые силовые структуры, в том числе МВД, по конституции ответственны перед ней. Впрочем, согласно тому же основному закону, глава грузинского государства - церемониальная фигура, а все решения принимает премьер-министр. Исключительно главе правительства подотчетен Совет национальной безопасности, куда входят все "силовики", в том числе министры обороны и внутренних дел, а также руководитель Службы государственной безопасности. Ни один из них за все время президентства Саломе Зурабишвили ни разу не появлялся в ее рабочей резиденции - "Дворце Орбелиани".



Не дождавшись никакой реакции от спецназовцев, президент не стала продолжать монолог и в сопровождении телохранителей вернулась в свой личный дом, недалеко от площади Свободы и "Дворца Орбелиани". А еще через несколько минут Саломе Зурабишвили опубликовала на своей страничке в социальной сети призыв к западному сообществу вмешаться в происходящее у парламента, где "избивают мирных демонстрантов и журналистов".



К тому времени на улицах вокруг здания законодательного органа уже происходили все более ожесточенные столкновения участников акции протеста с силовиками.



Протестующие попытались окружить огромное здание, но полиция вначале применила перцовый газ, затем водометы с примесью того же газа в воде и, наконец, специальные ружья для стрельбы резиновыми (каучуковыми) пулями.



Оппозиционеры отступили, но построили на проспекте Руставели несколько баррикад, использовав для этого длинные скамейки, каждая из которых в свое время обошлась тбилисской казне в $70 тыс. Затем демонстранты подожгли эти баррикады, и на глазах у многочисленных туристов, высыпавших на балконы элитных отелей, заполыхало сразу несколько костров.



Впрочем, полиция вскоре потушила костры водометными машинами. Спецназовцы, вооруженные щитами и дубинками, выстроились в сплоченные ряды, начав двигаться по проспекту. Периодически из этих рядов выбегали 20–30 "легко вооруженных" спецназовцев с кастетами на руках. Они хватали протестующих, надевали им наручники и бросали в полицейские машины, которые отвозили задержанных в камеры предварительного задержания в различных районах города.



Наконец, когда полицейские отряды выдвинулись на проспект со всех переулков, демонстранты побежали в сторону государственного университета, после чего патрульная полиция открыла автомобильное движение по проспекту.



К утру президент Зурабишвили выступила с новым жестким заявлением, осудив действия МВД.



"Людей преследовали даже в церквях и аптеках",- посетовала глава государства. Позиция госпожи Зурабишвили, полномочия которой истекают в конце декабря, была и остается настолько непримиримой, что у некоторых оппозиционных лидеров даже возникло искушение напомнить ей, что она все-таки верховный главнокомандующий. Бывший министр обороны Тинатин Хидашели написала в соцсетях: "Грузинская армия должна защищать народ и родину. Сейчас не время цацкаться, надо действовать".



Никакой реакции со стороны армии и никакого движения на военных базах не последовало: у Грузии есть печальный опыт 1990-х годов, когда после разгона митинга на проспекте Руставели армия объявила о неподчинении президенту Звиаду Гамсахурдии и свергла его в результате военного переворота 7 января 1992 года. Последовавшая за этим гражданская война продолжалась два года.



"Грузинская мечта" будет заседать в парламенте в одиночестве

С не менее жесткими заявлениями к утру пятницы выступили и другие лидеры оппозиции. По словам бывшего руководителя Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе, "грузинские власти решили окончательно сдать страну России". А Георгий Вашадзе - ныне один из лидеров партии "Единое национальное движение" - призвал соотечественников "сломить режим", который, по его утверждению, "объявил о возвращении в Грузию эры России".



Георгий Двали, Тбилиси