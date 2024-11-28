|Идлибские халифатчики рвутся в Алеппо. Эрдоган опять предал
13:00 29.11.2024
Потеряны 15 населенных пунктов: Военный удар в спину от Турции
Спонсируемые Западом боевики начали наступление в Сирии. В нем участвуют несколько террористических группировок. Как передают ТГ-каналы, уже потеряны 15 населенных пунктов. Россия получила военный удар в спину от Турции.
Боевики, которым финансовую поддержку оказывают США, Катар и Турция, внезапно начали крупнейшее за последние годы наступление в Сирии. В нем участвуют несколько террористических группировок, в том числе "Хайят Тахрир аш-Шам"*, "Файлак аль-Шам", "Лива Асифат аш-Шамаль" ("Северный ураган") и другие.
После начала гражданской войны в Сирии несколько группировок объединились и создали "Фатх Алеппо", у которого было не менее 22 тысяч боевиков. Однако вскоре многочисленные банды начали воевать друг с другом за контроль над территориями на северо-западе Сирии. Бандиты зарабатывали на похищениях людей, рэкете и контрабанде.
И вот внезапно все эти "бармалеи" решили объединиться и сумели начать достаточно неплохо скоординированную операцию. 27 ноября в западной части провинции Алеппо (которая к 2020 году была почти полностью зачищена от террористов правительственными войсками Башара Асада при поддержке русских ВС) боевики начали наступление.
Итог сегодняшнего дня наступательной операции бандитов на западе Алеппо передает военкор Олег Блохин.
Правительственные силы потеряли порядка 15 населенных пунктов. Линия фронта приблизилась к столице провинции. От первой линии до Алеппо по прямой сейчас 9 км,
- пишет сетевой автор в своем телеграм-канале.
Блохин не исключает, что следующей целью "духов" может стать Серакиб и контроль над трассой М5.
Сейчас правительственные силы подтягивают отовсюду резервы. Будем наблюдать, удастся ли им остановить продвижение духов и отыграть ситуацию назад или хотя бы не дать ей усугубиться,
- добавляет блогер.
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Про серьезное изменение линии фронта на западе от Алеппо в негативную для правительства САР сторону пишет и "АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z". Протурецкие формирования, в число которых входят "Хайат Тахрир аш-Шам"* (ХШТ*), "Исламская партия Туркестана" (ИПТ), "Катиба Таухид валь-Джихад" (КТД) и несколько других фракций, все ближе подходят к Алеппо.
Из-за бегства сирийских военнослужащих террористы смогли вплотную подойти к Алеппо, заняв Анджару практически без боя и начав штурм Башнатры,
- указывает ресурс.
Южнее, по данным сирийских ресурсов, боевики смогли даже достичь трассы М5 и занять один из ее участков. Это скажется на положении правительственных войск в Алеппо, снабжение которых производится по этой дороге, отмечает "АС".
По данным источника, в настоящее время с авиабазы Хмеймим в поддержку ВС САР взлетели русские самолеты, которые направились в сторону Алеппо. Цель операции - нанесение ударов по позициям бандформирований в Дара-Азза и Атарибе.
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Кроме того, в направлении Анадана и Харатина на северо-западной окраине Алеппо направлены подкрепления ВС Сирии и проиранские формирования, которые должны помочь в обороне пригородов Алеппо.
Но из-за суеты в сирийских рядах боевики без боя заняли большие территории, что может сказаться на положении Алеппо,
- говорится в сообщении "АРХАНГЕЛА СПЕЦНАЗА Z".
По данным протурецких каналов, боевики сумели поразить вертолет ВС САР на авиабазе Аль-Нейраб FPV-дроном. Эти гаджеты уже давно появились у боевиков. И не исключено, что здесь свою руку приложил наш непосредственный противник по СВО.
По информации "Свободной прессы", русская авиация также провела несколько высокоточных ударов по позициям боевиков, в том числе близ города Кафр-Тааль на западе Алеппо. Российские бомбардировщики также нанесли авиаудары по Атарибу, Дарат-Иззе и близлежащим деревням, в то время как правительственные войска обстреливают тыловые позиции наступающих террористов.
CNN утверждает, что правительственные издания в Сирии пока ничего не сообщают о тяжелых боях. Почти вся информация о происходящем в Алеппо - это соцсети и заявления боевиков. До сих пор даже точно неизвестно, сколько человек погибло с обеих сторон и как далеко продвинулись террористы.
* "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Организация освобождения Леванта", "Хейят Тахрир аш-Шам", "Хайят Тахри аш-Шам", "Тахрир аш-Шам") решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена.