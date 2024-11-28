Идлибские халифатчики рвутся в Алеппо. Эрдоган опять предал

13:00 29.11.2024

Потеряны 15 населенных пунктов: Военный удар в спину от Турции



Спонсируемые Западом боевики начали наступление в Сирии. В нем участвуют несколько террористических группировок. Как передают ТГ-каналы, уже потеряны 15 населенных пунктов. Россия получила военный удар в спину от Турции.



Боевики, которым финансовую поддержку оказывают США, Катар и Турция, внезапно начали крупнейшее за последние годы наступление в Сирии. В нем участвуют несколько террористических группировок, в том числе "Хайят Тахрир аш-Шам"*, "Файлак аль-Шам", "Лива Асифат аш-Шамаль" ("Северный ураган") и другие.



