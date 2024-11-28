Суда идут: контейнерные перевозки по Каспию планируют нарастить с 2025 года

13:11 29.11.2024

Транспортировка по коридору Север – Юг позволит разгрузить Транссиб



Владимир Гаврилов



В 2025 году по коридору Север – Юг через Каспий начнут наращивать контейнерные перевозки. Уже готовятся к сдаче четыре первых специальных судна. Этот маршрут поможет разгрузить Транссиб. Он на 54% выгоднее, чем автомобильные и железнодорожные аналоги через Дальний Восток, узнали "Известия". Грузы пойдут через порты Ростовской и Астраханской областей в иранскую гавань Бендер-Аббас и обратно. Коридор станет также альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Срок доставки грузов по этому судоходному коридору сократится в полтора раза.



Контейнеры поедут через Каспий



С началом навигации 2025 года Россия нарастит системные контейнерные перевозки по коридору "река – море" через Каспий. Как выяснили "Известия", об этом на заседании Совета по развитию транспортного комплекса при Совфеде заявил генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих. Это направление возьмет поток грузов, которые не успевают вывозиться через железные дороги восточного направления.



Перевозка по Каспийскому морю на 54% экономичнее по сравнению с Транссибом, рассказал гендиректор ГТЛК. Для увеличения пропускной способности коридора будет развиваться транспортная инфраструктура.



Для транспортировки грузов ГТЛК создает парк специализированных судов класса "Волго-Дон макс". Судостроительный завод "Лотос" в Астраханской области в течение 2025 года по заказу ГТЛК планирует спустить на воду четыре контейнеровоза проекта 00108, а до 2030-го их число достигнет 25. Суда класса "Волго-Дон макс" способны брать 429 TEU (эквивалент объема 20-футового контейнера) на реке и до 531 TEU на море.



Строительство четырех контейнеровозов проекта 00108, не имеющих аналогов в России, ведется одновременно, сообщили "Известиям" в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Расположенная в носовой части надстройка позволяет разместить 531 контейнер, в том числе 72 рефрижераторных, что делает проект уникальным, отметили в компании.



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Как рассказал "Известиям" президент ассоциации "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов, каспийский маршрут входит в международный транспортный коридор (МТК) Север – Юг и позволяет сократить срок доставки между Россией и государствами Южной Азии на 10–50%. Связь с Китаем через Иран и Индийский океан в большей степени актуальна для организации мультимодальных поставок в РФ из стран Персидского залива и Индии. Транспортный коридор свяжет железнодорожную и речную системы с морским портом Бендер-Аббас на юге Ирана. Далее грузы могут перевозиться в Индию или Китай океанскими судами.



- Транспортировка контейнеров через Каспийское море становится альтернативой морскому пути через Суэцкий канал, - сказал "Известиям" заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин.



Контейнер из Индии идет в Россию по Суэцкому каналу примерно 30–45 дней, а по коридору Север – Юг срок сократится до 18–30 дней, отметил депутат.



По информации "РЖД Логистика", уже идет дноуглубление Волго-Каспийского морского судоходного канала, построен Свияжский логистический центр в Татарстане, модернизируется портовая инфраструктура в Ростове-на-Дону.



- Сегодня реализуется целый ряд проектов по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры в регионах, имеющих выход к Каспийскому морю, в частности в Астраханской области. Регион взял курс на расширение сети грузовых терминалов, в том числе для обработки скоропортящихся товаров, что особенно актуально в условиях роста экспорта агропродукции по МТК Север – Юг, - сказал "Известиям" заместитель генерального директора по мультимодальным перевозкам компании Дмитрий Крюков.



Если углубить русла рек и каналов до 12–16 м на всем протяжении пути, то суда можно загрузить на 30% больше, сказал на совещании председатель комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов.



О планах реконструкции гидроузлов на Волге и Дону, углублении русел рек, приведении в порядок судоходных сооружений до 2030 года говорил на "Транспортной неделе – 2024" и председатель правительства Михаил Мишустин.



- Одно из достоинств морского пути в РФ по Каспию в том, что там нет ограничений по перевозке санкционных грузов 84-й и 85-й групп (спецоборудование и механические устройства, электрические машины и т.п.), - сказал "Известиям" операционный директор ILC Александр Юрищев.



По данным комитета ГД по транспорту, объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры коридора Север – Юг до 2030 года составит около 280 млрд рублей.



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По информации Андрея Кутепова, к 2030-му в направлении МТК Север – Юг на железнодорожном транспорте прирост грузооборота составит 150% (с 8 до 20 млн т), в портах - на 28% (с 19 до 24,3 млн т).



"Известия" направили запросы в Минтранс и Минстрой.



Три ветки маршрута в Иран



По информации Минтранса, представленной на "Транспортной неделе – 2024", помимо морского направления МТК Север – Юг развитие получат две сухопутные ветки, ведущие в Иран. Западная проходит через город Решт и предусматривает перевозку грузов автотранспортом, а восточная опирается на железные дороги трех азиатских государств на другой стороне Каспия - Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.



- Пока самым быстрым оказывается восточный ж/д маршрут до иранского порта Бендер-Аббас, пролегающий через эти страны, - рассказал Дмитрий Крюков. - Можно уложиться в срок от 12 до 16 дней.



Протяженное морское плечо на Каспии определяет высокую зависимость сроков доставки от погодных условий, и насколько оно быстрое, трудно прогнозировать, отметил участник рынка.



Основные порты для транзита по Каспийскому морю - Астрахань, Оля и Махачкала, говорит национальный менеджер по интермодальным транспортировкам Noytech Supply Chain Solutions Федор Токарев. По его словам, для повышения потенциала маршрута необходимо строительство специализированного флота (контейнеровозы, суда RO-RO для колесной техники), а также углубление русел и обеспечение круглогодичной навигации в Астрахани, включая сокращение времени ожидания ледокольной проводки в зимний период.



Также требуется привлечение инвестиций для развития каспийских портов Астара, Энзели, Каспиан, Ноушехр, Амирабад на севере Ирана, отмечают перевозчики.



Каспийский маршрут по морю может работать и в зимние месяцы. По информации "АвтоГрузЭкс", в этот период сроки доставки на Каспийском море увеличиваются из-за часто возникающих штормов. Суда могут простоять на рейде в ожидании погрузки/разгрузки от одного до нескольких дней.



По данным логистического оператора Noytech, доля Каспийского бассейна в грузообороте российских портов в 2023 году составила менее 1%. Однако после реализации проектов по модернизации можно ожидать значительного увеличения объемов грузооборота по Транскаспийскому маршруту через территорию Ирана, считает Федор Токарев.



Объем перевозок российских грузов по всем направлениям коридора Север – Юг к 2030 году вырастет с 17 до 30 млн т в год, напомнили в комитете ГД по транспорту. Для сравнения, технические возможности Транссиба позволяют транспортировать до 100 млн т грузов в год, в том числе международного транзита в контейнерах, а вместе с БАМ - около 150 млн т.