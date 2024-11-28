 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дин Лижэнь (Китай) - Доммарадж Гукеш (Индия). В Сингапуре начался матч за мировую шахматную корону
13:20 29.11.2024

В третьей партии претендент сравнял счет после поражения в стартовом поединке

Марина и Сергей Макарычевы
– шахматные обозреватели.

В Сингапуре начался матч за мировую шахматную корону между действующим чемпионом китайцем Дин Лижэнем и 18-летним Доммараджу Гукешем из Индии. Мы уже отмечали, что Дин занимал в текущем рейтинге немыслимо низкое для шахматного короля 22-е место, тогда как его соперник – вполне достойное пятое, в связи с чем перед началом титульного сражения букмекерские конторы котировали шансы сторон в отношении примерно 3:1 в пользу индийского гроссмейстера. Однако как характер борьбы, так и исход первой партии, сыгранной в понедельник, оказались в свете таких прогнозов совершенно неожиданными.



Согласно проведенной накануне жеребьевке, белые фигуры в стартовом поединке принадлежали Гукешу – и он решительно двинул вперед свою королевскую пешку. Главным оружием чемпиона в открытых началах являлись в предшествующие годы классические разветвления испанской партии, а если его соперники выводили белого слона на поле с4, то те или иные разновидности итальянской. Как можно догадаться, именно в этих дебютах собирался дать бой чемпиону молодой индийский гроссмейстер. Однако Дин поступил иным способом и, не дотянув свою королевскую пешку до поля е5, предпочел дать бой во французской защите.

В чем смысл такого решения и как обычно проходит дебютная борьба в матчах за высший шахматный титул? Ни для кого не секрет, что уровень предстартовой подготовки в этих сражениях неизмеримо выше, чем в "обычных" соревнованиях. Дело не только в том, что на кону в Сингапуре стоят 2,5 млн долл., а это весьма много даже для титульного матча. Просто сам его статус, а заодно и корона шахматного короля обладают ни с чем не сравнимой притягательностью, даже если учесть все оговорки, связанные с рейтингом ее нынешнего обладателя.

А поскольку игра Дин Лижэня изобиловала в последние два года огромным числом невынужденных ошибок, которые хотя и чередовались с великолепно проведенными фрагментами, но в конечном счете приводили к весьма скромным, отнюдь не чемпионским спортивным результатам, китайский гроссмейстер должен был в Сингапуре сделать ставку на тщательную дебютную подготовку, при которой ему удалось бы гарантированно получать "свои" позиции, избегая слишком сложных и насыщенных оригинальных положений, которые молодой соперник мог бы разыгрывать более точно и уверенно.

Конечно, продекларировать подобную не слишком мудреную идею очень легко, куда сложнее построить на ее основе содержательную дебютную стратегию. Однако в первой партии Лижэню это в полной мере удалось. Нет никаких сомнений, что Гукеш понимал, в чем состоит стратегический замысел соперника, в связи с чем уже на четвертом ходу произвел редко встречающийся перевод своего коня, должно быть, полагая, что тем самым лишает Дина львиной части его предстартовой подготовки.

Но оказалось, что это не совсем так. Да, перед тем как сделать достаточно необычный для французской защиты ход а7–а5, китайский гроссмейстер надолго задумался, но, как показали уже ближайшие ходы, его раздумья были связаны отнюдь не с недостаткам подготовки или дефицитом уверенности. Более того, продолжительность этого размышления могла породить в душе молодого претендента некоторую самоуверенность, породившую желание решительно захватить инициативу. О чем свидетельствовал резкий план, начатый ходом 10.g2–g4.

На глазок позиция белых смотрелась после этого продвижения очень неплохо, однако неочевидное вторжение черного коня на поле b2 резко изменило картину боя, а ошибки, допущенные Гукешем на 21-м и 22-м ходах, сделали его позицию проигрышной. Концовку партии чемпион провел безупречно, добился победы и открыл счет в матче.

Что и говорить, победа китайского гроссмейстера в стартовом поединке, к тому же добытая черными фигурами, существенно изменила настроения болельщиков, а заодно и букмекерские котировки. Едва ли не главный вопрос состоял в том, сможет ли Доммараджу сохранить хладнокровие и продолжить борьбу как ни в чем не бывало. Скажем сразу: ему это удалось, причем хотя бы отчасти индийскому гроссмейстеру помогла сдержанная стратегия Дина во второй партии, в которой китайский гроссмейстер имел белые фигуры. Нет, попытка переиграть соперника с помощью тонкого ненавязчивого маневрирования иногда приносит успех, но в минувший вторник Доммараджу действовал безупречно, поэтому, едва выйдя из дебюта, соперники начали повторять ходы и зафиксировали мирный исход партии.

В третьем поединке белые фигуры принадлежали уже претенденту, который начал партию ходом ферзевой пешки, после чего демонстративно увел игру в сторону от магистральных путей, а это возможно лишь ценой отказа от дебютного преимущества. Однако, несмотря на ранний размен ферзей, многофигурное окончание оставалось чрезвычайно сложным, насыщенным множеством тактических идей и мотивов. А поскольку в начале партии Гукеш играл очень быстро, было ясно, что его парадоксальный дебютный выбор отнюдь не случаен.

Задним числом очень легко петь дифирамбы победителю, отмечая, как ловко и психологически точно он вытянул грозного соперника на сложнейшую борьбу, а затем уверенно воспользовался его ошибками. Но что говорили бы комментаторы, если вместо ошибочного Лh8–h5 Дин сделал бы сильнейший ход Сf8–е7 и, вполне возможно, не только не проиграл, но даже выиграл бы третью партию и довел бы свое преимущество в счете до двух очков?

Однако болельщицкое послевкусие после случившегося свидетельствует о том, что сейчас, как и на протяжении двух предыдущих лет, Дин Лижэнь совсем не тот, каким был раньше. Ведь "настоящий чемпион" вряд ли безропотно проиграл бы партию после всего лишь одной, пусть даже серьезной ошибки. Тем более что возможности для упорного сопротивления со стороны черных были далеко не исчерпаны.

Исход третьего поединка, после которого счет в матче сравнялся, вернул претенденту неформальный статус явного фаворита, так как его соперник показал свою слабину, словно бы подтвердив, что ему не удалось устранить причины той слабой игры, которую он демонстрировал ранее. Однако не будем торопиться с прогнозами – ведь в титульном сражении пока еще нет явного лидера, а в оставшихся поединках чемпиону мира предстоит сыграть белыми на одну партию больше претендента.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732875600


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