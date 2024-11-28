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Кипр подготовил "продуманный долгосрочный план" по присоединению к НАТО
13:22 29.11.2024

Тридцать два плюс: в НАТО решили взять нового члена вместо Украины
Кипр подготовил "продуманный долгосрочный план" по присоединению к альянсу

Ксения Логинова

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте вместо участия в Совете Украина – НАТО отправился в Турцию, а потом - в Грецию. В ходе этого турне он обсудил перспективы принятия Кипра в военно-политический блок. Никосия уже обсуждала этот вопрос с президентом США Джозефом Байденом. Однако против выступает Турция. Подробности - в материале "Известий".

Уехал по делам

В Брюсселе по инициативе Киева состоялся Совет Украина – НАТО для обсуждения ответа на применение Москвой гиперзвуковой ракеты "Орешник". Однако на встрече не было генсека альянса Марка Рютте, который в этот момент находился в Греции.

В Афинах он обсуждал возможности сближения Североатлантического блока с Кипром. О том, что остров готовится вступить в НАТО в конце октября, написала греческая газета Kathimerini.

О перспективах членства Никосии в альянсе говорил президент страны Никос Христодулидис с американским лидером Джозефом Байденом во время встречи в Вашингтоне. Политики обсудили вклад США в модернизацию оборонного потенциала Кипра для соответствия стандартам НАТО.

Как пишет издание, власти Кипра уверены, что у страны есть потенциал и инфраструктура для того, чтобы заинтересовать США. Никосия уже обратилась с просьбой к Вашингтону о закупке военной техники. Государство, в частности, рассчитывает на подготовку офицеров нацгвардии в военных академиях США.

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По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, у Кипра есть продуманный долгосрочный план по присоединению к НАТО, который в США называют беспроигрышным вариантом.

Помимо этого, вопрос вступления в альянс Христодулидис обсудил также с Рютте. Особое внимание приковано к территориальному спору между Кипром и Турцией и отношением Анкары к вступлению острова.

Турция будет против

Кипр - одно из четырех государств - членов ЕС, не входящих в НАТО, а также единственная страна, не участвующая в программе альянса "Партнерство ради мира". Однако на территории государства еще с колониальных времен находится военно-воздушная база Британии - страны, входящей в альянс.

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Левые, довольно влиятельные в стране, принципиально выступали против присоединения к Североатлантическому блоку. Однако постепенно власть в стране сосредоточилась в руках правоцентристов, которые выступают за пересмотр традиционного внешнеполитического курса.

В отличие от Украины, демократические институты и экономика Кипра соответствуют необходимым стандартам, однако это вовсе не значит, что страна с легкостью присоединится к НАТО. Против этого будет Турция, входящая в альянс и обладающая правом вето.

В свое время Анкара стремилась помешать вступлению государства в ЕС. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не пустит страну в альянс до тех пор, пока Запад не признает независимость Турецкой республики Северный Кипр.

Однако ничто не мешает Кипру и Североатлантическому блоку сотрудничать в оборонной сфере. Помимо этого, власти республики надеются, что при республиканской администрации Дональда Трампа им удастся продвинуться в решении этого вопроса.

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Отношения между Анкарой и Вашингтоном во время первого президентского срока Дональда Трампа были довольно напряженными. США вдвое повысили пошлины на турецкую сталь и алюминий, включили Турцию в сферу действия федерального закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act).

В администрации Трампа также звучали призывы отказаться от ставки на Анкару и создать проамериканскую ось Греция – Кипр – Израиль.

Что думают эксперты

Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в беседе с "Известиями" напомнил, что осенью 2022 года Греция и Турция и вовсе находились практически на грани вооруженного столкновения.

- Однако потом они встали на путь примирения. Вообще Турция много с кем пыталась наладить отношения: среди претендентов на примирение был даже Израиль, но что-то пошло не так. С греками, напротив, пока все складывается нормально. Если не знать предысторию, можно подумать, что у двух стран вообще нет никаких противоречий: официальные представители встречаются с завидной регулярностью, обнимаются и улыбаются на камеру, - пояснил политолог.

По мнению эксперта, ключевое слово здесь "на камеру". По итогам последних переговоров с премьер-министром Греции Мицотакисом президент Эрдоган заявил, что у Анкары и Афин "нет нерешаемых вопросов", хотя обсуждалось немало: терроризм, проблематика споров вокруг островов, ситуация в Газе.

Аватков добавил, что, тем не менее, оптимизм турецкого лидера - это хорошо.

- Однако в случае Турции и Греции решение наиболее насущных вопросов будет означать уступку одной стороны другой. Наиболее проблемные точки двусторонних отношений стран носят этно-территориальный характер. И найти мирное успешное решение такого рода конфликта крайне сложно, - резюмировал тюрколог.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с "Известиями" отметила, что генсек НАТО Марк Рютте отправился в Грецию из Турции, где провел переговоры за закрытыми дверями с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

- Доподлинно не известно, обсуждался ли там вопрос Кипра, на повестке есть и более насущные темы, но маршрутная карта главы Североатлантического альянса весьма интересная. С Грецией, как и с Кипром, у Турции отношения довольно напряженные, - пояснила тюрколог.

По ее словам, помимо споров за острова в Эгейском море, осложнены они в первую очередь проблематикой Северного Кипра - территорией, которая на данный момент официально признана только Турцией, куда она еще в 1974 году ввела свои войска.

- При этом обе страны - Греция и Турция - члены НАТО, на данный момент их отношения как маятник: они то вспоминают старые обиды, высказывают претензии по Эгейскому морю и ресурсам в Восточном Средиземноморье, то на переговорах вспоминают об оттепели, вечном соседстве и необходимости выводить отношения на новый уровень, - сообщила политолог.

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Эксперт напомнила, что президент Эрдоган еще несколько лет назад высказывался о перспективах Кипра в НАТО, подчеркнув, что не допустит такого исхода.

- Североатлантический блок - это организация закрытого типа, для вступления туда новых членов необходим консенсус действующих участников. Предполагаю, что речь идет о вхождении острова в альянс целиком. В таком случае на уступки должна будет пойти Турция, - считает специалист.

Аналитик добавила, что от статуса протектората Северного Кипра Анкара никогда не откажется, во всяком случае при действующей правящей элите. Она уверена, что теоретически вхождение Кипра в НАТО осложнит не только греческо-турецкие отношения, но и вызовет лишние противоречия в самом блоке НАТО, которых и так немало.

- Зачем альянсу нужны подобные открытые раны, не очень понятно. Если цель - принять кого-нибудь просто ради того, чтобы принять, и Кипр рассматривается как некая альтернатива Украине, которую в реальности будто бы принимать никто не собирается, то выбор не очень, конфликтов лишних здесь не избежать, - подытожила Сбитнева.

Источник - Известия
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