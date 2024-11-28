Орбан, Фицо, а теперь и Джорджеску в Румынии – "страшный сон" Евросоюза и НАТО усугубляется, - ФСK

13:32 29.11.2024 Орбан, Фицо, а теперь и Джорджеску в Румынии – "страшный сон" Евросоюза и НАТО усугубляется

Итоги первого тура президентских выборов в Румынии ошеломили агрессивный западный бомонд



28.11.2024 | Дмитрий МИНИН



Буквально на глазах Европа разделяется на два лагеря по своим политическим и экзистенциональным предпочтениям. В то время как в ее западной части, далекой географически от украинского кризиса, среди руководителей усиливаются воинственные настроения – достаточно посмотреть на "реинкарнацию Бонапарта" в лице Макрона, – в ее восточных пределах, граничащих с войной, дуют совсем другие ветра. И дело не только в восприятии нынешней главной проблемы континента – военных действиях на Украине и угрозе их перерастания на соседние регионы – кто ближе, тот осторожнее и миролюбивее. На более патриархальном европейском Востоке многие ценности, навязываемые ему с Запада, особенно по части семьи и пола, начинают восприниматься со все с нарастающим отторжением, что проявляется и в выражении поддержки общественным силам и партиям, выступающим с традиционной повесткой.







Последний пример, в подлинном смысле ошеломивший и Брюссель, и Вашингтон, что даже не скрывается, – это итоги первого тура президентских выборов в Румынии 25 ноября, в котором лидером с 23,3% голосов оказался шедший независимым профессор университета крайне правый политик Кэлин Джорджеску. Его позиция практически полностью идентична линии венгерского премьера Виктора Орбана, которым первый откровенно восхищается и считает образцом для подражания. Теперь ему предстоит сразиться во втором туре 8 декабря с либеральным кандидатом Еленой Ласкони (19% голосов).



Выборы в Румынии важны и потому, что она, подобно Франции, является президентско-парламентской республикой, а главе государства принадлежат достаточно важные полномочия в таких областях, как национальная безопасность, внешняя политика и назначение судей. Примечательно, что во всех социологических опросах, проведенных накануне выборов, в том числе западными агентствами, Джорджеску указывался среди аутсайдеров с мизерным количеством голосов, а фаворитом числился действующий прозападный премьер-министр М. Чолаку, вообще не прошедший во второй тур. Ничего удивительного в этих чудесах нет, а лишь очередное проявление манипулятивных технологий современного "демократического мира".



Американское издание Politico пишет, что с победой Джорджеску "в Брюсселе забили в набат. Поразительная победа этого ультранационалиста вызывает опасения, что после спорных выборов в Молдавии и Грузии Москва попытается переманить в свой лагерь еще и Румынию – члена НАТО и ЕС, а также тяжеловеса Центральной и Восточной Европы с населением в 19 миллионов человек". Politico предупреждает Запад, что "лидеры Венгрии и Словакии уже поддерживают пророссийские взгляды, а вскоре к ним может присоединиться Чехия, если на парламентских выборах в следующем году там победит бывший премьер-министр Андрей Бабиш".



Удивительно, какие доказательства приводят американцы в пользу версии о русском следе в успехе Джорджеску. Они пишут: "Опасения по поводу возможного, но недоказанного вмешательства в дела Румынии вызваны тем обстоятельством, что Джорджеску одержал победу без какой бы то ни было партийной поддержки, а опросы общественного мнения полностью не учитывали его популярность". То есть открыть глаза румынам на западные манипуляции, конечно, могла только Москва, а сами они, что ли, – "слепые и глухие"? Еще одно смехотворное доказательство ее вмешательства в румынские дела состоит в том, что Джорджеску, лишенный доступа к основным национальным СМИ, для общения с избирателями в основном пользовался ресурсом TikTok, где у него действительно 3,8 млн лайков и 300 тыс. подписчиков, что для Румынии внушительное количество. Прозападные Bucharest Daily News глумливо называют Джорджеску даже "кандидатом от TikTok". А откуда у него деньги на данный ресурс, задаются они вопросом? "Конечно, от Путина". Все, других доказательств не требуется. То, что регистрация на TikTok абсолютно бесплатная, а дальше все зависит от интереса аудитории, это уже не важно. Теперь в Брюсселе опасаются, что "Джорджеску может победить во втором туре 8 декабря, вписав Румынию в постоянно пополняющийся список стран, чьи лидеры критикуют ЕС и НАТО и дружелюбно относятся к президенту России Владимиру Путину".



Там обеспокоены тем, что Джорджеску ранее ставил под сомнение само членство Румынии в НАТО, утверждая, что создание базы ПРО США в румынском Девесело больше способствует конфронтации, чем миру и является "дипломатическим позором". Он также заявлял, что войной на Украине манипулировали американские военные компании, назвав Президента России Владимира Путина "одним из немногих настоящих лидеров в мире".



Его соперница во втором туре Елена Ласкони в уже развернувшейся агитации предупреждает, что Румыния сейчас находится в "историческом противостоянии между сохранением молодой румынской демократии и теми, кто хочет вернуть Румынию в российскую сферу влияния". Ее основные аргументы сводятся к тому, что "Джорджеску – откровенный поклонник Владимира Путина. Он открыто выступает против НАТО и Европейского союза... Он за изоляцию Румынии, которую называет нейтралитетом... А без НАТО мы во власти России".



В свою очередь, Джорджеску отвергает утверждения о том, что он экстремист, как "полностью ложные", и заявляет, что "полностью предан" румынскому народу. "Мы по-прежнему напрямую связаны с европейскими ценностями, но нам нужно найти наши собственные ценности, – говорит он, – я не экстремист, я не фашист, я румын, который любит свою страну". По его словам, "румынский народ потребовал мира, и его клич зазвучал так, что все услышали". При этом в некоторых своих высказываниях Джорджеску откровенно намекает, что в украинском кризисе приближается кульминационный момент, когда румынские национальные интересы на этом пространстве (Молдавия, Буковина и часть Бессарабии на Украине) можно будет реализовать только при наличии доброй воли со стороны России. Как сетует румынское издание американского журнала Newsweek, Джорджеску называет Украину "вымышленным государством".



Исход второго тура президентских выборов в Румынии спрогнозировать довольно трудно. На Елену Ласкони, безусловно, будет работать вся административная машина, а на худой конец останется молдавский "вариант Санду" с откровенной подтасовкой, которую Запад с готовностью объявит "вполне демократической". Впрочем, в условиях Румынии сделать это будет сложнее. Ведь Санду протащили якобы за счет голосов диаспоры. Однако среди румын, пребывающих за границей, преимущество Джорджеску даже значительно выше, чем внутри страны. Там его поддержали более 43%. При этом 1 декабря в Румынии еще должны пройти парламентские выборы, на которых также возможны всяческие сюрпризы. В любом случае существенный сдвиг в настроениях румынского общества налицо и с этим всем неизбежно придется считаться.



И если победы Орбана в Венгрии, Фицо в Словакии, значительный прогресс евро- и украиноскептиков в Чехии и Австрии западные аналитики еще объясняли некой "австро-венгерской" или "габсбургской" аномалией, продвижение их единомышленников в Румынии в нее уже никак не вписывается. Последнюю наряду с Польшей всегда было принято считать одним из самых надежных оплотов западного мира в этой части Европы. Не зря именно в этих двух странах США размещают свои позиционные районы ПРО. Кроме того, Румыния, которая граничит с Украиной на восточной окраине блока, играла важную вспомогательную роль в западной поддержке Киева. В частности, конфликт повысил стратегическую важность натовской авиабазы "Михаил Когэлничану" на Черном море. И все это может измениться, если победит Джорджеску.



И дело не в интригах "зловещей Москвы", а в настроении населения, о котором либералы и демократы почему-то все чаще стали начисто забывать. Настороженность от действий "старого" Запада в странах Восточной Европы – это уже не "аномалия", а устойчивая тенденция, перерастающая в закономерность. В основе ее лежит нежелание данного региона превращаться в своего рода передовую атлантистов, подобную Украине, в их борьбе на грани "третьей мировой войны" с Россией, да и в целом – с Глобальным Югом. Кроме балтийских лимитрофов, живущих, как и Киев, за счет одних подачек от "больших братьев", но без всякой войны, подобные настроения распространяются по всему данному региону.



К балтам также можно было бы добавить Польшу, но и она после предстоящих там в следующем году президентских выборах в состоянии начать эволюционировать в указанном направлении, ибо оно продиктовано самой жизнью. Напомним, что даже "заклятый" русофоб и нынешний польский министр иностранных дел Радослав Сикорский находится в достаточно натянутых отношениях с командой Зеленского и в прежних своих высказываниях вполне допускал раздел Украины. "Воткнуть ей нож в спину" и примириться даже с "историческим врагом" ради территориальных приобретений не так уж противоречит воззрениям наследников идеологии Юзефа Пилсудского. Источник - Фонд стратегической культуры

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