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В Астане Путин раскрыл планы на "Орешник", - МК
13:33 29.11.2024

В Астане Путин раскрыл планы на "Орешник"
Безопасность в регионе будет опираться на "меню" гиперзвуковых ответов

28 ноября Астана стала ареной для обсуждения главных вызовов современной безопасности. Во Дворце Независимости проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединивший лидеров России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. И, как это часто бывает, речь Владимира Путина стала темой обсуждений, которая моментально вышла за пределы заседания.

Смысл собрания был глубже, чем просто формальный отчет о достижениях. Лидеры подписали 14 документов, включая совместное заявление к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако главное внимание было обращено не к прошлому, а к будущему.

Когда слово взял Владимир Владимирович, все головы повернулись к нему. Речь российского лидера началась с жесткого анализа текущей ситуации. Он не стеснялся определений и акцентов. Одной из знаковых частей выступления стал "Орешник".

"Западные дальнобойные разработки, которые поступают на службу Украине, вынуждают нас искать решения для защиты своих территорий", - заявил президент. Он описал особенности работы "Орешника". По словам Путина, боевые блоки комплекса способны достигать целей на скорости до 10 махов - это приблизительно 3 километра в секунду.

"Температура поражающих элементов приближается к 4000 градусам, что сопоставимо с поверхностью Солнца. Этот уровень воздействия делает эпицентр удара фактически нейтральной зоной - все превращается в пыль", - подчеркнул российский лидер. Путин также отметил, что "Орешник" обладает мощностью, сопоставимой с ядерным арсеналом, но при этом не попадает под классификацию оружия массового поражения.

Но не только в превосходстве в вооружениях сила России. Владимир Путин не забыл упомянуть о человеческом факторе, назвав его "ядром" российской стратегии.

"В нашей армии служат люди разных национальностей. Они по-разному молятся, кто-то крестится, кто-то просит помощи у Аллаха. Все это не имеет значения, потому что наши солдаты идут вперед вместе, защищая Родину и будущее своих детей", - заметил российский президент.

Эти слова вызвали поддержку в зале. Лидеры стран ОДКБ хорошо понимали, что концепция национального единства в условиях внешних угроз становится основой для любых решений, как военных так и политических.

Продолжая тему российского арсенала, Путин сравнил гиперзвуковое вооружение с "меню". Комплексы "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", по его словам, уже находятся на вооружении, их производство активно растет. Но президент недвусмысленно пояснил, что арсенал России может пополниться новыми ракетами аналогичного класса. Одной из возможных целей которых, по словам Путина, остаются центры принятия решений в Киеве. Он напомнил, что украинский режим неоднократно пытался наносить удары по критически важным объектам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Мы вынуждены готовить ответ. Наши военные и Генеральный штаб уже подбирают цели, это могут быть как промышленные предприятия, так и структуры управления", - заявил президент, давая понять, что Россия придерживается стратегии возмездия.

Путин привел данные, согласно которым Россия производит в десять раз больше дальнобойных ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. "Эти цифры - не угроза, а реальность, которая должна напоминать нашим западным коллегам о последствиях эскалации", - добавил он.

Выступления других лидеров ОДКБ нельзя назвать такими же яркими. Александр Лукашенко указал, что коллективная безопасность остается ключом к стабильности региона. Садыр Жапаров акцентировал внимание на необходимости экономической интеграции.

Когда саммит завершился, участники подписали итоговую декларацию, но главный посыл остался в речи Владимира Путина. Его акцент на современных вооружениях и готовности к решительным действиям показал, что Россия меняет подход к политике сдерживания.

Новые гиперзвуковые системы, рост производства вооружений и готовность ответить на эскалацию - это не только часть военной доктрины, но и сигнал другим странам: спокойствие в Евразии держится на хрупком балансе силы и слов.

Людмила Александрова

Источник - МК
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