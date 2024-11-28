Удары Израиля разбудили сирийских боевиков. Дамаск столкнулся с натиском протурецких группировок

13:42 29.11.2024

Стабилизация в Ливане болезненно отозвалась в соседней Сирии. Группировки, контролирующие крупнейший мятежный анклав в сирийской провинции Идлиб, объявили о масштабном наступлении. В течение четырех лет этот район оставался спокойным благодаря договоренностям России с Турцией - основной покровительницей местных вооруженных фракций. Однако, по словам экспертов, сейчас боевики решили воспользоваться уязвимостью ливанской "Хезболлы", долгие годы помогавшей Дамаску на поле боя: регулярные удары Израиля ослабили ее позиции не только в Ливане, но и в Сирии.



Целью наступления исламистов стали населенные пункты в сирийской провинции Алеппо. Командование принял на себя объединенный штаб группировок, контролирующих соседнюю провинцию Идлиб - крупнейший в стране очаг сопротивления центральному правительству. Радикальная группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ; признана в России террористической и запрещена), которая представляет собой доминирующую военную силу на территории Идлиба, уведомила, что цель "упреждающего удара" боевиков - сдержать правительственную Сирийскую арабскую армию (САА) и "устранить угрозу со стороны иранских ополченцев".



Наступление было анонсировано в день, когда в соседнем Ливане официально вступил в силу режим прекращения огня (см. "Ъ" от 28 ноября).



Примерно за первые десять часов наступательных действий сирийские группировки оказались в 6 км от административного центра провинции Алеппо.



По подсчетам турецкого агентства Anadolu, к 28 ноября боевикам удалось выбить части САА из 32 населенных пунктов и занять территорию общей площадью 245 кв. км.



Источники близкого к Дамаску издания Al Watan утверждают, что САА удается отражать нападения при поддержке ВКС России, а "террористы несут большие потери в личном составе и технике, несмотря на заявления о контроле над военными пунктами".



Линия фронта к юго-западу от Алеппо выглядела относительно стабильной с момента прекращения огня в 2020 году, которого удалось достичь благодаря совместной дипломатической работе Москвы и Анкары. Сейчас контролирующие Идлиб группировки утверждают, что чашу их терпения переполнили участившиеся в последнее время нападения со стороны САА и союзных ей проиранских формирований, включая ливанскую "Хезболлу". Но оппозиционный портал Syria TV предполагает, что исламисты просто решили воспользоваться ситуацией, сложившейся в регионе на фоне военных кампаний ЦАХАЛа, и расширить зону своих интересов.



С начала войны в секторе Газа провинция Алеппо не раз становилась мишенью израильских ударов, нацеленных, как отмечал ЦАХАЛ, на позиции и транзитные маршруты местных ячеек "Хезболлы". Иногда под обстрелы попадал и личный состав САА.



Хотя между еврейским государством и "Хезболлой" теперь действует режим прекращения огня, Израиль не ограничен "в оперативных действиях против терроризма", в том числе на сирийской арене, дала понять в разговоре с "Ъ" пресс-секретарь ЦАХАЛа майор запаса Анна Уколова.



"Основной целью ударов наших ВВС по территории Сирии было предотвращение контрабанды иранского оружия в Ливан. Мы будем реагировать на любую попытку "Хезболлы" восполнить свой потенциал оружия. Наша цель - защищать жителей Израиля и создать условия для безопасного возвращения жителей севера в свои дома",- подчеркнула госпожа Уколова.



Как заявил "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, идлибские группировки планировали операцию давно, однако они не могли не учитывать текущую региональную конъюнктуру. "В основе этой операции лежит несколько факторов,- пояснил эксперт.- Первый - внутренний: в Идлибе ХТШ (признана в России террористической и запрещена.- "Ъ") сталкивается с протестами против своей монополии на власть".



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Второй фактор - это Турция, рассуждает собеседник "Ъ". "Дамаск снова не пошел на мирные договоренности с Анкарой, и та достаточно сильно расстроилась: это было видно по поведению ее официальных лиц",- напомнил господин Мардасов. По его словам, боеприпасы, которые используются в ходе нынешнего наступления, поставлены из Турции недавно.



Еще один фактор, по словам эксперта,- это положение "Хезболлы" на фоне прекращения огня в Ливане. "Ряд населенных пунктов в Алеппо, которые были взяты оппозицией, до этого удерживались "Хезболлой". Оппозиция прекрасно понимала ее слабость",- полагает собеседник "Ъ". Кроме того, по его словам, командиры группировок специально дождались того момента, когда вокруг Ливана уляжется информационный шум, чтобы максимально осветить свои действия.



"У сирийцев было достаточно времени, чтобы купировать прорыв. То, что они этого не сделали, говорит о реальном состоянии их силовых структур",- заключил господин Мардасов.



Нил Кербелов