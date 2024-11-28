 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Rogandar: 500 летняя история доминирования Запада за 10 минут (видео)
14:00 29.11.2024

Орбан: 500 лет доминирования Запада закончились

Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации подошла к концу. Следующий век станет веком Евразии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, провалилась, констатировал политик. По его словам, центр мировой экономики сместился на Восток, а экономики страны Азии сейчас растут в четыре раза быстрее западных.

По мнению венгерского премьера, следующий век будет веком Евразии", поскольку это самый большой континент, где проживает 70% населения Земли, - Вести.ру.



Виктор Орбан заявил о конце пятисотлетней эпохи доминирования Запада

Выступая на пятом Евразийском форуме в Будапеште премьер-министр Венгрии сказал, что "пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, наступает век Евразии", поскольку "идеи западной модели мироустройства оказались провальными".

Уже несколько сот лет на Западе привыкли, что мы самые красивые, самые умные, самые развитые и богатые. Однажды увидеть, и осознать, что больше не мы самые красивые, умные, развитые и богатые - это непростая задача, - добавил он.

По мнению Орбана, азиатские государства стали сильнее и доказали, что способны развиваться и поддерживать себя как независимые центры экономической и политической силы, и если европейцы не преодолеют эту проблему, континент окажется в числе проигравших.

Председатель Си оценил…

Источник - Rogandar
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