 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Матерый буржуин Уилл Ротшильд сгорел в своем доме на Голливудских холмах
14:51 29.11.2024

Член знаменитой семьи Ротшильдов погиб при пожаре на Голливудских холмах
Причина трагедии не установлена

В среду вечером в результате пожара в жилом доме на Голливудских холмах погиб представитель знаменитой семьи Ротшильдов. По словам соседей, в сгоревшем доме жил Уилл Ротшильд, который владел многочисленной недвижимостью и десятком дорогостоящих автомобилей.

Пожарная служба Лос-Анджелеса отреагировала на пожар в квартале 8500 на Лукаут-Маунтин-авеню в районе Голливуд-Хиллз около 16:40 по местному времени в среду.

Приблизительно 45 пожарным потребовалось всего 33 минуты, чтобы добраться до двухэтажного дома, возвышающегося на склоне холма, локализовать и полностью потушить пожар.

По данным департамента, пламя охватило лишь первый этаж дома, расположенного на склоне холма, и не распространилось на растительность или близлежащие жилые постройки.

Прибыв на место, пожарные обнаружили на территории дома тело пожилого мужчины, причина смерти которого расследуется Управлением судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Соседи рассказали в беседе с КАВС, что там проживал владеющий многочисленной недвижимостью и дорогими автомобилями Уилл Ротшильд. Его описывали как миллионера-затворника. Новость об обнаруженном теле Ротшильда шокировала местных жителей.

По данным Zillow, стоимость дома с двумя спальнями и одной ванной комнатой оценивается в 1 076 000 долларов. Причина пожара пока не установлена.

По данным Business Insider, состояние открывавшей банки по всей Европе семьи Ротшильдов оценивается в 1 миллиард долларов. Лорд Джейкоб Ротшильд, напомним, умер в возрасте 87 лет в феврале этого года.

Лорд Ротшильд, у которого было четверо детей, включая финансиста Нэта Ротшильда, начал свою карьеру в семейном банке в 1963 году и основал Windmill Hill Asset Management для управления благотворительным портфелем семьи.

Затем в 1980 году он совместно с сэром Марком Вайнбергом стал соучредителем тогдашней J Rothschild Assurance Group.

За время своей карьеры лорд Ротшильд занимал такие должности, как заместитель председателя тогдашней телекомпании BSkyB, а также был председателем попечительского совета Национальной галереи.

В 1992 году он также стал президентом тогдашнего Института еврейских дел, ныне известного как Институт исследований еврейской политики.

Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО

Источник - МК
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