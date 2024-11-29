Патриарх Кирилл назвал Россию "ковчегом спасения", "удерживающим" мир от прихода Антихриста

15:20 29.11.2024

После победы России "идеологическая и духовная война" с Западом "станет еще жестче"



Всемирный русский народный собор, собравшийся 28 ноября в храме Христа Спасителя, обсудил внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Русским миром. Патриарх Кирилл призвал православных не бояться ядерной эскалации и конца света. А Сергей Кириенко предсказал еще более жесткую духовную войну России с Западом после окончания СВО.



Несмотря на начало Рождественского поста, в буфете ХСС, куда, раздевшись, отправлялись участники Собора, было многолюдно. Здесь продавали сосиски в тесте, бутерброды с колбасой и наливали коньяк. Как пояснили буфетчицы, "для согрева" - ведь многие участники приехали издалека. Наиболее почтенных иерархов организаторы старались посадить поближе к президиуму. Здесь же можно было увидеть высокопоставленных чиновников - в частности, семейную чету Цивилевых. Министру энергетики, как потом выяснилось, было поручено огласить приветствие главы кабмина. А замминистра обороны значилась в числе спикеров. Первый замглавы АП Сергей Кириенко тоже пришел не с пустыми руками - он принес Собору послание президента.



Первым с назидательным, как было объявлено, словом к собравшимся обратился патриарх Кирилл. Ориентируясь на тематику мероприятия, он подробно остановился на вызовах, с которыми приходится сталкиваться русскому миру. Самым актуальным из них, по мнению предстоятеля, являются продолжающиеся военные действия и противостояние России и Запада, который всеми доступными способами подогревает конфликт. "Настойчивая эскалация грозит перерасти в прямое столкновение двух миров", - предупредил Кирилл. Однако христианам не следует бояться "так называемого конца света": они "ждут Господа Иисуса, который придет в великой славе и уничтожит зло". "Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения", - заявил патриарх, отметив, что Владимир Путин, слава Богу, не поддается "на циничные провокации".



По ходу заседания Кирилл рассказал также о "политическом прочтении Апокалипсиса", отметив, что к нему ведет гегемония, но Россия не дает построить апокалиптический однополярный мир. Более того - она спасает человечество от прихода Антихриста. "Антихрист придет, когда будет убран "удерживающий". Сегодня Россия является этим "удерживающим", она альтернатива цивилизационного развития", - объяснил собравшимся патриарх. Он выразил восхищение Кулибиными, которые создали "фантастическое оружие", приводящее в ступор врагов. И назвал появление "Орешка" (имеется в виду "Орешник") стоп-машиной, которая должна остудить горячие головы на Западе.



