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Патриарх Кирилл назвал Россию "ковчегом спасения", "удерживающим" мир от прихода Антихриста
15:20 29.11.2024

После победы России "идеологическая и духовная война" с Западом "станет еще жестче"

Всемирный русский народный собор, собравшийся 28 ноября в храме Христа Спасителя, обсудил внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Русским миром. Патриарх Кирилл призвал православных не бояться ядерной эскалации и конца света. А Сергей Кириенко предсказал еще более жесткую духовную войну России с Западом после окончания СВО.

Несмотря на начало Рождественского поста, в буфете ХСС, куда, раздевшись, отправлялись участники Собора, было многолюдно. Здесь продавали сосиски в тесте, бутерброды с колбасой и наливали коньяк. Как пояснили буфетчицы, "для согрева" - ведь многие участники приехали издалека. Наиболее почтенных иерархов организаторы старались посадить поближе к президиуму. Здесь же можно было увидеть высокопоставленных чиновников - в частности, семейную чету Цивилевых. Министру энергетики, как потом выяснилось, было поручено огласить приветствие главы кабмина. А замминистра обороны значилась в числе спикеров. Первый замглавы АП Сергей Кириенко тоже пришел не с пустыми руками - он принес Собору послание президента.

Первым с назидательным, как было объявлено, словом к собравшимся обратился патриарх Кирилл. Ориентируясь на тематику мероприятия, он подробно остановился на вызовах, с которыми приходится сталкиваться русскому миру. Самым актуальным из них, по мнению предстоятеля, являются продолжающиеся военные действия и противостояние России и Запада, который всеми доступными способами подогревает конфликт. "Настойчивая эскалация грозит перерасти в прямое столкновение двух миров", - предупредил Кирилл. Однако христианам не следует бояться "так называемого конца света": они "ждут Господа Иисуса, который придет в великой славе и уничтожит зло". "Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения", - заявил патриарх, отметив, что Владимир Путин, слава Богу, не поддается "на циничные провокации".

По ходу заседания Кирилл рассказал также о "политическом прочтении Апокалипсиса", отметив, что к нему ведет гегемония, но Россия не дает построить апокалиптический однополярный мир. Более того - она спасает человечество от прихода Антихриста. "Антихрист придет, когда будет убран "удерживающий". Сегодня Россия является этим "удерживающим", она альтернатива цивилизационного развития", - объяснил собравшимся патриарх. Он выразил восхищение Кулибиными, которые создали "фантастическое оружие", приводящее в ступор врагов. И назвал появление "Орешка" (имеется в виду "Орешник") стоп-машиной, которая должна остудить горячие головы на Западе.



К другим вызовам русского мира предстоятель РПЦ отнес угрозу распространения неоязычества (в том числе в военной среде), пропаганду через изучаемую в школе и вузах литературу супружеской неверности, неполной семьи и прочих отклонений (очевидно, имеются в виду произведения отлученного от церкви Льва Толстого, хотя есть и другие кандидаты). Кирилл также говорил о засилье мигрантов, сетовал на сложную демографическую ситуацию и критиковал недостаточную борьбу властей с алкоголизмом. Примером для подражания здесь внезапно была названа... Финляндия. Видимо, какие-то ценности на Западе все-таки еще остались.

Сергей Кириенко, выступавший после патриарха, заявил, что последние годы в стране наблюдается значительный рост национального самосознания. Россияне вспомнили, "кто они есть" и "зачем пришли на эту землю", они понимают свою актуальную миссию. "Сегодня объединенная созидательная энергия русского народа действительно становится движущей силой истории", - подчеркнул Кириенко. Россия, по его словам, непременно победит в СВО, однако на этом "идеологическая и духовная война" с Западом не только не прекратится, но "станет еще жестче". Бороться придется за молодежь, а поэтому нынешнее поколение должно успеть передать молодым нравственные и духовные ценности. И здесь особое значение приобретает активное включение в процесс воспитания ветеранов СВО, отметил Кириенко. "Передача традиции - это передача всего того, что было важно для людей и что является залогом их благополучия в будущем", - поддержал патриарх. Анна Цивилева, в свою очередь, рассказала, что возглавляемый ею фонд "Защитники Отечества" активно сотрудничает с РПЦ - проводятся паломнические поездки, при храмах создают музеи участников СВО и центры патриотического воспитания. Появились также первые часовни в память о погибших на Украине.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев предложил ежегодно проводить в Санкт-Петербурге не только международный экономический форум (ПМЭФ), но также международный мировоззренческий форум, где культура, медицина, образование могли бы рассматриваться в контексте религиозных и нравственных воззрений. Зал поддержал идею бурными овациями. Громче всех хлопал губернатор Питера Александр Беглов, а патриарх Кирилл подтвердил, что Россия действительно является "ковчегом спасения" для всех, кто разделяет ее ценности.

Елена Егорова

Источник - МК
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