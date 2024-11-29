 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан. Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов перейдет на работу в Администрацию президента
15:25 29.11.2024

Эркинжон Турдимов освобожден от должности хокима Самаркандской области

Президент освободил Эркинжона Турдимова от должности хокима Самаркандской области в связи с переходом на другую работу. И. о. хокима стал Адиз Бобоев, возглавлявший Счетную палату Узбекистана, а ранее бывший заместителем министра экономики и финансов.

Эркинжон Окбутаевич Турдимов освобожден от должности хокима Самаркандской области в связи с переходом на другую работу. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Другим указом главы государства исполняющим обязанности хокима области назначен Адиз Музафарович Бобоев, занимавший пост председателя Счетной палаты,.

Эркинжон Турдимов (1969 г. р.) возглавил область в июле 2018 года и в январе 2019 года был утвержден хокимом. Ранее - с декабря 2016 года он руководил Сурхандарьинской областью, в 2008-2016 годах был хокимом Навоийской области. В 1995-1996 годаах был заместителем хокима Зарафшана.

Адиз Бобоев (1972) был назначен председателем Счетной палаты в январе текущего года. Ранее он , работал заместителем министра экономики и финансов.

Он окончил Ташкентский государственный экономический университет (1993). Работал в Финансовом управлении Бухарской области (1993−2007), начальником отдела прогнозирования доходов Исполнительной дирекции Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов (2008−2010), замначальника отдела планирования и анализа доходов консолидированного бюджета Главного управления государственного бюджета (2010−2012), начальником Департамента финансового обеспечения проектов государственного развития и на других руководящих должностях в структуре Минфина.

Кроме того, был также заместителем министра экономического развития и сокращения бедности (2020−2023), а затем с февраля 2023 года - заместителем министра экономики и финансов.



Экс-хоким Самаркандской области перейдет в Администрацию президента

Ушедший с поста хокима Самаркандской области Эркинжон Турдимов перейдет на работу в Администрацию президента. На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Самаркандской области присутствующие стоя аплодировали Турдимову, отправляя его в "добрый путь".

Ранее стало известно, что Эркинжон Окбутаевич Турдимов освобожден от должности хокима Самаркандской области в связи с переходом на другую работу. Указ об этом подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В соответствии с другим распоряжением главы государства, обязанности хокима области временно возложены на Адиза Музафаровича Бобоева, который ранее занимал должность председателя Счетной палаты.

Источник в областном хокимияте подтвердил "Взгляд.uz", что Турдимов займет должность в Администрации президента. За что именно будет отвечать экс-хоким - пока неизвестно.

Стоит добавить, что пресс-служба премьер-министра опубликовала кадры с внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Самаркандской области. Присутствующие аплодировали стоя, провожая Турдимова.

Источник - Газета.Ru
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