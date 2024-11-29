К 2037 году Таджикистан станет "зеленым"

15:28 29.11.2024

К 2037 году Таджикистан хотят превратить в "зеленую страну". Что для этого собираются предпринять?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Республики ЦА обсудили в Душанбе возможности перехода на "зеленую" энергетику, а мы узнали долю выработки возобновляемых источников энергии в странах региона.



Трехдневный Экономический форум СПЕКА, посвященный вопросам устойчивого развития и зеленой экономики, стартовал 26 ноября в Национальной библиотеке Таджикистана.



В работе Форума принимают участие правительственные делегации стран-участников СПЕКА, представители частного сектора и международных организаций, общая численность которых превышает 100 человек.



В первый день Форума обсуждались вопросы, связанные с зеленым развитием, эффективным использованием водных ресурсов, изменением климата и минимизации его последствий, использованием экологически чистого транспорта, реализацией целей устойчивого развития, упрощением торговых процедур в регионе.



СПЕКА (Специальная экономическая программа ООН для стран Центральной Азии и Азербайджана) создана в 1998 году по инициативе ООН. Основная цель – содействие экономическому развитию и укреплению регионального сотрудничества. За годы работы Специальная экономическая программа ООН для стран Центральной Азии и Азербайджана уделяет особое внимание таким важным вопросам, как устойчивая торговля, цифровизация, водные ресурсы, энергетика и транспорт.



На Форуме выступили главы делегаций стран региона, которые, в частности проинформировали участников о предпринимаемых мерах по переходу на возобновляемые источники энергии.



Замминистра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода:



- Таджикистан принял Стратегию развития зеленой экономики на 2023–2037 годы, которая предполагает достижение амбиционных целей по внедрению устойчивых практик во все сектора экономики страны.



К 2033 году республика планирует производить не менее 1000 Мегаватт возобновляемой энергии за счет солнечных и ветровых источников, дополняя текущими проектами по развитию гидроэнергетики.



В рамках этих усилий Таджикистан реализует несколько проектов, включая крупные инвестиции в гидроэнергетические проекты, такие как Рогунская ГЭС, а также модернизацию ГЭС Нурек, Кайроккум и Сарбанд.



Эти меры позволят увеличить производство энергии на дополнительные 4000 Мегаватт к 2032 году, что обеспечит нашей стране лидерство в области возобновляемой энергии и позволит полностью перейти на электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников.



К 2037 году мы стремимся превратить Таджикистан в "зеленую страну" с устойчивой, диверсифицированной экономикой, интегрирующей зеленые технологии и экологически чистые практики во всех секторах.



Мы призываем государства-члены СПЕКА к сотрудничеству в реализации совместных проектов в области возобновляемой энергетики, зеленого финансирования, устойчивых транспортных коридоров и экологически чистого сельского хозяйства, - сказал Нуриддинзода.



По данным статистического ведомства страны, 94,11% (свыше 17,5 млрд кВт*ч) электроэнергии в стране за 10 месяцев этого года было выработано ГЭС, более 5,88% (около 1,1 млрд кВт*ч) - тепловыми станциями, а чуть более 0,005% (801,4 млн кВт*ч) – солнечными станциями.



Вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов:



- Казахстан в 2022 году принял Стратегию по зеленой экономике, поставив перед собой амбиционную цель - сократить выброс углекислого газа до 15% к 2030 году.



Сегодня в Казахстане доля "зеленой" энергии в общей выработке составляет около 3%. К 2030 году планируется нарастить ее производство до 15% - на семь дополнительных ГВт, а выбросы углерода к этому году также планируется снизить минимум на 15%.



Кроме того, к 2060 году Казахстан планирует выйти на нулевой баланс выброса парниковых газов.



Большая часть выбросов углекислого газа в Казахстане приходится на энергетику, - сказал Касенов.



Он привел данные Института энергии. В 2024 году на долю энергетической отрасли в стране приходится 77% всех выбросов парниковых газов. Это связано с использованием ископаемого углеводородного топлива, которое выделяет вредные вещества при сгорании в топках электростанций: в основном это уголь и производные нефти.



В настоящее время в Казахстане действуют 148 объектов возобновляемой энергии, общей мощностью 2,9 Мегаватт



По данным Qazstat, в 2023 году доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме производства электроэнергии составила 5,8%.



Первый замминистра экономики и коммерции Кыргызстана Чоро Сейитов уделил основное внимание вопросам гармонизации экономического роста с экологической устойчивостью.



Он призывает к активному внедрению инноваций, направленных на повышение эффективности, снижение углеродных выбросов и сохранение природных ресурсов.



Чоро Сейитов отметил необходимость дальнейшего укрепления партнерства и поиска новых путей сотрудничества. Он предложил ряд инициатив, направленных на устойчивое развитие, включая:



- реализацию программы по развитию "зеленой экономики";



- внедрение института расширенной ответственности производителей и импортеров;



- развитие гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии;



- строительство Камбаратинской ГЭС-1 в партнерстве с Казахстаном и Узбекистаном;



- механизм обмена внешнего долга на климатические и устойчивые проекты.



По официальным данным, в Кыргызстане действуют 7 крупных и 16 малых ГЭС. Основную долю электроэнергии вырабатывают ГЭС, на них приходится до 92 % выработки.



Замминистра финансов и экономики Туркменистан Бабаниез Ялаков:



- Важным направлением в обеспечении устойчивого развития экономики Туркменистана, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов является развитие возобновляемых источников энергии, прежде всего, солнечной и ветровой энергии.



Обладая значительным потенциалом ветровой и солнечной энергии, в Туркменистане возможно создание сбалансированной энергетической системы с разумной долей возобновляемых источников.



С целью защиты окружающей среды впервые в Туркменистане создана гибридная солнечно-ветряная электростанция мощностью 10 мегаватт, - сказал он.



До этого, по официальным данным, почти 100% электроэнергии в Туркменистане вырабатывались на электростанциях, работающих на ископаемом топливе, в основном на природном газе.



В стране действовали 12 электростанций мощностью около 7 Мегаватт, где установлена 51 турбинная установка, из которых газовых турбин – 39, паровых – 12.



Советник министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Абдулла Хашимов отметил, что к 2030 году в стране планируется сократить выбросы парниковых газов на 35%.



Для достижения этой целы, по его словам, ожидается увеличение производственных мощностей возобновляемых источников энергии: к 2030 году их долю в общем объеме производства электроэнергии в стране хотят довести до 25%.



Он подчеркнул, что долю "зеленой" энергетики к 2030 году планируется увеличить до 40%.



По данным Минэнерго РУ, в настоящее время основную часть генерирующих мощностей (порядка 85%) составляют тепловые электрические станции.



На период до 2030 года предусматривается реализация крупных инвестиционных проектов по увеличению генерирующих мощностей со строительством новых энергоблоков суммарной мощностью около 27 ГВт на общую сумму около $35 млрд. И с выводом из эксплуатации морально и физически устаревших энергоблоков на тепловых электростанциях общей мощностью 6,4 ГВт.



Особое внимание уделяется строительству первой в Узбекистане атомной электростанции мощностью 2,4 ГВт.



В рамках перехода к "зеленой" экономике, приоритетным направлением развития электроэнергетики является создание современных солнечных и ветровых электростанций, суммарной мощностью 6,7 ГВт.



На начало 2024 года доля ВЭС и в общем объеме составляла почти 10%.