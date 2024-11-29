Битва за Арктику: Северному флоту России готовят ловушку у берегов Гренландии

15:31 29.11.2024

США не оставляют попыток перекрыть нашим подлодкам путь в Мировой океан



Сергей Аксенов

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Виктор Литовкин

Виктор Мураховский

Константин Блохин



Дональд Трамп "купит" Гренландию и превратит ее в американский военный форпост в Арктике. Это случится, если он прислушается к совету экс-начальника аппарата Совета национальной безопасности Белого дома, аналитика Александра Грэя, который тот дал избранному президенту США в своей колонке для WSJ.



Россия не может оставаться равнодушной, так как в Ледовитом океане базируется и действует наш Северный флот.



Обоснование покупки Гренландии, приведенное Грэем, выдержано в стиле, традиционно присущем империалистам. На острове, названным когда-то давно Зеленым, есть залежи золота, серебра, урана, нефти и меди и нельзя дать ими воспользоваться другим странам. Среди угроз называются Россия и Китай, якобы претендующие на океанский шельф Гренландии. Мол, в случае военной атаки местные жители не справятся.



"У мистера Трампа есть шанс заключить сделку века", - соблазняет Грэй новую администрацию. Он предлагает заключить с Гренландией соглашение, аналогичное договорам Вашингтона с Микронезией, Палау и Маршалловыми Островами в Тихом океане.



Формально они остаются независимы, но размещают у себя базы США. Похожая военная "крыша" была дана американцами в свое время Исландии.



Рассчет Грэя строится на стремлении гренландцев к независимости от Дании, чьей территорией пока еще является остров. По сути, там живут сепаратисты.



В ходе референдума 1985 года им удалось отказаться от вступления в ЕС. У Гренландии свои органы управления, парламент, семь политических партий, а с 2009-го гренландский язык признан официальным государственным языком. Похоже, независимость острова - вопрос времени.



Вашингтон дважды пытался купить Гренландию за деньги: в XIX веке, когда Россия продала американцам Аляску, и в 1946 году - тогда Трумен предлагал 100 млн долларов, но Копенгаген отказался.



Прецедент продажи Данией своей территории имеется: Виргинские острова в Карибском море были проданы США за 25 млн долларов. Если их можно было отдать за деньги, то почему нельзя Гренландию? А еще Штаты покупали Луизиану.



Гренландия манит в США многих политиков. Так, 7 ноября конгрессмен-республиканец Майк Коллинз разместил необычную карту США с Гренландией в качестве еще одного североамериканского штата и надписью "Проект 2029". Да и сам Трамп в свой первый срок столь бесцеремонно рассуждал о покупке острова, что вызвал переполох в Копенгагене. Премьерша тут же полетела на Зеленый остров уговаривать эскимосов не продаваться янки.



Теперь у Трампа есть шансы реализовать задуманное. Копенгаген артачится, но министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг выступал за сокращение датского военного присутствия на острове и применение "исландской модели" обороны, при которой за отпор врагу станет отвечать Пентагон. В этом случае, ныне действующая американская авиабаза в Гренландии - важный элемент системы раннего оповещения США, получит подкрепление.



Позицию РФ, реагируя на претензии Трампа на Гренландию, высказывал посол в Дании Владимир Барбин. Переброска на остров дополнительного американского военного контингента будет означать отказ Копенгагена нести ответственность "за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения".



"В Арктике нет места НАТО и и ее вооружениям", - настаивал он. Сейчас, после начала СВО, проблема, наверное, усугубилась.



- Дания - страна-член НАТО, один из основателей этого альянса в 1949 году, - напомнил военный эксперт Виктор Мураховский. - С тех пор Гренландия активно используется в военных целях. Копенгаген это никак никогда не ограничивал. На острове уже развернуты база ВВС США (однажды бомбардировщик Б-52 уронил бомбу на льды) и локаторы американской системы предупреждения о ракетном нападении. Поэтому покупка острова американцами ничего для них не изменит.



Угрозы, связанные с повышенным вниманием Вашингтона к Арктике, оценил военный эксперт, полковник в запасе Виктор Литовкин.



- Безусловно, происходящее имеет серьезное значение для России. Путь в Атлантику наших стратегических и многоцелевых подводных лодок из района базирования Северного флота в Мировой океан, Средиземное море и т. д. проходит как раз мимо Гренландии.



Если американцы развовьют на острове бурную деятельность, то станут перекрывать нашим военным морякам путь разными сонарами (гидролокаатор для обнаружения подлодок с помощью акустики - "СП"), будут следить за их движением, перехватывать, и для нас это создаст проблемы.



Как бы скрытно ни работали подводные лодки, противник не должен знать о районах их назначения, позиционных районах. У американцев и так все эти средства размещены в Гренландии, но если это будет штат США, то возможно расширение.



"СП": Россия тоже активно строит в Арктике военную инфраструктуру…



- Да, на Земле Франца Иосифа, на Новой Земле - все это есть. Но это в контролируемых нами Баренцевом и Карском морях. Норвежское море мы не контролируем.



Недавно там как раз прошли учения НАТО. Сначала они не показали ничего, потому что у них палуба обледенела и ни один самолет взлететь не мог, тем не менее, давление противника есть. В таких ударных группировках обязательно присутствуют многоцелевые подлодки, а могут быть даже стратегические, представляющие особую опасность.



Со стороны Арктики лежит кратчайший путь для обстрела ракетами средней дальности типа "Томогавк" и тем более стратегическими ракетами нашей территории в Сибири. А там находятся пусковые комплексы и заводы, выпускающие наши новые МБР "Сармат".



Нам не выгодно, чтобы нас контролировали над полярной шапкой Земли. России нужна возможность реагировать на агрессию. Поэтому мы против расширения связей Гренландии с США, тем более ее абсолютного подчинения.



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- Присутствие США в Гренландии - это их новая заявка на Северный морской путь, на Арктику в целом, где наши богатства, полезные ископаемые, углеводороды. Поэтому активность Вашингтона нравиться не может.



Согласно морскому праву территориальные воды составляют лишь 12 миль от берега, дальше уже нейтральные воды. США пытаются их контролировать, ссылаясь на защиту свободы судоходства. Пока у американцев нет ледоколов, мы чувствуем себя спокойно, но когда они построят их, начнут лезть.



По мнению политолога-американиста, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, история с покупкой датского острова США несерьезна.



- Идея о покупке Гренландии, которая взбрела в голову Трампу в первый срок его президентства, сейчас приобрела характер политического троллинга, не более того. Думаю, он давно уже забыл об этом. Актуальность исчезла.



Сейчас перед ним будут стоять новые вызовы, проблемы. Если исходить из того, что США займутся Китаем, а поддержку Украины и сдерживание России повесят на Европу, заниматься Гренландией будут европейцы. Так что все это болтовня.