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    Таджикистан   | 
Как в Таджикистане дискриминируют беременных женщин
15:34 29.11.2024

В честь международной акции "16 дней активных действий против гендерного насилия", "Азия-Плюс" публикует истории, которые рассказывают сами женщины.

Несмотря на то, что общество в Таджикистане настойчиво требует от женщины исполнения роли матери, именно беременные женщины чаще всего подвергаются дискриминации. Беременных женщин практически никогда не берут на работу, от них пытаются избавиться, опасаясь, что после родов они не смогут выполнять свои профессиональные обязанности. При этом в республике действуют законы, которые напрямую запрещают такую практику.

И наша сегодняшняя история проекта о дискриминации касается беременных женщин.



В Трудовом кодексе Таджикистана (125 статья) прямо говорится о недопустимости расторжения трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной.

Однако на практике, работодатели очень легко обходят этот закон: многие руководители просто не берут на работу молодых незамужних женщин, чтобы "обезопасить" себя от необходимости отпускать сотрудницу в декретный отпуск в ближайшем будущем.

Если же сотрудница все-таки забеременела будучи официально трудоустроенной, то от нее можно избавиться путем травли и нервотрепок, после которых женщина в положении скорее всего сама напишет заявление об уходе.

Причинами такого поведения со стороны работодателя являются их опасения, что после родов женщина не сможет полностью выполнять свои профессиональные обязанности. Плюс, женщине в положении необходимо предоставить оплачиваемый декретный отпуск (140 дней).

И даже тот факт, что выплаты производятся из Государственного фонда социального страхования, не останавливает работодателей от дискриминации женщин в положении.

В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) подписанную Таджикистаном 30 лет тому назад, говорится, что гендерное неравенство и дискриминация являются первопричинами насилия в отношении женщин.

- В 2020 году я работала методистом в одном из душанбинских вузов, и сразу после того, как вышла замуж, декан факультета стал мне намекать, мол, не трудно ли мне продолжать работу, не хочу ли я заняться только домашними делами. Я сказала, что со всеми обязанностями справляюсь и хочу продолжать работать, - рассказывает Наргис (имя изменено), жительница Душанбе, которая попросила сохранить ее анонимность из-за невозможности доказать нарушения со стороны работодателя.

Через некоторое время Наргис узнала о том, что беременна и сообщила об этом руководству. Тогда ей напрямую сказали, чтобы она написала заявление об увольнении.

- Я спросила – почему? И декан мне ответил, что, якобы, ему не нравится, как я работаю. Но никаких конкретных претензий к моей работе он не смог предъявить, потому что я действительно выполняла все свои задачи и даже больше, - вспоминает Наргис.

Когда женщина была уже на 10 неделе беременности она стала подвергаться травле со стороны руководителя, а затем и остальных коллег.

- Начались косые взгляды, сплетни, мне не отвечали, игнорировали мои письма, а затем делали вид, что забыли ответить. Это отношение привело меня к стрессу, а стресс к угрозе прерывания беременности. Врачи советовали лечь в больницу, а я думала о том, что меня не отпустят на работе. Тогда муж разозлился и сказал, чтобы я написала заявление об увольнении, - рассказывает Наргис.

Социальная реклама в поддержку беременных женщин

К счастью, ее беременность удалось сохранить, однако, никакие положенные по закону выплаты она не получила.

- Я понимаю, что они нарушали закон, что я могла бы попытаться добиться справедливости в суде, но у меня просто не было сил на борьбу, - объясняет она. - Под угрозой была моя беременность и я не могла рисковать. Женщина в этом положении очень уязвима и ей трудно бороться против целой системы, мои бывшие работодатели этим воспользовались.

Я до сих пор сижу дома и не нахожу в себе силы снова вернуться на работу, потому что у меня теперь маленький ребенок. Эта история очень сильно ударила по моей самооценке.

… Кстати, в большинстве стран мира, в том числе и развитых, проблема дискриминации беременных также актуальна. Например, в США в 1978 году был даже принят специальный акт, который запрещает дискриминацию беременных и описывает это явление.

Однако, помимо судебной плоскости и правовых механизмов, в развитых странах права работников защищаются различными программами социокультурного многообразия (diversity & inclusion), наличие и эффективность которых являются критериями публичной оценки работодателей.

К сожалению, в Таджикистане таких программ пока нет. При этом закон не может защитить беременных женщин от скрытой дискриминации, с которой они сталкиваются чаще всего.

Источник - Азия-Плюс
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