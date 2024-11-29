Как в Таджикистане дискриминируют беременных женщин

15:34 29.11.2024

В честь международной акции "16 дней активных действий против гендерного насилия", "Азия-Плюс" публикует истории, которые рассказывают сами женщины.



Несмотря на то, что общество в Таджикистане настойчиво требует от женщины исполнения роли матери, именно беременные женщины чаще всего подвергаются дискриминации. Беременных женщин практически никогда не берут на работу, от них пытаются избавиться, опасаясь, что после родов они не смогут выполнять свои профессиональные обязанности. При этом в республике действуют законы, которые напрямую запрещают такую практику.



И наша сегодняшняя история проекта о дискриминации касается беременных женщин.



