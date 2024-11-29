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Майдан в Грузии не стихает, - Е.Лужбина
23:20 29.11.2024

В Грузии произошла новая вспышка протестов из-за решения по членству в Евросоюзе
Дипломаты опасаются изоляции страны

В Грузии начались протесты прозападных активистов после решение властей приостановить переговоры с Евросоюзом о получении членства. В Тбилиси оппозиционеры вышли в знак несогласия с действиями властей, полиция применила против них водометы и слезоточивый газ. В "Грузинской мечте" убеждены: вступление в ЕС лишь навредит государству, закрыв его рынки от других стран.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года. Там также отказываются от грантовых отчислений из Брюсселя. "Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам", - пояснил он.



Спикер парламента Шалва Папуашвили и заметил, что участие страны в Евросоюз и вовсе невыгодно: "Если бы мы сегодня стали членом Евросоюза, знаете ли вы, сколько соглашений о свободной торговле нам пришлось бы отменить? Соглашений, которые мы подписали с Китаем и многими странами-членами СНГ. Нам придется все это отменить".

Решение принято после того, как Европарламент не признал итоги выборов в стране, которые состоялись 26 октября. Евродепутаты пришли к выводу, что избирательная кампания не была прозрачной или свободной. Они просят Грузию как страну-кандидата в ЕС провести повторное голосование. В "Грузинской мечте" с претензиями не соглашаются, подчеркивая, что нарушения случаются в каждой стране, но это не повод теперь каждый раз идти на перевыборы.

Ситуация в стране напряженная. На улицы Тбилиси вышли тысячи человек с требованием вернуть республику к проевропейскому курсу и выполнить требование Брюсселя.

В шествии участвовала и президент страны Саломе Зурабишивили, чьи полномочия заканчиваются буквально через две недели. Полиция применила в отношении людей слезоточивый газ и водометы.

Сообщается, что 43 человека были задержаны, их обвиняют в неповиновении требованиям сотрудников полиции и мелком хулиганстве. По данным МВД страны также пострадали 32 сотрудника полиции. У некоторых из них серьезные травмы головы, глаз и тела.

В поддержку протестующих также высказались сотрудники МИД Грузии. Порядка 130 дипломатов подписали письмо, в котором говорится, что отказ страны от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, "не соответствует стратегическим интересам страны".

"Односторонний отказ страны от этой возможности приведет к негативным стратегическим последствиям, - пишут дипломаты. - Не исключено, что подобные благоприятные условия для присоединения к европейским и евроатлантическим структурам уже не будут созданы. Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны".

В целом ситуация в Грузии остается под контролем властей. На митингах звучат призывы провести повторные выборы, до попыток революционных действий пока не доходит. Хотя и подобные призывы уже звучат от ряда оппозиционных политиков. Например, вот так к гражданам обратился экс-президент Михаил Саакашвили: "Сейчас между нами и нашей свободой, между нами и нашим выживанием стоят 4000 робокопов и спецназовцев".

Елизавета Лужбина

Источник - МК
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