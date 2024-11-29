Майдан в Грузии не стихает, - Е.Лужбина

23:20 29.11.2024

В Грузии произошла новая вспышка протестов из-за решения по членству в Евросоюзе

Дипломаты опасаются изоляции страны



В Грузии начались протесты прозападных активистов после решение властей приостановить переговоры с Евросоюзом о получении членства. В Тбилиси оппозиционеры вышли в знак несогласия с действиями властей, полиция применила против них водометы и слезоточивый газ. В "Грузинской мечте" убеждены: вступление в ЕС лишь навредит государству, закрыв его рынки от других стран.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года. Там также отказываются от грантовых отчислений из Брюсселя. "Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, которую ЕС должен оказать нам", - пояснил он.



