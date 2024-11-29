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|КазАрмия. Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана"
00:00 30.11.2024
29 ноября Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана", сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в документе, опубликованном Акордой.
"Распоряжением Главы государства Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Астана", – говорится в сообщении.
Ранее был назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг".