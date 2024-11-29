Мигрантов обяжут оформлять в Москве карту иностранца с QR-кодом

00:01 30.11.2024

Трудовых мигрантов в России и другие категории иностранцев обяжут в Москве оформлять в Многофункциональном миграционном центре пластиковую карту, в которую будет занесена вся основная информация о держателе. Как сообщает Телеграм-канал Baza, в МВД РФ считают, что это повысит уровень безопасности в столице.



Карта будет иметь чип, а также QR-код. Кроме этого на карту занесут имя владельца, дату рождения, пол, гражданство, образец подписи.



Начальник управления по вопросам миграции московской полиции Дмитрий Сергиенко объяснил, что такая карта сделает работу правоохранителей быстрее, так как они сразу смогут получить всю информацию об иностранном гражданине и уточнить его статус. Пока идет выборочное тестирование карты.



Эмма Грибова 29.11.24