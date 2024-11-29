"Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild Ян Бреммер

00:02 30.11.2024

"Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild

Сергей Рыжов. 29.11.2024



В США призвали Европу готовиться к скорому разделу Украины, пишет немецкий Bild.



"Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление еще более агрессивной России. Такие тревожные перспективы дает эксперт Bild по внешней политике Ян Бреммер.



"Россия захватила огромные территории и не собирается их отдавать. И Украине не хватает военных возможностей для восстановления. Никто не ожидает, что Москва вернет их добровольно", – добавляет он.



По прогнозу немецкого эксперта, Дональд Трамп будет быстро настаивать на "сделке": для Украины это может означать потерю Донбасса (востока и юго-востока страны).



"Тем более, что Трамп хочет сделать экс-советника по безопасности Кейта Келлогга спецпосланником по Украине и России. Келлог выступает за замораживание конфликта и хочет форсировать переговоры. Трамп будет использовать будущую военную помощь США в качестве средства давления. Он несколько раз ясно дал понять, что хочет, чтобы эта война закончилась", – резюмирует эксперт.



Пессимистические настроения в ВСУ фиксирует в своем репортаже с линии фронта на Украине и замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер.



"Донбасс. Дорога к линии фронта ведет мимо экскаваторов, с помощью которых возводят новые оборонительные сооружения в 30 километрах от зоны боевых действий. Это яркий признак того, к чему готовится Украина.



Военные поговаривают о возможном прорыве фронта, о быстром продвижении россиян. Отчасти потому, что ситуация для ВСУ становится все более мрачной: солдаты чувствуют себя брошенными как Западом, так и своим правительством.



В некоторых районах россияне добиваются значительных успехов: по данным американского Института изучения войны, подразделения россиян в последнее время продвигаются вперед значительно быстрее, чем когда-либо в этом или в прошлом году.



Мы встречаемся с украинским офицером Андреем, который служит в 68-й бригаде - она сражается в Покровском районе Донецкой области. Бригада Андрея находится здесь уже восемь месяцев, контролируя 15 километров линии фронта. По словам военного, никогда еще бои не были такими интенсивными, как сейчас.



"Возможно, это как-то связано с выборами в США. Россияне захлестнули нас атаками живой силы. Летом мы почувствовали ротацию. Новые подразделения русских сразу же начали атаковать - массированный артиллерийский огонь, затем они пытались прорваться через наши позиции и захватить их. А у нас не хватает людей, не хватает оружия, не хватает боеприпасов", - делится впечатлениями с немецким журналистом украинский военный.



При этом, по его словам, российское командование сменило тактику наступления по сравнению с прошлым годом.



"Они сражаются на том же уровне, что и мы. Они научились. Сегодня их тактика такова: они находят наши позиции и открывают по ним массированный огонь. Иногда они попадают, и это очень болезненно для нас. После обстрела они отправляют разведывательно-штурмовую группу из трех-пяти солдат", - рассказывает украинский офицер.



Военный отмечает, что украинская армия значительно уступает российской в количестве артиллерийских орудий и боеприпасов, что еще сильнее усложняет оборону позиций.



"Если они стреляют 10-15 раз, то мы - 3-5 раз. У нас гораздо меньше снарядов. По моему личному мнению, война зашла в тупик. За последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступить. Россияне наращивают темпы, у них есть средства для продолжения [войны]. У них есть люди, они превосходят нас по численности. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территории", - жалуется офицер ВСУ.