 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.11.2024
00:30  Аллистер Хит: Трамп – последний шанс спасти загнивающий Запад от окончательного упадка
00:15  Когда мосты сожжены: три составные части суверенитета, - Сергей Батчиков
00:11  НАТО поделила Украину на четыре части: обнародована схема оккупации, - МК
00:04  Акела промахнулся: Штаты обречены на второй Вьетнам, - Виктория Никифорова
00:03  Как нефтяные гиганты помогали обогащаться Кулибаеву, выяснили иностранные расследователи
00:02  "Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild Ян Бреммер
00:01  Мигрантов обяжут оформлять в Москве карту иностранца с QR-кодом

00:00  КазАрмия. Махсут Гусейнов стал новым командующим войсками регионального командования "Астана"
Пятница, 29.11.2024
15:44  CNN: план Трампа по Украине, который коварный Путин ждал почти три года
15:34  Как в Таджикистане дискриминируют беременных женщин
15:31  Битва за Арктику: Северному флоту России готовят ловушку у берегов Гренландии
15:28  К 2037 году Таджикистан станет "зеленым"
15:25  Узбекистан. Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов перейдет на работу в Администрацию президента
15:20  Патриарх Кирилл назвал Россию "ковчегом спасения", "удерживающим" мир от прихода Антихриста
15:16  Reuters: Киев пустил иностранных репортеров к обломкам ракеты "Орешник" ... искать чипы из посудомойки
14:51  Матерый буржуин-русофоб Уилл Ротшильд сгорел в своем доме на Голливудских холмах
14:00  Rogandar: 500 летняя история доминирования Запада за 10 минут (видео)
13:42  Удары Израиля разбудили сирийских боевиков. Дамаск столкнулся с натиском протурецких группировок
13:33  В Астане Путин раскрыл планы на "Орешник", - МК
13:32  Орбан, Фицо, а теперь и Джорджеску в Румынии – "страшный сон" Евросоюза и НАТО усугубляется, - ФСK
13:22  Кипр подготовил "продуманный долгосрочный план" по присоединению к НАТО
13:20  Дин Лижэнь (Китай) - Доммарадж Гукеш (Индия). В Сингапуре начался матч за мировую шахматную корону
13:11  Суда идут: контейнерные перевозки по Каспию планируют нарастить с 2025 года
13:00  Идлибские халифатчики рвутся в Алеппо. Эрдоган опять предал
12:31  Тбилиси. Вождицам грузинского майдана Нане Малашхии и Елене Хоштарии сломали нос и руку при разгоне толпы
10:55  К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой... Путин в Астане до конца определился с новым курсом, - репортаж А.Колесникова
10:45  Задержан командир базы КырМинобороны. Подозревают в незаконной продаже спорткомплекса
10:42  В Ашхабад прибыл новый посол Узбекистана - Равшанбек Алимов
10:14  Геворг Мирзаян: Рука помощи. Путина приняли в Казахстане с королевским размахом
10:06  "Тунгусский метеорит к чему привел?.." Чего только ни вспомнил Путин на пресс-конференции в Астане (репортаж А.Колесникова)
09:34  Курская дуга, 28 ноября: в лесополосе под Суджей уничтожен натовский спецназ
09:28  ВАДА простил польскую теннисистку Швентек. Это - правильный допиг у хорошего человека
07:51  Нацбанк Казахстана объявил о валютных интервенциях на фоне обвала тенге
05:31  Культура подмены. Произведения русской классики нуждаются в защите, - Андрей Фефелов
04:59  Патриарх Кирилл:Мигранты несут больше угроз, чем ядерное оружие... а Россия и Украина - воссоединятся
03:49  У Тегерана сокращается пространство для маневра, - Данила Моисеев
03:47  Туркменистану отводят ключевую роль в Срединном коридоре, - Виктория Панфилова
03:44  Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с проспекта Руставели
03:27  Сергей Лебедев: Трамп собирает силы для конфликта с Китаем
03:25  В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии
02:05  США продолжают попытки обрушить финансовую систему России, - Иван Полетаев
01:19  ВС РФ выбили ВСУ из Сонцовки – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
01:14  Вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный допинг-тест
01:13  Кризис международного права и провал порядка, основанного на правилах, - НГ
01:06  Трамп сделал серьезный шаг к миру на Украине: выводы из назначения главного переговорщика, - М.Ростовский
00:55  Джихадисты захватили западный район Алеппо, "армия" Асада разбегается
00:26  Владимир Скачко: Война как спасение США. Вынужденная бойня в Украине продолжится по заказу Запада
00:14  Обвал рубля: почему растет доллар и что будет с ценами на все, - Е.Аладьин
00:12  Адаптация к спросу. РосПравительство приступает к расчистке рынка иностранной рабочей силы, - Kъ
00:11  От безопасности Евразии - к безопасности мира, - Л.Савин
00:10  Путин в Казахстане рассказал про Байтерек: Золотое яйцо птицы Самрук отправится в космос в 2025 году, - СП
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild Ян Бреммер
00:02 30.11.2024

"Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление России" – аналитик Bild
Сергей Рыжов. 29.11.2024

В США призвали Европу готовиться к скорому разделу Украины, пишет немецкий Bild.

"Это горький прогноз: Европа должна настроиться на раздел Украины и усиление еще более агрессивной России. Такие тревожные перспективы дает эксперт Bild по внешней политике Ян Бреммер.

"Россия захватила огромные территории и не собирается их отдавать. И Украине не хватает военных возможностей для восстановления. Никто не ожидает, что Москва вернет их добровольно", – добавляет он.

По прогнозу немецкого эксперта, Дональд Трамп будет быстро настаивать на "сделке": для Украины это может означать потерю Донбасса (востока и юго-востока страны).

"Тем более, что Трамп хочет сделать экс-советника по безопасности Кейта Келлогга спецпосланником по Украине и России. Келлог выступает за замораживание конфликта и хочет форсировать переговоры. Трамп будет использовать будущую военную помощь США в качестве средства давления. Он несколько раз ясно дал понять, что хочет, чтобы эта война закончилась", – резюмирует эксперт.

Пессимистические настроения в ВСУ фиксирует в своем репортаже с линии фронта на Украине и замглавреда Bild Пауль Ронцхаймер.

"Донбасс. Дорога к линии фронта ведет мимо экскаваторов, с помощью которых возводят новые оборонительные сооружения в 30 километрах от зоны боевых действий. Это яркий признак того, к чему готовится Украина.

Военные поговаривают о возможном прорыве фронта, о быстром продвижении россиян. Отчасти потому, что ситуация для ВСУ становится все более мрачной: солдаты чувствуют себя брошенными как Западом, так и своим правительством.

В некоторых районах россияне добиваются значительных успехов: по данным американского Института изучения войны, подразделения россиян в последнее время продвигаются вперед значительно быстрее, чем когда-либо в этом или в прошлом году.

Мы встречаемся с украинским офицером Андреем, который служит в 68-й бригаде - она сражается в Покровском районе Донецкой области. Бригада Андрея находится здесь уже восемь месяцев, контролируя 15 километров линии фронта. По словам военного, никогда еще бои не были такими интенсивными, как сейчас.

"Возможно, это как-то связано с выборами в США. Россияне захлестнули нас атаками живой силы. Летом мы почувствовали ротацию. Новые подразделения русских сразу же начали атаковать - массированный артиллерийский огонь, затем они пытались прорваться через наши позиции и захватить их. А у нас не хватает людей, не хватает оружия, не хватает боеприпасов", - делится впечатлениями с немецким журналистом украинский военный.

При этом, по его словам, российское командование сменило тактику наступления по сравнению с прошлым годом.

"Они сражаются на том же уровне, что и мы. Они научились. Сегодня их тактика такова: они находят наши позиции и открывают по ним массированный огонь. Иногда они попадают, и это очень болезненно для нас. После обстрела они отправляют разведывательно-штурмовую группу из трех-пяти солдат", - рассказывает украинский офицер.

Военный отмечает, что украинская армия значительно уступает российской в количестве артиллерийских орудий и боеприпасов, что еще сильнее усложняет оборону позиций.

"Если они стреляют 10-15 раз, то мы - 3-5 раз. У нас гораздо меньше снарядов. По моему личному мнению, война зашла в тупик. За последние три-четыре месяца мы были вынуждены отступить. Россияне наращивают темпы, у них есть средства для продолжения [войны]. У них есть люди, они превосходят нас по численности. Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территории", - жалуется офицер ВСУ.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732914120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Позволяющий повысить доходность аграрной отрасли закон одобрили сенаторы
- Спикер Мажилиса принял участие в мероприятии, посвященном Национальному дню Объединенных Арабских Эмиратов
- Как изменилось отношение общества и политической элиты к первому президенту РК?
- В Астане прошло Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- Соблюдение и полноценное исполнение закона по обеспечению безопасности женщин и детей – на контроле Национальной комиссии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Правительству пора готовить антикризисную программу
- РК, КНР и РФ укрепляют связи в сфере e-commerce
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  